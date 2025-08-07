नई दिल्ली: रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के अटूट प्यार को दर्शाता है. इस वर्ष 9 अगस्त को यह पर्व मनाया जाएगा. बहनों ने तैयारियां शुरु कर दी है. बाजार में एक से बढ़ कर एक राखियों की वैरायटी मौजूद हैं. वहीं, सोने चांदी की राखियों के बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है. ज्वैलर्स काफी निराश हैं. बीते कुछ वर्षों में सोने चांदी की कीमतें आसमान छू रही हैं. कई बहनें चाह कर भी भाई के लिए सोने चांदी की राखी नहीं खरीद पा रही हैं और डोरी वाली राखियां खरीदने को मजबूर हैं.

सदर बाजार के सराफा बाजार में ज्लेवरी शॉप के मालिक विशाल ने बताया कि रक्षाबंधन आने में महज कुछ दिन रह गए हैं. लेकिन सोने की राखी की डिमांड अभी तक किसी ने भी नहीं की हैं. वहीं अगर कोई ग्राहक चांदी की राखी लेने भी आता है तो दाम सुनकर वापस चला जाता है। बीते दस वर्षों से लगातार सोने चांदी की राखियां की मांग घटती जा रही है. इसका मुख्य वजह है लगातार बड़े सोने चांदी के भाव.

सोने चांदी की बढ़ी कीतमों पर सराफा बाजार की प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

सराफा बाजार में पसरा सन्नाटा: विशाल के पिता कमलेश बताते हैं कि 15 साल पहले चांदी की राखियों की अच्छी सेल थी. उस वक्त 10 ग्राम में एक चांदी की राखी तैयार होती थी और आसानी से बिक जाती थी. वहीं अब 3 ग्राम की राखी भी कोई नहीं खरीदने आ रहा है. इस वक्त दुकान पर सबसे सस्ती चांदी की राखी 800 रुपए है. वजह के हिसाब से दाम बढ़ते जाते हैं. अब तो सोने चांदी की राखी विंडो शॉपिंग का रूप ले चुकी है. लोग आते हैं बाहर से ही देखते हैं और वापस चले जाते हैं. आज भी उनको पुराने दाम यानि 400 या 500 रुपए की राखी चाहिए जो बनाना संभव नहीं है.

राखियों की डिमांड 10 फीसदी से भी कम: तरुण बताते हैं कि इस बार सोने चांदी वाली राखियों की डिमांड 10 फीसदी से भी कम है. इसमें भी वह लोग है जो 300 रुपए में चांदी की राखी खरीदना चाहते है. लेकिन सबसे हल्के वजन की राखी की कीमत भी इस वक्त 600 रुपए से शुरू होती है.

वहीं, अजीत बताते हैं कि पहले सोने की खूब राखियां बिका करती थी, लेकिन बीते 3 साल से इनकी डिमांड बिल्कुल खत्म हो गई है. पहले सोने की 1 ग्राम से भी ज्यादा वजन की राखियां सेल हो जाया करती थी. लेकिन अब डिमांड न के बराबर है. इसकी दो मुख्य वजह हैं. पहला तो सीने चांदी की कीमतें काफी बढ़ गई हैं. दूसरा, ऑनलाइन बाजार ने छोटे दुकानदारों की कमर तोड़ दी है.

सोने चांदी की राखियां खरीदने की सोच भी नहीं सकते: बहन शरणदीप कौर के साथ भाई के लिए राखी खरीद रही रपिंदर कौर ने बताया कि हाल ही में नौकरी करना शुरू किया है. इसलिए इस बार योजना बनाई थी कि भाई के लिए सोने की राखी खरीदेंगे. लेकिन कीमत सुनकर ही पीछे हट गए. हार कर मार्किट से निर्मल राखी खरीदने को मजबूर है. वहीं बाजार में डिजाइनर राखी खरीदने पहुंची भाविका ने बताया कि अब तो सोने चांदी की राखियां खरीदने के बार में सोच भी नहीं सकते. वहीं भी रक्षाबंधन का पर्व भावनाओं का त्यौहार है. एक डोर से भी इस त्यौहार को उतनी ही श्रद्धा के साथ मनाया जा सकता है.

सोने चांदी की राखी की डिमांड में 50 फीसदी की गिरावट: सदर बाजार सराफा बाजार एसोसिएशन के प्रधान कैलाश चंद खंडेलवाल बताते हैं कि सोने चांदी की राखी की डिमांड में 50 फीसदी की गिरावट आई है. ग्राहक इंतजार कर रहे हैं कि कीमत में गिरावट आए तो राखी खरीदी जाए, लेकिन सोने चांदी की कीमत में गिरावट आना मुश्किल है. क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी हुई है.

वहीं, खुशी की बात यह कि कीमतें तेज होने के बाद भी कुछ लोग खरीदने आ रहे हैं. ग्राहक की मांग को ध्यान में रखते हुए हल्के वजन की राखियां तैयार की हैं. 5 ग्राम चांदी की राखी की कीमत आज के समय में 1200 रुपए के करीब है. ऐसे ही 1 ग्राम सोने (22 कैरेट) की राखी 1000 रुपए की है. ग्राहकों की संख्या पर प्रभाव केवल ऑनलाइन बाजार की वजह से पड़ा है.

बता दें कि दिल्ली में आज सोने की कीमत 1,02,513 रुपये प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट है. वहीं कल, 6 अगस्त को दिल्ली में सोने की कीमत 1,02,403 रुपये प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट थी. वहीं दिल्ली में आज चांदी की कीमत आज 117 रुपए प्रति ग्राम और 1,17,000 रुपए प्रति किलोग्राम है.

