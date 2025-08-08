Essay Contest 2025

बीजापुर में रक्षाबंधन पर ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र, बहनों ने जवानों के लिए भेजी राखियां - RAKSHA BANDHAN 2025

रक्षाबंधन का त्यौहार बीजापुर में वीर जवानों के साथ मनाने की पहल जिला प्रशासन ने की है.

ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र
ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 8, 2025 at 4:40 PM IST

बीजापुर: भाई बहन के प्यार का पर्व रक्षाबंधन बीजापुर में खास होने जा रहा है. यहां जिला प्रशासन ने ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र की शुरुआत की. जिसके जरिए प्रदेश की माताओं और बहनों ने नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों के लिए राखियां भेजी है. इसके साथ साथ देश की सीमाओं पर तैनात वीर जवानों के प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु एक भावनात्मक पहल भी की गई.

कलेक्टर के पहल पर ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र की शुरुआत: बीजापुर कलेक्टर संबित मिश्रा के पहल और मार्गदर्शन में ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र को शुरू किया गया. इस अभियान के तहत जिले भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, किशोरी बालिकाओं ने वीर जवान भाइयों के लिए राखियां भेजी.

देश के वीर सैनिकों के नाम राखी

1800 राखियां जवानों के लिए भेजी गई: बीजापुर कलेक्टर संबित मिश्रा ने बताया कि बहनों ने स्नेह भाव से कुल 1800 राखियां बनाई. उसके बाद उन्हें सैनिकों के लिए भेजा. इन राखियों के माध्यम से बहनों ने न सिर्फ़ रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भेजीं, बल्कि अपने पत्रों के ज़रिए सैनिकों के साहस और बलिदान के प्रति अपना श्रद्धा भाव भी प्रकट किया.

रक्षाबंधन केवल एक पर्व नहीं, बल्कि भावनाओं का एक मजबूत सूत्र है. जब यह राखियां हमारे जवानों की कलाई पर बंधेंगी, तो उन्हें यह एहसास होगा कि पूरा देश उनके साथ है- संबित मिश्रा, कलेक्टर, बीजापुर

देश भक्ति की भावना का हुआ संचार: इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी ने ईटीवी भारत को और जानकारी मुहैया कराई. उन्होंने बताया कि यह पहल बच्चों और महिलाओं में देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करने और सुरक्षा बलों के प्रति सम्मान जताने का एक माध्यम है. जिले की विभिन्न आंगनबाड़ियों से इस अभियान में बढ़-चढ़कर भागीदारी की गई.

Rakhi To Brave Soldiers Of The Country
देश के वीर सैनिकों के नाम राखी

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

छत्तीसगढ़ की 'सूपा आर्ट' का विस्तार न्यूजीलैंड तक, कोरबा ने दी नयी पहचान; देखिए कमाल की चित्रकारी

