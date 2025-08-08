Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

गाजियाबाद: कैदियों ने जोड़ी रिश्तों की डोर, जेल में बनी राखियों से सजेगी भाई की कलाई - RAKSHA BANDHAN 2025

25 कैदियों को गाजियाबाद जेल प्रशासन द्वारा राखी बनाने का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया.

गाजियाबाद में कैदियों ने जोड़ी रिश्तों की डोर
गाजियाबाद में कैदियों ने जोड़ी रिश्तों की डोर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 8, 2025 at 4:18 PM IST

Updated : August 8, 2025 at 4:38 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली/गाजियाबाद: जिला कारागार गाजियाबाद में राखी के त्योहार को लेकर जेल प्रशासन ने एक सराहनीय पहल की. रक्षाबंधन को लेकर जेल में बंद क़ैदी राखियां तैयार कर रहे हैं. राखियां तैयार करने के लिए जेल प्रशासन द्वारा कैदियों को सामाजिक संस्था के माध्यम से प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया है. जेल परिसर में ही कैदियों द्वारा ईको फ्रेंडली राखियां बनायी जा रही है. कैदियों द्वारा तैयार की जा रही राखियां बाज़ार में बिकने वाली राखियों से काफ़ी किफायती हैं.

विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से 25 कैदियों को जेल प्रशासन द्वारा राखी बनाने का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया है. जिला कारागार गाजियाबाद में भी एक्टिविटी सेंटर मौजूद है, जहाँ पर कैदी राखियां तैयार कर रहे हैं. जेल प्रशासन द्वारा राखियों को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार का रॉ मटेरियल भी उपलब्ध कराया गया है. बीते दो हफ्तों में कैदियों ने जेल परिसर में रहकर ही क़रीब 50,000 से अधिक राखियां तैयार की है.

गाजियाबाद में कैदियों ने जोड़ी रिश्तों की डोर (ETV Bharat)

विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से राखियां को ओपन मार्केट में बेचने की कोशिश की जा रही है. जेल के मुख्य परिसर के बाहर शॉपिंग आउटलेट है. शौपिंग आउटलेट का जेल प्रशासन द्वारा ही संचालन किया जाता है. इस शौपिंग आउटलेट से भी आम लोग कैदियों द्वारा तैयार की गई राखियां ख़रीद सकते हैं.

कैदियों ने जोड़ी रिश्तों की डोर, जेल में बनी राखियों से सजेगी भैया की कलाई
कैदियों ने जोड़ी रिश्तों की डोर, जेल में बनी राखियों से सजेगी भैया की कलाई (ETV Bharat)

"जिला कारागार गाजियाबाद में विभिन्न क्षेत्रों में कैदियों को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है. हमारा मकसद है कि जेल में बंद कैदियों को हुनरमंद बनाया जा सके, ताकि रिहाई के बाद समाज में ख़ुद को स्थापित कर रोजगार हासिल करने में सफल हो सके. इसी के तहत जेल में कैदियों को सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से राखी बनाने का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया था. जेल परिसर में मौजूद एक्टिविटी सेंटर में कैदियों द्वारा राखियां बनायी जा रही है. विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन की क़ैद ही रखें तैयार कर रही है."- सीताराम शर्मा, जेल अधीक्षक

गाजियाबाद जेल प्रशासन का कहना है कि हमारा लगातार प्रयास रहता है कि जेल में बंद कैदियों को विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज में शामिल किया जाए. जेल परिसर में ही विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण और सर्टिफ़िकेट कोर्स मौजूद है. जिसमें बड़ी संख्या में क़ैदी भाग लेते हैं. हमारा प्रयास है कि जेल में बंद कैदियों में आत्मविश्वास और रचनात्मकता उत्पन्न हो. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कैदियों को एहसास होता है कि वह भी समाज का उपयोग हिस्सा बन सकते हैं जिससे कि उन में सुधार की भावना विकसित होती है. और, वह अपने जीवन को दोबारा सकारात्मक दिशा में ले जाने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं.

ये भी पढ़ें:

  1. गाजियाबाद जेल में बनेगा पैरामेडिकल प्रशिक्षण केंद्र, अब जेल में बंद कैदी करेंगे ये कोर्स
  2. रक्षा बंधन पर बहनों की सुरक्षा को लेकर RPF सतर्क, अकेली यात्रा कर रहीं महिलाओं पर विशेष नजर
  3. रक्षाबंधन से पहले सज गया दिल्ली का सदर बाजार, जानिए क्या है इस बार खास

नई दिल्ली/गाजियाबाद: जिला कारागार गाजियाबाद में राखी के त्योहार को लेकर जेल प्रशासन ने एक सराहनीय पहल की. रक्षाबंधन को लेकर जेल में बंद क़ैदी राखियां तैयार कर रहे हैं. राखियां तैयार करने के लिए जेल प्रशासन द्वारा कैदियों को सामाजिक संस्था के माध्यम से प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया है. जेल परिसर में ही कैदियों द्वारा ईको फ्रेंडली राखियां बनायी जा रही है. कैदियों द्वारा तैयार की जा रही राखियां बाज़ार में बिकने वाली राखियों से काफ़ी किफायती हैं.

विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से 25 कैदियों को जेल प्रशासन द्वारा राखी बनाने का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया है. जिला कारागार गाजियाबाद में भी एक्टिविटी सेंटर मौजूद है, जहाँ पर कैदी राखियां तैयार कर रहे हैं. जेल प्रशासन द्वारा राखियों को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार का रॉ मटेरियल भी उपलब्ध कराया गया है. बीते दो हफ्तों में कैदियों ने जेल परिसर में रहकर ही क़रीब 50,000 से अधिक राखियां तैयार की है.

गाजियाबाद में कैदियों ने जोड़ी रिश्तों की डोर (ETV Bharat)

विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से राखियां को ओपन मार्केट में बेचने की कोशिश की जा रही है. जेल के मुख्य परिसर के बाहर शॉपिंग आउटलेट है. शौपिंग आउटलेट का जेल प्रशासन द्वारा ही संचालन किया जाता है. इस शौपिंग आउटलेट से भी आम लोग कैदियों द्वारा तैयार की गई राखियां ख़रीद सकते हैं.

कैदियों ने जोड़ी रिश्तों की डोर, जेल में बनी राखियों से सजेगी भैया की कलाई
कैदियों ने जोड़ी रिश्तों की डोर, जेल में बनी राखियों से सजेगी भैया की कलाई (ETV Bharat)

"जिला कारागार गाजियाबाद में विभिन्न क्षेत्रों में कैदियों को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है. हमारा मकसद है कि जेल में बंद कैदियों को हुनरमंद बनाया जा सके, ताकि रिहाई के बाद समाज में ख़ुद को स्थापित कर रोजगार हासिल करने में सफल हो सके. इसी के तहत जेल में कैदियों को सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से राखी बनाने का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया था. जेल परिसर में मौजूद एक्टिविटी सेंटर में कैदियों द्वारा राखियां बनायी जा रही है. विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन की क़ैद ही रखें तैयार कर रही है."- सीताराम शर्मा, जेल अधीक्षक

गाजियाबाद जेल प्रशासन का कहना है कि हमारा लगातार प्रयास रहता है कि जेल में बंद कैदियों को विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज में शामिल किया जाए. जेल परिसर में ही विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण और सर्टिफ़िकेट कोर्स मौजूद है. जिसमें बड़ी संख्या में क़ैदी भाग लेते हैं. हमारा प्रयास है कि जेल में बंद कैदियों में आत्मविश्वास और रचनात्मकता उत्पन्न हो. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कैदियों को एहसास होता है कि वह भी समाज का उपयोग हिस्सा बन सकते हैं जिससे कि उन में सुधार की भावना विकसित होती है. और, वह अपने जीवन को दोबारा सकारात्मक दिशा में ले जाने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं.

ये भी पढ़ें:

  1. गाजियाबाद जेल में बनेगा पैरामेडिकल प्रशिक्षण केंद्र, अब जेल में बंद कैदी करेंगे ये कोर्स
  2. रक्षा बंधन पर बहनों की सुरक्षा को लेकर RPF सतर्क, अकेली यात्रा कर रहीं महिलाओं पर विशेष नजर
  3. रक्षाबंधन से पहले सज गया दिल्ली का सदर बाजार, जानिए क्या है इस बार खास
Last Updated : August 8, 2025 at 4:38 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

RAKSHA BANDHAN RITUALS 2025GHAZIABAD JAIL RAKHIRAKSHA BANDHAN TITHI 2025HOW TO CELEBRATE RAKSHA BANDHANRAKSHA BANDHAN 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

शेयर बाजार लगातार चौथे दिन लाल निशान पर खुला, सेंसेक्स 145 और निफ्टी ने 52 अंक नीचे से शुरुआत की

89 साल का हुआ देश का पहला नेशनल पार्क, बाघों का मुफीद आशियाना है कॉर्बेट, जैव विविधता की है भरमार

354 वैगन, 7 इंजन और 4.5 किमी लंबी मालगाड़ी… 'रुद्रास्त्र' ने रचा भारतीय रेल का नया इतिहास

नेतन्याहू की योजना पर मुहर, गाजा शहर पर कब्जे को मिली इजराइल कैबिनेट की मंजूरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.