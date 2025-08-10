सुकमा: डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने वादा किया था कि वो सुकमा के नक्सल पुनर्वास केंद्र पर आएंगे. पुनर्वास केंद्र में सरेंडर कर रही महिला नक्सलियों से राखी बंधवाएंगे. विजय शर्मा ने शनिवार को अपना वादा पूरा किया. डिप्टी सीएम नक्सल पुनर्वास केंद्र पहुंचे और बहनों से राखी बंधवाई. बस्तर फाइटर्स की महिला जवानों ने भी डिप्टी सीएम को राखी बांधी. विजय शर्मा ने कहा कि जल्द ही नक्सलवाद का अंत हो जाएगा और बस्तर विकास की राह पर आगे बढ़ता जाएगा.

डिप्टी सीएम ने दिया वचन: डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पुनर्वास केंद्र में रही रही बहनों से कहा कि वो चिंता नहीं करें. विजय शर्मा ने कहा कि आपके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं. डिप्टी सीएम ने सरेंडर कर चुके माओवादियों से कहा कि वो अपने साथियों से भी सरेंडर करने की अपील करें.

सरेंडर महिला माओवादियों से बंधवाई राखी (ETV Bharat)

पुनर्वास केंद्र में सुविधाओं को होगा इजाफा: सरेंडर कर पुनर्वास केंद्र में रह रहे नक्सलियों को डिप्टी सीएम ने और सुविधाएं देने की बात कही है. विजय शर्मा ने अफसरों से कहा कि उनको परिवार वालों से फोन पर बात करने के लिए स्मार्ट फोन दिलाएं. पुनर्वास केंद्र में रह रही महिलाओं को बेहतर प्रशिक्षण मिले, खेल की सुविधाएं मिले, फिल्म के जरिए उनका मनोरंजन हो और उनके बेहतर व्यवस्थापन का बंदोबस्त प्रशासन करे. डिप्टी सीएम ने अफसरों से कहा कि इनको रायपुर घूमने लेकर आएं. इनको दिखाएं कि शहर कैसे बदल रहा है.

डिप्टी सीएम ने दिया मदद का भरोसा: कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री ने बहनों से व्यक्तिगत तौर पर भी बातचीत की और संवेदनशील मुद्दों पर मदद का भरोसा दिया. डिप्टी सीएम ने कहा कि यदि उनका कोई परिजन जेल में बंद है तो प्रशासन उन्हें उनसे मिलने की संपूर्ण व्यवस्था करेगा.

पोदला उरस्कना’ वृक्षारोपण कार्यक्रम: रक्षाबंधन समारोह के बाद नक्सल पुनर्वास केंद्र में ‘पोदला उरस्कना’ वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ. इस अवसर पर शहीद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरिपुंजे की स्मृति में एक फलदार पौधा रोपा गया. इसके साथ ही अन्य शहीदों के नाम पर भी पौधारोपण किया गया.

इस आयोजन में जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारियों, सुरक्षा बलों के जवानों और स्थानीय लोगों ने भी भाग लिया.