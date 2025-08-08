इंदौर: ऐसा कई वर्षों बाद हो रहा है कि रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं है. इसलिए ये पर्व पूरे दिन मनाया जा सकता है. ज्योतिषियों के अनुसार श्रावण शुक्ल, शुक्ल पूर्णिमा 9 अगस्त शनिवार को है. इससे स्वर्ण नक्षत्र का योग निर्मित हो रहा है, जो इस पर्व को खास बना रहा है. इस वर्ष श्रावण पूर्णिमा पर मकर राशि का चंद्र राशि, कर्क राशि का सूर्य और मिथुन राशि के बृहस्पति में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा.

रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई

रक्षाबंधन पर्व के इतिहास को लेकर इंदौर के ज्योतिषाचार्य राम चंद्र शर्मा वैदिक बताते हैं "12 साल तक देवासी संग्राम में इंद्र को राक्षसों ने जीत लिया था. उसके बाद से ही इस पर्व की भूमिका प्रारंभ हुई. इंद्र के हाथ पर देवराज बृहस्पति और इंद्राणी ने रक्षाबंधन पर इस उद्देश्य को लेकर रक्षा पोटली बांधी कि इससे देवासी संग्राम में इंद्र की विजय होगी. रक्षाबंधन पर रक्षा पोटली तैयार की जाती है अर्थात जिसे राखी आज बोलते हैं. पहले इसे रक्षा पोटली का नाम दिया गया था."

ज्योतिषाचार्य राम चंद्र शर्मा वैदिक (ETV BHARAT)

इंद्रदेव के लिए बनाई गई थी रक्षा पोटली

रक्षा पोटली में केसर, पुष्पों की गुलाब की पत्तियां और उसमें नाना प्रकार की वस्तुएं बांधी जाती है. इंद्राणी और देवराज बृहस्पति ने इंद्र के सीधे हाथ पर रक्षापोटली बांधी और इंद्र सर्वत्र विजय हुए. उसी दिन से यह पर्व रक्षाबंधन के नाम से जाना जाता है. इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई में रक्षासूत्र बांधती हैं. इस पर्व को शुभ मुहूर्त में मनाने की मान्यता है और काफी वर्षों बाद इस वर्ष भद्रा का साया इस पर्व पर नहीं है. लेकिन फिर राखी बांधने के लिए प्रातः 7:49 से 9:16 तक अहम है और यह शुभ बेला है.

रक्षाबंधन पर सबसे पहले क्या करें बहनें

इसके बाद दोपहर 2 बजे से लेकर 3 मिनट 50 सेकंड तक लाभ का समय है और अमृत की बेला 3:50 से लेकर 5:25 तक रहेगी. यह भी अत्यंत शुभ समय है. वहीं शाम के समय 7:00 बजे से 8:25 तक लाभ का मुहूर्त है. रक्षासूत्र बांधने से पहले अपने भगवान की पूजा कर लेनी चाहिए. सबसे पहले भगवान गणेश को रक्षासूत्र बांधने से पूरे परिवार में शांति बनी रहती है. महादेव को भी रक्षासूत्र बांधना चाहिए. कुलदेव व देवी को भी रक्षासूत्र चढ़ाना चाहिए.