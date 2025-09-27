ETV Bharat / state

हापुड़ में I Love Mohamed पर राकेश टिकैत बोले- यह सरकार का प्रोजेक्ट, लिखना है तो I Love Bharat लिखो

हापुड़ में किसान महापंचायत में शामिल हुए राकेश टिकैत. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 27, 2025 at 4:27 PM IST | Updated : September 27, 2025 at 4:55 PM IST

हापुड़ : भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत शनिवार को किसान महापंचायत में पहुंचे. उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों की असली लड़ाई अभी बाकी है. किसानों की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. गन्ना बेल्ट में गन्ने का दाम नहीं बढ़ रहा और न ही भुगतान हो रहा है. आई लव मोहम्मद मामले पर राकेश टिकैत ने कहा कि कुछ लोग इसे ठीक और कुछ लोग गलत कह रहे हैं. यह सरकार का प्रोजेक्ट है. एक पक्ष के लोग आई लव मोहम्मद कह रहे हैं और दूसरे पक्ष के लोग आई लव भोले शंकर कह रहे हैं. दोनों को एक दूसरे से ऐतराज है. जो जिसको लव करता है उसके लिए आई लव कहता ही है. बरेली में सख्ती प्लान के तहत हुआ है. किसान मजदूर और आदिवासी पर बात करनी चाहिए. आई लव भारत लिखो, आई लव माय धर्म लिखो जो जिस धर्म को मानता हो. आई लव इंडिया सबसे बढ़िया है उसको लिखो. राकेश टिकैत ने सरकार पर निशाना साधा. (Video Credit; ETV Bharat)

स्मार्ट मीटर सभी की समस्या : राकेश टिकैत ने कहा कि पूरे देश में पंचायत चल रही है. देश में किसान, मजदूर, मछुआरे और युवाओं के रोजगार को लेकर समस्याएं हैं. किसान पंचायत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी देशवासी अपनी परेशानी रख सकता है. स्मार्ट मीटर सिर्फ किसानों के यहां नहीं लग रहा है. यह सभी की समस्या है, इसलिए सभी को साथ देना चाहिए. हम स्मार्ट मीटर का विरोध करते हैं. आजम घर पर आराम करें : राकेश टिकैत ने कहा, नेता की नौकरी 75 साल है, फिर भी कुर्सी नहीं छोड़ रहे और मिलिट्री में रहने वाले 4 साल में रिटायर हो जा रहे हैं. यह अत्याचार है. यह आंदोलन और यह पंचायत सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ है. एमएसपी कानून, स्वामी नाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए. आजम खान मामले में राकेश टिकैत ने कहा कि वह जेल से बाहर आ गए हैं. वह कुछ दिन घर पर आराम करें, क्योंकि पार्टी ने भी उनका साथ ढीला सा ही दिया था. अमेरिका उत्पादों का बहिष्कार करें : राकेश टिकैत ने अमेरिका पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अमेरिका हमारे देश के उत्पादों पर टैरिफ लगाता है, जिससे हमारे किसानों और व्यापारियों को नुकसान होता है. उन्होंने आह्वान किया कि जब वे हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हमें भी उनके सामान का विरोध करना चाहिए और उनके उत्पादों का बहिष्कार करना चाहिए. यह भी पढ़ें : I LOVE MOHAMED पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, मोहब्बत का माहौल खत्म करना चाहते हैं कुछ लोग, उलमा इसे रोकें

