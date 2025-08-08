वाराणसी : भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का पावन पर्व रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाया जाएगा. त्योहार को लेकर बाजार सज चुका है. आकर्षक राखियों से बाजार पटा पड़ा है. वहीं वाराणसी में ऑपरेशन सिंदूर, ब्रह्मोस मिसाइल और रुद्राक्ष से बेहद आकर्षक राखी तैयार की गई है. इस राखी की डिमांड भारत ही नहीं अमेरिका के कैलिफोर्निया तक है.

400 साल पुरानी हस्तशिल्प कला से ऑपरेशन सिंदूर को ध्यान में रखते हुए खास किस्म की राखी बनाई गई है. जिसमें ऑपरेशन सिंदूर और ब्रह्मोस मिसाइल की आकृति को दर्शाया गया है. इसके अलावा रुद्राक्ष की मदद से भी कई राखियां तैयार की गई हैं. रुद्राक्ष से तैयार की गई राखियां ऑपरेशन महादेव को समर्पित हैं.

पीएम और सीएम को डाक से भेजी गई राखी : खास बात यह है कि मीनाकारी कारीगरों ने ऑपरेशन सिंदूर और ब्रह्मोस मिसाइल राखी को पीएम मोदी और सीएम योगी को उपहार स्वरूप डाक से भेजा है, ताकि रक्षाबंधन के दिन उनके हाथों में यह गौरव सज सके. वाराणसी के हस्तशिल्प कला मीनाकारी के नेशनल अवॉर्डी कुंज बिहारी सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल वाली राखियां तैयार की हैं.

एक सप्ताह में तैयार हुई राखी : कुंज बिहारी सिंह बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की सफलता पर रुद्राक्ष और ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए राखी को तैयार किया है. इस राखी को तैयार करने में एक सप्ताह का समय लग गया. इसे हमने पीएम मोदी और सीएम योगी को भी डाक से स्पीड पोस्ट के जरिए भेजा है.

विदेश में की जा रही पसंद : उन्होंने बताया कि गुलाबी मीनाकारी में अलग-अलग तरीके की राखियां भी तैयार की हैं, जिनकी डिमांड देश के साथ विदेश में भी है. यूके, कैलिफोर्निया में गुलाबी मीनाकारी की राखियों को पसंद किया जा रहा है. जिनकी कीमत 600 से लेकर के 2000 रुपये तक है. उन्होंने बताया कि डेढ़ महीने से राखियों को तैयार किया जा रहा है और इसमें दर्जनों की संख्या में महिला कालाकर काम कर रही हैं.

राखी के जरीए पीएम को दिया धन्यवाद : महिला कलाकार बताती हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल और रुद्राक्ष राखियां तैयार करना उनके लिए गौरव की बात है. राखी बहन की सुरक्षा का प्रतीक होता है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने देश की महिलाओं से किए वादे को पूरा किया, यह हमारे लिए गर्व की बात है और हम लोग इसी को धन्यवाद देने के लिए राखी बना रहे हैं.

बड़ी संख्या में मिले ऑर्डर : हम हर बार अलग-अलग डिजाइन की राखी बनाते हैं. इस बार रुद्राक्ष के साथ जो राखी तैयार कर रहे हैं वह वह खूबसूरत है. राखियों को बनाने से जहां हमें आत्मिक संतुष्टि मिल रही है, तो वही हमें आर्थिक रूप से भी मुनाफा मिल रहा है. क्योंकि हमारे पास इस बार राखी में हजारों पीस के आर्डर आए थे.

विलुप्त हो रही कला को विदेश में बजा डंका : बता दें, गुलाबी मीनाकारी बनारस की पुस्तैनी कलाओं में से एक है, जिसे 400 साल पुराना माना जाता है. इस कला से वर्तमान समय में 400 से ज्यादा महिला आर्टिजन जुड़ी हुई है. पीएम मोदी और सीएम योगी भी समय-समय पर गुलाबी मीनाकारी को प्रमोट करते हैं. यही वजह है कि जब भी कोई मेहमान आता है तो वह उन्हें काशी की गुलामी मीनाकारी के उत्पादों को उपहार स्वरूप देते हैं. बड़ी बात यह है कि एक समय कला विलुप्त हो रही थी, लेकिन वर्तमान में देश ही नहीं विदेश में भी इस कला का डंका बज रहा है.

