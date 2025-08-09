Essay Contest 2025

गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने बहनों को दिया अनोखा तोहफा, राखी बंधवाई, हेलमेट किया गिफ्ट - TRAFFIC POLICE UNIQUE GIFT

ट्रैफिक पुलिस ने बहनों के सुरक्षित सफर के लिए उन्हें हेलमेट दिया और वादा लिया कि हेलमेट जरूरी लगाएंगी.

ग़ाज़ियाबाद ट्रैफ़िक पुलिस ने बहनों को दिया अनोखा तोहफ़ा
ग़ाज़ियाबाद ट्रैफ़िक पुलिस ने बहनों को दिया अनोखा तोहफ़ा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 9, 2025 at 6:38 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में रक्षाबंधन का पर्व बेहद अलग अंदाज़ में मनाया गया. रक्षाबंधन के त्योहार पर जब बहनें अपने भाइयों को राखी बाँधती हैं तो भाई गिफ़्ट में विभिन्न प्रकार के उपहार देते हैं. वहीं गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने इस बार महिलाओं को रक्षाबंधन पर एक ऐसा उपहार दिया है, जोकि महिलाओं की दुपहिया वाहन की यात्रा को सुरक्षित बनाएगा. सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग़ाज़ियाबाद में ट्रैफ़िक पुलिस ने रक्षाबंधन पर विशेष अभियान संचालित किया. विशेष अभियान के तहत गाजियाबाद के विभिन्न इलाकों में महिलाओं को हेलमेट गिफ्ट किए गए.

ट्रैफिक पुलिस का अनोखा तोहफा: अभियान के दौरान ट्रैफ़िक पुलिसकर्मी महिलाओं के भाई बने. उन्होंने महिलाओं से राखी बंधवाई और बदले में उन्हें हेल्मेट गिफ्ट किया. ट्रैफ़िक पुलिस ने महिलाओं से वचन लिया कि वह सड़क सुरक्षा के तमाम नियमों का सख़्ती से पालन करेगी और अपने परिवार को भी सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में बताएंगी.

साथ ही दोपहिया वाहन चलाते समय वाहन चालक और पीछे बैठे सवारी हेल्मेट का प्रयोग करेंगे. ट्रैफ़िक पुलिस द्वारा सड़क से गुज़र रही ऐसी तमाम महिलाओं को रोका गया जिन्होंने हेल्मेट नहीं पहना हुआ था ऐसी तमाम महिलाओं से राखी बनवाई गई और उन्हें हेलमेट दिया गया.

रक्षाबंधन पर ग़ाज़ियाबाद ट्रैफ़िक पुलिस का बहनों को अनोखा तोहफ़ा (ETV Bharat)

'पुलिस ने भाई होने का फर्ज निभाया':

ऋतिका अग्रवाल ने कहा कि आज हमने पुलिस कर्मियों को राखी बाँधी है और बदले में हमें हेलमेट गिफ्ट में मिला है. रक्षा बंधन पर अब तक का यह सबसे अनोखा उपहार है. भाई का असली वचन बहन की सुरक्षा करना है और आज पुलिस ने हमारे भाई होने का फ़र्ज़ निभाया है. हम वचन देते हैं की सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे और अपने घर परिवार में भी लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे.

"रक्षा बंधन पर ट्रैफ़िक पुलिस द्वारा विशेष अभियान संचालित किया गया है. विशेष अभियान के तहत महिलाओं ने ट्रैफ़िक पुलिस कर्मियों को राखी बाँधी है और बदले में हमने उन्हें हेल्मेट गिफ़्ट किया है. हमने महिलाओं से वचन लिया है कि वह सड़क सुरक्षा के नियमों का न सिर्फ़ उत्पादन करेगी बल्कि और लोगों को भी प्रेरित करेगी. ग़ाज़ियाबाद के मोहन नगर, पुराना बस अड्डा, लालकुआं, रिवर हाइट चौराहा और हापुड़ चुंगी पर हेल्मेट वितरित किए गए हैं. सामाजिक संस्था के सहयोग से हेल्मेट वितरित किए गए हैं. समय समय पर इस तरह के अभियान ट्रैफ़िक पुलिस द्वारा आगे भी संचालित किए जाएंगे."-सच्चिदानन्द, ADCP ट्रैफ़िक, गाजियाबाद-

