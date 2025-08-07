Essay Contest 2025

दिल्ली से लंदन तक राखी की डोर: घरेलू महिलाओं को सशक्त बनाती मीना दीदी की राखियां - RAKSHA BANDHAN 2025

मीना दीदी की राखियां भारत ही नहीं अमेरिका व लंदन जैसे देशों में बिक रही.

घरेलू महिलाओं को सशक्त बनाती मीना दीदी की राखियां
घरेलू महिलाओं को सशक्त बनाती मीना दीदी की राखियां (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 7, 2025 at 5:37 PM IST

नई दिल्लीः मीना दीदी की कहानी सिर्फ राखियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कहानी है आत्मनिर्भरता, महिला सशक्तिकरण व भारतीय परंपरा की वैश्विक पहचान बनने तक की है. एम.एससी. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्नातकोत्तर होने के बावजूद मीना ने पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते नौकरी नहीं कर सकीं, लेकिन उन्होंने परिस्थितियों से हार नहीं मानी.

वर्ष 1990 के दशक में दिल्ली की बाजारों में मनपसंद राखी न मिलने पर उन्होंने खुद से राखी बनाने की ठानी और यही से शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसने न केवल उन्हें पहचान दिलाई, बल्कि दर्जनों महिलाओं को रोजगार भी दिया. आज हाथ से बनीं मीना दीदी की राखियां भारत ही नहीं अमेरिका व लंदन जैसे देशों में बिक रही हैं. मीना दीदी की राखियां आज देश के लगभग हर राज्यों में बिक रही हैं और भारतीय त्योहारों को लंदन और अमेरिका तक पहुंचाती हैं.

दिल्ली से लंदन तक राखी की डोर (ETV Bharat)

मीना ने बताया कि उनकी एक मित्र जो अब लंदन में रहती हैं, वहां भारतीय समुदाय के लोगों के बीच इन राखियों को बेचती हैं. इसी तरह अमेरिका आस्ट्रेलिया व अन्य देशों में उनकी राखियां बिकती हैं. मीना की राखियां एक भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक बन गई है. इसके साथ ही भारत में रहने वाली महिलाएं भी इन राखियों को अपने विदेश में रह रहे भाइयों तक भेजती हैं.

घर बैठे महिलाओं को मिला कामः मीना इंदिरापुरम की साया जेनिथ सोसायटी में पति और बेटे के साथ रहती हैं. वह बताती हैं कि उन्होंने खुद ही राखियों की डिजाइन तैयार करनी शुरू की थी. उन्होंने धीरे-धीरे आस-पास की महिलाओं को इस काम में जोड़ा. आज उनके साथ दर्जनों घरेलू महिलाएं जुड़ी हैं, जो घर संभालते के साथ खाली समय में राखी बनाती हैं और हर माह 10 से 15 हजार रुपये तक कमा लेती हैं. कोई कच्चे माल की सप्लाई में मदद करता है तो कोई सजावट के सामान की तैयारी में. कई पुरुषों को भी रोजगार मिल रहा है, जो राखियों को कोरियर व अन्य माध्यम से देश विदेश में भेजते हैं या सामान लाते हैं.

लक्ष्मी ने बताया कि राखियां बनाकर वह महीने में 12 हजार रुपये कमा लेती हैं. साथ ही वह परिवार भी संभालती हैं. खाली समय में राखियां बनाकर पैसे कमाने से उनको आर्थिक मदद मिल जाती है. वहीं, इंदू ने बताया कि वह करीब डेढ़ साल से राखी की डिजाइन व राखी बनाना सीख रही हैं. उनका सपना है कि वह भविष्य में इस तरह का काम शुरू करेंगी.

राखियों में परंपरा व आधुनिकता का सुंदर मेलः मीना ने बताया कि उनकी राखियों की डिजाइनों में जबरदस्त विविधता है- कुंदन की राखी, भगवान की आकृति वाली राखी, कार्टून कैरेक्टर वाली राखी, चंदन की राखी के साथ खासतौर पर भाई-भाभी के लिए डिजाइन की गई राखियां. अक्सर बहन भाई को राखी बांधने के साथ भाभी को भी राखी बांधती हैं. हालांकि, भाभियों की राखी में लंबे लटकन होते हैं जो परंपरा व आधुनिकता का सुंदर मेल प्रस्तुत करते हैं.

चीनी राखियों से सस्ती व गुणवत्तापूर्णः मीना दीदी ने बताया कि चीनी राखियों की सस्ती कीमतों के मुकाबले हाथ से बनीं उनकी राखियों की बात की जाए तो उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी राखियां 3-4 रुपए से शुरू हो जाती हैं, लेकिन क्वालिटी के मामले में कोई समझौता नहीं होता. राखियों के धागे का रंग नहीं निकलता है, यह हाथ की मेहनत का नतीजा है और गुणवत्ता को दर्शाता है. राखियों के निर्माण कि लिए दिल्ली के सदर बाजार, कोलकाता, मुंबई, जयपुर और गुजरात जैसे शहरों से उच्च गुणवत्ता का सजावटी सामान मंगाया जाता है. मीना ने बताया कि कोलकाता में उनकी बहन हैं जो राखियों के लिए सुंदर-सजावटी सामान बनवाती हैं. खास बात ये है कि इस काम में मशीन का उपयोग नहीं होता है. सब कुछ हाथ, मेहनत व प्रेम से तैयार किया जाता है.

मेहनत के साथ लगन बेहद जरूरीः मीना ने अपने छोटे से घर से शुरुआत की और आज एक ऐसा मंच खड़ा किया है, जो महिलाओं को आत्मनिर्भरता की डोरी से जोड़ रहा है. उनकी राखियां सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि उम्मीद, परंपरा व शक्ति की पहचान हैं. मीना ने अन्य महिलाओं को संदेश देते हुए कहा कि "अगर मेहनत के साथ लगन हो तो कोई भी काम छोटा नहीं होता है. जब आपके काम से दूसरों को रोजगार मिलता है तो वह सबसे बड़ी आत्मसंतुष्टि होती है.

