पंचकूला: स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ के सेक्टर-20 स्थित श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में आज महिला श्रद्धालुओं द्वारा हनुमान जी की कलाई पर 15 फीट लंबी राखी बांधी गई. इस राखी को मंदिर की "महिला सुंदरकांड सभा" द्वारा इको फ्रेंडली रूप में तैयार किया गया. विभिन्न प्रकार के रंगों के कागज और कांच, कपड़ा व अन्य सामग्री का इस्तेमाल कर इस अनोखी राखी को तैयार किया गया. सभी महिलाओं ने एक साथ पंचमुखी हनुमान जी की कलाई पर राखी को बांधा.

32 फीट की है हनुमान जी की मूर्ति: मंदिर की महिला सुंदरकांड सभा की सभी सदस्यों द्वारा बताया गया कि पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति 32 फीट की है जिसका आधार श्री रामचरितमानस का सुंदरकांड है. सुंदरकांड के अनुसार हनुमान जी जब लंका जा रहे थे, तब सुरसा नामक एक राक्षसी ने उनका रास्ता रोका. सुरसा ने हनुमान को खाने के लिए अपना मुंह खोला तो हनुमान जी ने भी अपना आकार बढ़ाया, और सुरसा ने भी अपना मुंह और चौड़ा कर लिया.

हनुमान जी को बांधी 15 फीट की राखी (Etv Bharat)

इस तरह हनुमान और सुरसा के बीच टकराव की स्थिति चली, जिसमें दोनों अपने-अपने आकार को बढ़ाते रहे. अंततः, सुरसा ने 10 योजन चौड़ा मुंह खोला और हनुमान जी भी उसके मुंह में प्रवेश करके, तुरंत बाहर निकल गए. श्रीरामचरितमानस में इस उल्लेख के चलते चंडीगढ़ के इस मंदिर में श्री पंचमुखी हनुमान जी की 32 फीट की मूर्ति को तैयार कराया गया है.

हैप्पी रक्षाबंधन (Etv Bharat)

विचित्र सांप को देख बनाया मंदिर: चंडीगढ़ सेक्टर 40/बी के इस श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर की प्रधान नीना तिवारी ने बताया कि वर्ष 2000 में मंदिर का स्थापना कार्य शुरू किया गया, जिसके लिए चंडीगढ़ प्रशासन से वर्ष 2000 में ही प्लॉट खरीदा गया था. उन्होंने बताया कि जिस जगह आज मंदिर स्थापित है, वहां एक विचित्र तरह का सांप देखा जाता था. सभी लोग उस विचित्र सांप को देखकर धार्मिक दृष्टिकोण के मध्य नजर यहां पूजा करते थे. नतीजतन उन्होंने अन्य श्रद्धालु महिलाओं को साथ लेकर महिला सुंदरकांड सभा पंजीकृत करवाई और फिर धीरे-धीरे मंदिर का निर्माण करवाया गया.

महिलाओं ने पंचमुखी हनुमान जी को बांधी राखी (Etv Bharat)

मंदिर में है तीन शिवलिंग: श्री पंचमुखी इस हनुमान मंदिर में अलग-अलग रंगों के तीन शिवलिंग भी मौजूद हैं. इसके अलावा श्री सीताराम मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर, अंजनी माता मंदिर और अन्य मंदिर भी हैं. वर्षभर मंदिर में विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजनों के अलावा सुबह-शाम आरती और कीर्तन होता है.

धीरे-धीरे बढ़ाई राखी की लंबाई: मंदिर कमेटी की प्रधान नीना तिवारी ने बताया कि वर्षों से हनुमान जी की कलाई पर रक्षा सूत्र को बांधा जा रहा है. उन्होंने बताया पहले करीब 6 फीट की राखी बांध नैन्सी शुरुआत की गई और फिर हर वर्ष राखी की लंबाई को बढ़ाया गया. बताया कि बीते वर्ष 12 फीट की राखी बांधी गई थी लेकिन इस बार 15 फुट की इको फ्रेंडली राखी को पंचमुखी हनुमान जी की कलाई पर बांधा गया है. इस दौरान महिला श्रद्धालुओं ने हनुमान जी को राखी बांधते हुए, "बहना ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा है" जय वीर हनुमान के जयघोष भी लगाए. नीना तिवारी ने बताया कि मंदिर का संचालन महिला कमेटी द्वारा ही किया जाता है.

