Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

पीएम मोदी और सीएम योगी की कलाई पर बंधेगी ब्रह्मोस डिजाइन वाली राखी, वाराणसी की मीनाकारी राखियों की अमेरिका में डिमांड - RAKSHA BANDHAN 2025

मीनाकारी कलाकारों ने ऑपरेशन सिंदूर को ध्यान में रखते हुए खास किस्म की राखी तैयार की है.

वाराणसी में देशभक्ति वाली राखी तैयार की गई है.
वाराणसी में देशभक्ति वाली राखी तैयार की गई है. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 8, 2025 at 5:52 PM IST

Updated : August 8, 2025 at 6:17 PM IST

4 Min Read

वाराणसी : भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का पावन पर्व रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाया जाएगा. त्योहार को लेकर बाजार सज चुका है. आकर्षक राखियों से बाजार पटा पड़ा है. वहीं वाराणसी में ऑपरेशन सिंदूर, ब्रह्मोस मिसाइल और रुद्राक्ष से बेहद आकर्षक राखी तैयार की गई है. इस राखी की डिमांड भारत ही नहीं अमेरिका के कैलिफोर्निया तक है.

400 साल पुरानी हस्तशिल्प कला से ऑपरेशन सिंदूर को ध्यान में रखते हुए खास किस्म की राखी बनाई गई है. जिसमें ऑपरेशन सिंदूर और ब्रह्मोस मिसाइल की आकृति को दर्शाया गया है. इसके अलावा रुद्राक्ष की मदद से भी कई राखियां तैयार की गई हैं. रुद्राक्ष से तैयार की गई राखियां ऑपरेशन महादेव को समर्पित हैं.

काशी के कलाकारों ने तैयार की देशभक्ति वाली राखी. (Video Credit; ETV Bharat)

पीएम और सीएम को डाक से भेजी गई राखी : खास बात यह है कि मीनाकारी कारीगरों ने ऑपरेशन सिंदूर और ब्रह्मोस मिसाइल राखी को पीएम मोदी और सीएम योगी को उपहार स्वरूप डाक से भेजा है, ताकि रक्षाबंधन के दिन उनके हाथों में यह गौरव सज सके. वाराणसी के हस्तशिल्प कला मीनाकारी के नेशनल अवॉर्डी कुंज बिहारी सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल वाली राखियां तैयार की हैं.

एक सप्ताह में तैयार हुई राखी : कुंज बिहारी सिंह बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की सफलता पर रुद्राक्ष और ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए राखी को तैयार किया है. इस राखी को तैयार करने में एक सप्ताह का समय लग गया. इसे हमने पीएम मोदी और सीएम योगी को भी डाक से स्पीड पोस्ट के जरिए भेजा है.

रुद्राक्ष से तैयार की गई डिजाइनर राखियां.
रुद्राक्ष से तैयार की गई डिजाइनर राखियां. (Photo Credit; ETV Bharat)

विदेश में की जा रही पसंद : उन्होंने बताया कि गुलाबी मीनाकारी में अलग-अलग तरीके की राखियां भी तैयार की हैं, जिनकी डिमांड देश के साथ विदेश में भी है. यूके, कैलिफोर्निया में गुलाबी मीनाकारी की राखियों को पसंद किया जा रहा है. जिनकी कीमत 600 से लेकर के 2000 रुपये तक है. उन्होंने बताया कि डेढ़ महीने से राखियों को तैयार किया जा रहा है और इसमें दर्जनों की संख्या में महिला कालाकर काम कर रही हैं.

राखी के जरीए पीएम को दिया धन्यवाद : महिला कलाकार बताती हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल और रुद्राक्ष राखियां तैयार करना उनके लिए गौरव की बात है. राखी बहन की सुरक्षा का प्रतीक होता है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने देश की महिलाओं से किए वादे को पूरा किया, यह हमारे लिए गर्व की बात है और हम लोग इसी को धन्यवाद देने के लिए राखी बना रहे हैं.

ब्रह्मोस डिजाइन वाली राखी तैयार करते कलाकार.
ब्रह्मोस डिजाइन वाली राखी तैयार करते कलाकार. (Photo Credit; ETV Bharat)

बड़ी संख्या में मिले ऑर्डर : हम हर बार अलग-अलग डिजाइन की राखी बनाते हैं. इस बार रुद्राक्ष के साथ जो राखी तैयार कर रहे हैं वह वह खूबसूरत है. राखियों को बनाने से जहां हमें आत्मिक संतुष्टि मिल रही है, तो वही हमें आर्थिक रूप से भी मुनाफा मिल रहा है. क्योंकि हमारे पास इस बार राखी में हजारों पीस के आर्डर आए थे.

मीनाकारी कला से 400 कलाकार जुड़े हुए हैं.
मीनाकारी कला से 400 कलाकार जुड़े हुए हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

विलुप्त हो रही कला को विदेश में बजा डंका : बता दें, गुलाबी मीनाकारी बनारस की पुस्तैनी कलाओं में से एक है, जिसे 400 साल पुराना माना जाता है. इस कला से वर्तमान समय में 400 से ज्यादा महिला आर्टिजन जुड़ी हुई है. पीएम मोदी और सीएम योगी भी समय-समय पर गुलाबी मीनाकारी को प्रमोट करते हैं. यही वजह है कि जब भी कोई मेहमान आता है तो वह उन्हें काशी की गुलामी मीनाकारी के उत्पादों को उपहार स्वरूप देते हैं. बड़ी बात यह है कि एक समय कला विलुप्त हो रही थी, लेकिन वर्तमान में देश ही नहीं विदेश में भी इस कला का डंका बज रहा है.

यह भी पढ़ें: यूपी में आज से तीन दिनों तक बहनों को रोडवेज बसों में फ्री यात्रा का तोहफा; योगी सरकार ने लगातार नौवें साल बरकरार रखी सुविधा

वाराणसी : भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का पावन पर्व रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाया जाएगा. त्योहार को लेकर बाजार सज चुका है. आकर्षक राखियों से बाजार पटा पड़ा है. वहीं वाराणसी में ऑपरेशन सिंदूर, ब्रह्मोस मिसाइल और रुद्राक्ष से बेहद आकर्षक राखी तैयार की गई है. इस राखी की डिमांड भारत ही नहीं अमेरिका के कैलिफोर्निया तक है.

400 साल पुरानी हस्तशिल्प कला से ऑपरेशन सिंदूर को ध्यान में रखते हुए खास किस्म की राखी बनाई गई है. जिसमें ऑपरेशन सिंदूर और ब्रह्मोस मिसाइल की आकृति को दर्शाया गया है. इसके अलावा रुद्राक्ष की मदद से भी कई राखियां तैयार की गई हैं. रुद्राक्ष से तैयार की गई राखियां ऑपरेशन महादेव को समर्पित हैं.

काशी के कलाकारों ने तैयार की देशभक्ति वाली राखी. (Video Credit; ETV Bharat)

पीएम और सीएम को डाक से भेजी गई राखी : खास बात यह है कि मीनाकारी कारीगरों ने ऑपरेशन सिंदूर और ब्रह्मोस मिसाइल राखी को पीएम मोदी और सीएम योगी को उपहार स्वरूप डाक से भेजा है, ताकि रक्षाबंधन के दिन उनके हाथों में यह गौरव सज सके. वाराणसी के हस्तशिल्प कला मीनाकारी के नेशनल अवॉर्डी कुंज बिहारी सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल वाली राखियां तैयार की हैं.

एक सप्ताह में तैयार हुई राखी : कुंज बिहारी सिंह बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की सफलता पर रुद्राक्ष और ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए राखी को तैयार किया है. इस राखी को तैयार करने में एक सप्ताह का समय लग गया. इसे हमने पीएम मोदी और सीएम योगी को भी डाक से स्पीड पोस्ट के जरिए भेजा है.

रुद्राक्ष से तैयार की गई डिजाइनर राखियां.
रुद्राक्ष से तैयार की गई डिजाइनर राखियां. (Photo Credit; ETV Bharat)

विदेश में की जा रही पसंद : उन्होंने बताया कि गुलाबी मीनाकारी में अलग-अलग तरीके की राखियां भी तैयार की हैं, जिनकी डिमांड देश के साथ विदेश में भी है. यूके, कैलिफोर्निया में गुलाबी मीनाकारी की राखियों को पसंद किया जा रहा है. जिनकी कीमत 600 से लेकर के 2000 रुपये तक है. उन्होंने बताया कि डेढ़ महीने से राखियों को तैयार किया जा रहा है और इसमें दर्जनों की संख्या में महिला कालाकर काम कर रही हैं.

राखी के जरीए पीएम को दिया धन्यवाद : महिला कलाकार बताती हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल और रुद्राक्ष राखियां तैयार करना उनके लिए गौरव की बात है. राखी बहन की सुरक्षा का प्रतीक होता है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने देश की महिलाओं से किए वादे को पूरा किया, यह हमारे लिए गर्व की बात है और हम लोग इसी को धन्यवाद देने के लिए राखी बना रहे हैं.

ब्रह्मोस डिजाइन वाली राखी तैयार करते कलाकार.
ब्रह्मोस डिजाइन वाली राखी तैयार करते कलाकार. (Photo Credit; ETV Bharat)

बड़ी संख्या में मिले ऑर्डर : हम हर बार अलग-अलग डिजाइन की राखी बनाते हैं. इस बार रुद्राक्ष के साथ जो राखी तैयार कर रहे हैं वह वह खूबसूरत है. राखियों को बनाने से जहां हमें आत्मिक संतुष्टि मिल रही है, तो वही हमें आर्थिक रूप से भी मुनाफा मिल रहा है. क्योंकि हमारे पास इस बार राखी में हजारों पीस के आर्डर आए थे.

मीनाकारी कला से 400 कलाकार जुड़े हुए हैं.
मीनाकारी कला से 400 कलाकार जुड़े हुए हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

विलुप्त हो रही कला को विदेश में बजा डंका : बता दें, गुलाबी मीनाकारी बनारस की पुस्तैनी कलाओं में से एक है, जिसे 400 साल पुराना माना जाता है. इस कला से वर्तमान समय में 400 से ज्यादा महिला आर्टिजन जुड़ी हुई है. पीएम मोदी और सीएम योगी भी समय-समय पर गुलाबी मीनाकारी को प्रमोट करते हैं. यही वजह है कि जब भी कोई मेहमान आता है तो वह उन्हें काशी की गुलामी मीनाकारी के उत्पादों को उपहार स्वरूप देते हैं. बड़ी बात यह है कि एक समय कला विलुप्त हो रही थी, लेकिन वर्तमान में देश ही नहीं विदेश में भी इस कला का डंका बज रहा है.

यह भी पढ़ें: यूपी में आज से तीन दिनों तक बहनों को रोडवेज बसों में फ्री यात्रा का तोहफा; योगी सरकार ने लगातार नौवें साल बरकरार रखी सुविधा

Last Updated : August 8, 2025 at 6:17 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

RAKSHA BANDHAN 2025CELEBRATE RAKSHA BANDHAN 2025BRAHMOS MISSILE RAKHIवाराणसी में मीनाकारी राखीRAKSHA BANDHAN 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी सरकार के बांके बिहारी मंदिर अध्यादेश को चुनौती; इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका पर 20 अगस्त को होगी सुनवाई

मोटापे का शिकार हो सकते हैं स्तनपान न करने वाले बच्चे; 6 माह तक सामान्य से ज्यादा पाया गया वजन, KGMU की स्टडी में खुलासा

पौधों की तस्वीरें देखकर बीमारी का पता लगाएगा यह AI मॉडल, IIIT इलाहाबाद के वैज्ञानिकों ने खोजा नायाब तरीका

यूपी को जल्द मिलेंगी 4 नई वंदे भारत; लखनऊ से जयपुर, बनारस से जबलपुर और बरेली से चंडीगढ़ का सफर होगा बेहद आसान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.