कोरबा: भाई-बहन के पवित्र स्नेह का पर्व रक्षाबंधन 9 अगस्त को है. इसके लिए शहर के बाजारों में रंग-बिरंगी राखियां मौजूद हैं. बहनें भाइयों के लिए रेशम, हैंडमेड और आकर्षक राखियों की खरीदारी कर रही हैं. रेशम की डोर वाले राखी की कई किस्में बाजार में उपलब्ध हैं. यह राखियां देश के कई शहरों जैसे कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद आदि जगहों से आ रही हैं.

लोकल राखियां भी आ रही पसंद: लोकल हैंडमेड राखी भी बाजार में उपलब्ध है. हालांकि इनकी संख्या थोड़ी कम है, राखी बेचने वालों की मानें तो पहले छोटी राखियों की मांग होती थी, लेकिन ग्राहक इस बार बड़ी राखियों की मांग कर रहे हैं. हर साल बाजार में कुछ न कुछ नया आता है, इस बार भी फैंसी राखी हो में बदलाव है, ₹10 से शुरू होकर हजार रुपए तक की भी राखी बाजार में है. बहन अपने भाई के लिए बेस्ट राखी चुनना चाहती हैं.

कोरबा में राखी के बाजार में चहल पहल (ETV BHARAT)

राखी को लेकर बहनों में उत्साह : सीतामणी क्षेत्र की निवासी लता पटेल कहती हैं कि राखी को लेकर बड़ा उत्साह रहता है, भाई बहन के बीच के रिश्ते पवित्र पर्व के तौर पर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है. बहनों में खास तौर पर उत्साह रहता है. ससुराल से जो महिलाएं मायके आई हैं. इसमें भी काफी उत्सुकता रहती है. बाजार में इस बार कई वैरायटी की रखी है, लेकिन बहने चाहती है की सबसे बेस्ट राखी वह अपने भाई के कलाई पर बांधे, इसकी खरीदी करने आज मैं दुकान पहुंची हूं और बाकी सब बहने भी राखी की खरीदारी कर रही हैं. बाजार में भी काफी रौनक है, काफी धूमधाम से हम सभी या पर्व मनाते हैं.

राखी की खरीदारी करते लोग (ETV BHARAT)

कई रेंज की राखियां मौजूद: बाजार में 10 से लेकर 1000 रुपए से ज्यादा की राखियां बिक्री के लिए आई हैं. त्योहारों को देखते हुए पूरे बाजार में राखी की दुकानें पूरे शबाब पर हैं. पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष राखियां 10 से 15 प्रतिशत महंगी जरूर हुई है. बदलते फैशन का असर राखी पर भी दिख रहा है. एक से एक फैशनेबल राखियों के साथ स्टोन, मेटल, बच्चों के लिए कार्टून, लाइटिंग, साउंड वाली राखियां बाजार में देखी जा सकती है.

कार्टून और फैंसी वाली राखियां (ETV BHARAT)

त्योहारों की दस्तक से गुलजार हुए बाजार: त्योहारी सीजन के आगमन ने निश्चित रूप से बाजार की रौनक बढ़ा दी है. रक्षाबंधन के साथ जो उत्साह शुरू हुआ है, वह आने वाले महीनों में व्यापारियों के लिए बूस्टर डोज साबित हो सकता है. उम्मीद की जा रही है कि इस बार का सीजन न केवल खरीदारों बल्कि विक्रेताओं के लिए भी लाभकारी रहेगा.

इस बार पिछले वर्ष से ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है. बाजार में नई वैरायटी की राखी भी आई है, हमारे पास कार्टून वाली राखी से लेकर कड़े वाली, स्टोन वाली सभी तरह की राखियां मौजूद हैं. जिसकी जमकर खरीदारी हो रही है. फैंसी राखियों में इस बार नए पैटर्न की भरमार है- अभय गुप्ता, राखी विक्रेता

कोरबा के बाजार में राखियां (ETV BHARAT)

कार्टून कैरेक्टर वाली राखियां बच्चों को आ रही पसंद: बच्चों के लिए उनके मनपसंद कार्टून कैरेक्टर और सुपर हीरो डोरेमोन, छोटा भीम, स्पाइडरमैन वाली राखियां बहुत पसंद आ रही है. इसके साथ ही लाइट वाली राखियां भी दुकानों में बिक रही हैं.

जोड़ा राखी का भी है बाजार: बाजार में बेल्ट, टेडी घड़ी टाइप की राखियां भी बच्चों को बेहद पसंद आ रहीं हैं. बच्चों के लिए क्रिस्टल ब्रेसलेट भी इस बार नई राखी है, ये 60 रुपए प्रति नग से बिक रही है. इस बार भैया-भाभी की जोड़ा राखी जो 100 रुपए कीमत की है, जिसे पसंद किया जा रहा है.