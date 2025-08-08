Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

इस बार रक्षाबंधन भद्रारहित, शुभ मुहूर्त के अलावा भी कभी भी बांधो राखी - RAKSHA BANDHAN 2025

कई सालों बाद ऐसा रक्षाबंधन आया है, जिसमें भद्रा कोई बाधा नहीं डालेगा. ज्योतिषियों का कहना है कि दिनभर राखी बंधवाई जा सकती है.

Raksha bandhan 2025
इस बार रक्षाबंधन भद्रारहित (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 8, 2025 at 4:35 PM IST

2 Min Read

इंदौर: ऐसा कई वर्षों बाद हो रहा है कि रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं है. इसलिए ये पर्व पूरे दिन मनाया जा सकता है. ज्योतिषियों के अनुसार श्रावण शुक्ल, शुक्ल पूर्णिमा 9 अगस्त शनिवार को है. इससे स्वर्ण नक्षत्र का योग निर्मित हो रहा है, जो इस पर्व को खास बना रहा है. इस वर्ष श्रावण पूर्णिमा पर मकर राशि का चंद्र राशि, कर्क राशि का सूर्य और मिथुन राशि के बृहस्पति में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा.

रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई

रक्षाबंधन पर्व के इतिहास को लेकर इंदौर के ज्योतिषाचार्य राम चंद्र शर्मा वैदिक बताते हैं "12 साल तक देवासी संग्राम में इंद्र को राक्षसों ने जीत लिया था. उसके बाद से ही इस पर्व की भूमिका प्रारंभ हुई. इंद्र के हाथ पर देवराज बृहस्पति और इंद्राणी ने रक्षाबंधन पर इस उद्देश्य को लेकर रक्षा पोटली बांधी कि इससे देवासी संग्राम में इंद्र की विजय होगी. रक्षाबंधन पर रक्षा पोटली तैयार की जाती है अर्थात जिसे राखी आज बोलते हैं. पहले इसे रक्षा पोटली का नाम दिया गया था."

ज्योतिषाचार्य राम चंद्र शर्मा वैदिक (ETV BHARAT)

इंद्रदेव के लिए बनाई गई थी रक्षा पोटली

रक्षा पोटली में केसर, पुष्पों की गुलाब की पत्तियां और उसमें नाना प्रकार की वस्तुएं बांधी जाती है. इंद्राणी और देवराज बृहस्पति ने इंद्र के सीधे हाथ पर रक्षापोटली बांधी और इंद्र सर्वत्र विजय हुए. उसी दिन से यह पर्व रक्षाबंधन के नाम से जाना जाता है. इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई में रक्षासूत्र बांधती हैं. इस पर्व को शुभ मुहूर्त में मनाने की मान्यता है और काफी वर्षों बाद इस वर्ष भद्रा का साया इस पर्व पर नहीं है. लेकिन फिर राखी बांधने के लिए प्रातः 7:49 से 9:16 तक अहम है और यह शुभ बेला है.

रक्षाबंधन पर सबसे पहले क्या करें बहनें

इसके बाद दोपहर 2 बजे से लेकर 3 मिनट 50 सेकंड तक लाभ का समय है और अमृत की बेला 3:50 से लेकर 5:25 तक रहेगी. यह भी अत्यंत शुभ समय है. वहीं शाम के समय 7:00 बजे से 8:25 तक लाभ का मुहूर्त है. रक्षासूत्र बांधने से पहले अपने भगवान की पूजा कर लेनी चाहिए. सबसे पहले भगवान गणेश को रक्षासूत्र बांधने से पूरे परिवार में शांति बनी रहती है. महादेव को भी रक्षासूत्र बांधना चाहिए. कुलदेव व देवी को भी रक्षासूत्र चढ़ाना चाहिए.

इंदौर: ऐसा कई वर्षों बाद हो रहा है कि रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं है. इसलिए ये पर्व पूरे दिन मनाया जा सकता है. ज्योतिषियों के अनुसार श्रावण शुक्ल, शुक्ल पूर्णिमा 9 अगस्त शनिवार को है. इससे स्वर्ण नक्षत्र का योग निर्मित हो रहा है, जो इस पर्व को खास बना रहा है. इस वर्ष श्रावण पूर्णिमा पर मकर राशि का चंद्र राशि, कर्क राशि का सूर्य और मिथुन राशि के बृहस्पति में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा.

रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई

रक्षाबंधन पर्व के इतिहास को लेकर इंदौर के ज्योतिषाचार्य राम चंद्र शर्मा वैदिक बताते हैं "12 साल तक देवासी संग्राम में इंद्र को राक्षसों ने जीत लिया था. उसके बाद से ही इस पर्व की भूमिका प्रारंभ हुई. इंद्र के हाथ पर देवराज बृहस्पति और इंद्राणी ने रक्षाबंधन पर इस उद्देश्य को लेकर रक्षा पोटली बांधी कि इससे देवासी संग्राम में इंद्र की विजय होगी. रक्षाबंधन पर रक्षा पोटली तैयार की जाती है अर्थात जिसे राखी आज बोलते हैं. पहले इसे रक्षा पोटली का नाम दिया गया था."

ज्योतिषाचार्य राम चंद्र शर्मा वैदिक (ETV BHARAT)

इंद्रदेव के लिए बनाई गई थी रक्षा पोटली

रक्षा पोटली में केसर, पुष्पों की गुलाब की पत्तियां और उसमें नाना प्रकार की वस्तुएं बांधी जाती है. इंद्राणी और देवराज बृहस्पति ने इंद्र के सीधे हाथ पर रक्षापोटली बांधी और इंद्र सर्वत्र विजय हुए. उसी दिन से यह पर्व रक्षाबंधन के नाम से जाना जाता है. इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई में रक्षासूत्र बांधती हैं. इस पर्व को शुभ मुहूर्त में मनाने की मान्यता है और काफी वर्षों बाद इस वर्ष भद्रा का साया इस पर्व पर नहीं है. लेकिन फिर राखी बांधने के लिए प्रातः 7:49 से 9:16 तक अहम है और यह शुभ बेला है.

रक्षाबंधन पर सबसे पहले क्या करें बहनें

इसके बाद दोपहर 2 बजे से लेकर 3 मिनट 50 सेकंड तक लाभ का समय है और अमृत की बेला 3:50 से लेकर 5:25 तक रहेगी. यह भी अत्यंत शुभ समय है. वहीं शाम के समय 7:00 बजे से 8:25 तक लाभ का मुहूर्त है. रक्षासूत्र बांधने से पहले अपने भगवान की पूजा कर लेनी चाहिए. सबसे पहले भगवान गणेश को रक्षासूत्र बांधने से पूरे परिवार में शांति बनी रहती है. महादेव को भी रक्षासूत्र बांधना चाहिए. कुलदेव व देवी को भी रक्षासूत्र चढ़ाना चाहिए.

For All Latest Updates

TAGGED:

RAKHIS FESTIVAL BHADRA FREERAKHI ANYTIME NO TIME BOUNDRAKSHABANDHAN HISTORYRAKSHA BANDHAN SIGNIFICANCERAKSHA BANDHAN 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

रक्षाबंधन से ठीक पहले भाई-बहन की भयानक मौत, घर में छिपकर बैठा था नागराज

रतलाम में पानी के विवाद ने उजाड़ा परिवार, पिता ने बेटे को उतारा मौत के घाट

कॉलेज में दारू मंगवाई फिर पीकर जूनियर के सिर पर ट्रिमर चलाया, रतलाम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग

मध्य प्रदेश में कोरोना रिटर्न, पांढुर्ना के बुजुर्ग की कोविड से मौत, परिजन को नहीं मिला शव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.