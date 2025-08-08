Essay Contest 2025

रक्षाबंधन 2025: रायपुर के बाजारों में उमड़ी बहनों की भीड़, राखियों की खूब हुई खरीदारी - RAKSHA BANDHAN 2025 RAIPUR MARKET

रायपुर के बाजारों में रक्षाबंधन को लेकर खासा उत्साह देखा. बाजार में भारी भीड़ देखने को मिली.

Raksha Bandhan 2025 Raipur Market
रक्षाबंधन 2025: रायपुर के बाजारों में उमड़ी बहनों की भीड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 8, 2025 at 5:55 PM IST

Updated : August 8, 2025 at 7:03 PM IST

रायपुर: प्रदेश की राजधानी रायपुर सहित पूरे देश में शनिवार को रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा. रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में जबरदस्त उत्साह देखा गया. बहनें अपने भाइयों के लिए फैंसी, रेशमी और डिज़ाइनर राखियां खरीदती नजर आईं. इस खास मौके पर भाई भी बहनों को उपहार देते हैं.

10 दिन पहले सजीं राखियों की दुकानें: रक्षाबंधन को देखते हुए शहर में लगभग 10 दिन पहले ही राखियों की दुकानें सज गई थीं. शुक्रवार को बाजार में बहनों की भारी भीड़ देखी गई. हर किसी के चेहरे पर राखी खरीदने को लेकर उत्साह और खुशी नजर आई.

रायपुर में राखी का बाजार (ETV BHARAT)

राखियों के दाम में 5-10% का इजाफा: इस साल राखियों की कीमत में पिछले साल की तुलना में 5 से 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. बाजार में 10 रुपए से लेकर 1100 रुपए तक की राखियां उपलब्ध हैं.

Raksha Bandhan 2025 Raipur Market
रक्षाबंधन 2025: रायपुर के बाजारों में उमड़ी बहनों की भीड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बाजार में ग्राहकी और रौनक बहुत अच्छी है. जिस तरह की उम्मीद थी, वैसी ही भीड़ दुकानों पर दिख रही है. थोक और चिल्लर दोनों स्तर पर बिक्री अच्छी हो रही है- अब्दुल कादर, राखी दुकानदार

दुकानदार ने बताया हाल: डिमांड को लेकर दुकानदार ने कहा, बच्चों के लिए इस बार खास स्पाइडर-मैन म्यूजिकल राखी आई है. वहीं, लेटेस्ट ट्रेंड में घड़ी वाली ब्रेसलेट राखियां भी चल रही हैं. भाई-बहन की जोड़ी के लिए लूंबा पेयर की डिमांड भी काफी है. राखियां 5 रुपए से लेकर 300 रुपए तक मिल रही हैं.

Raksha Bandhan 2025 Raipur Market
रक्षाबंधन 2025: रायपुर के बाजारों में उमड़ी बहनों की भीड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कस्टमाइज राखियों की बढ़ी मांग: बाजार में कस्टमाइज राखियां, फोटो राखियां और 'लवर ब्रो' जैसे नए कलेक्शन की डिमांड ज़्यादा रही. ग्राहक क्वालिटी और कीमत से संतुष्ट दिखे.

Raksha Bandhan 2025 Raipur Market
रक्षाबंधन 2025: रायपुर के बाजारों में उमड़ी बहनों की भीड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रक्षाबंधन के लिए दुकानदार 10-15 दिन पहले ही तैयारियां शुरू कर देते हैं. इस बार भी बहनों की पसंद के अनुसार चांदी, चंदन, स्टोन और रेजिन से बनी कई डिजाइन की राखियां आई हैं- विष्णु अग्रवाल, राखी दुकानदार

कितनी की कौन सी राखियां?

  • रेशमी राखी: ₹5 – ₹20
  • फैंसी राखी: ₹10 – ₹300
  • डिज़ाइनर / कस्टमाइज राखी: ₹100 – ₹1100
  • सबसे ज्यादा पसंद: ₹100 – ₹200 की राखियां
Raksha Bandhan 2025 Raipur Market
रक्षाबंधन 2025: रायपुर के बाजारों में उमड़ी बहनों की भीड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रक्षाबंधन को लेकर रायपुर समेत पूरे प्रदेश में खासा उत्साह है. बाजारों में बहनों की भीड़ और दुकानदारों की तैयारियां यह साबित करती हैं कि यह पर्व न केवल भाई-बहन के रिश्ते को मजबूत करता है, बल्कि बाजार को भी नई ऊर्जा देता है.

