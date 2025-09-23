बरेली में राकेश टिकैत बोले- किसानों की जमीन के पीछे पड़ी है सरकार, जानिए आजम खान पर क्या कहा
बरेली में बीकेयू (टिकैत) के बैनर तले किसान महापंचायत हुई. किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार पर जमकर निशाना साधा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 23, 2025 at 7:44 PM IST
बरेली : भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत मंगलवार को बरेली में किसान महापंचायत में पहुंचे. राकेश टिकैत ने मोदी सरकार और बीडीए की नीतियों पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि यह सरकार झूठी है. उन्होंने राहुल गांधी के वोट चोर अभियान का समर्थन करते हुए कहा कि जो आरोप लगा रहे हैं वह बिल्कुल ठीक है और यह 2013 से शुरू हो गया था. राकेश टिकैत ने कहा कि आजम खान को घर जाने दो, बुढ़ापे में उनकी हालत खराब हो गई है.
नेहरू युवा केंद्र में भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) की तरफ से महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर किसान नेता राकेश टिकैत मौजूद रहे. राकेश टिकैत ने किसानों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनीं. किसानों ने सरकार से छुट्टा गोवंशों से छुटकारा दिलाने, गन्ने का समर्थन मूल्य 500 रुपये कुंतल करने और गेहूं व धान की कीमत बढ़ाकर 3500 रुपये कुंतल करने की मांग की. किसान महापंचायत में किसानों ने कहा कि गन्ने का मूल्य पिछले काफी समय से नहीं बढ़ाया गया है, जबकि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात कहती है. किसानों के गन्ने का भुगतान 14 दिन के अंदर करने की बात कही.
किसानों को खाद उपलब्ध कराने के सरकार के दावे पर राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार झूठ कह रही है. इससे बड़ी झूठी कोई सरकार है ही नहीं. सरकार की पॉलिसी है कि किसान को खेत में नुकसान हो, किसान खेती बेचे, किसान जमीन से नफरत करें. उन्होंने कहा कि किसान अपनी जमीन बचा लो. सरकार जमीनों के पीछे लग रही है.
व्यापारी से कह दिया कि गांव की जमीन खरीद लो और गांव वालों से कहा कि आप शहर में जाकर व्यापार कर लो. यह व्यापारियों और उद्योगपतियों की सरकार है, जमीनों पर नजर है. स्कूल बंद करके क्या कोई ज्ञान प्राप्त करता दिखा. मंडी बंद करके किसान से कह रहे हैं कि अपना सामान कहीं भी बेच लो. राकेश टिकैत ने राहुल गांधी के वोट चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का समर्थन करते हुए कहा कि राहुल गांधी ठीक बोल रहे हैं. वोट चोरी तो 2013 से शुरू हो गई थी. हमने 5 साल पहले भी कहा था कि बिहार में सबसे पहले वोट चोरी की थी और उसके बाद उत्तर प्रदेश में की और फिर पूरे देश भर में की.
