बरेली में राकेश टिकैत बोले- किसानों की जमीन के पीछे पड़ी है सरकार, जानिए आजम खान पर क्या कहा

बरेली : भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत मंगलवार को बरेली में किसान महापंचायत में पहुंचे. राकेश टिकैत ने मोदी सरकार और बीडीए की नीतियों पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि यह सरकार झूठी है. उन्होंने राहुल गांधी के वोट चोर अभियान का समर्थन करते हुए कहा कि जो आरोप लगा रहे हैं वह बिल्कुल ठीक है और यह 2013 से शुरू हो गया था. राकेश टिकैत ने कहा कि आजम खान को घर जाने दो, बुढ़ापे में उनकी हालत खराब हो गई है.

नेहरू युवा केंद्र में भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) की तरफ से महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर किसान नेता राकेश टिकैत मौजूद रहे. राकेश टिकैत ने किसानों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनीं. किसानों ने सरकार से छुट्टा गोवंशों से छुटकारा दिलाने, गन्ने का समर्थन मूल्य 500 रुपये कुंतल करने और गेहूं व धान की कीमत बढ़ाकर 3500 रुपये कुंतल करने की मांग की. किसान महापंचायत में किसानों ने कहा कि गन्ने का मूल्य पिछले काफी समय से नहीं बढ़ाया गया है, जबकि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात कहती है. किसानों के गन्ने का भुगतान 14 दिन के अंदर करने की बात कही.

किसानों को खाद उपलब्ध कराने के सरकार के दावे पर राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार झूठ कह रही है. इससे बड़ी झूठी कोई सरकार है ही नहीं. सरकार की पॉलिसी है कि किसान को खेत में नुकसान हो, किसान खेती बेचे, किसान जमीन से नफरत करें. उन्होंने कहा कि किसान अपनी जमीन बचा लो. सरकार जमीनों के पीछे लग रही है.