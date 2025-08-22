ETV Bharat / state

उत्तराखंड में किसानों पर लाठीचार्ज, राकेश टिकैत ने संभाला मोर्चा, सरकार को दी चेतावनी! - RAKESH TIKAIT PROTEST UTTARAKHAND

हरिद्वार में किसानों पर लाठीचार्ज मामले में राकेश टिकैत ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.

राकेश टिकैत ने संभाला मोर्चा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 22, 2025 at 8:51 PM IST

Updated : August 22, 2025 at 8:57 PM IST

हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में कल 21 अगस्त को बहादराबाद टोल प्लाजा पर पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया था. पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में कल से ही किसान बहादराबाद टोल प्लाजा पर ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं. वहीं किसानों के समर्थन करने के लिए आज किसान नेता राकेश टिकैत भी बहादराबाद पहुंचे.

राकेश टिकैत ने साफ किया है कि किसानों का धरना चलता रहेगा और अब यही पर स्नान किया जाएगा. उन्होंने पूछा कि लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों पर क्या कार्रवाही की गई? बिजली के स्मार्ट मीटर का तो पूरे देश में जनता विरोध कर रही है. राकेश टिकैत ने अधिकारियों और पुलिस से भी पूछा है कि क्या उन्होंने थानों में स्मार्ट मीटर लगा लिए है.

राकेश टिकैत ने संभाला मोर्चा (Etv Bharat)

बता दें कि कल 20 अगस्त को भारतीय किसान यूनियन टिकैत के किसान स्मार्ट मीटर के विरोध में देहरादून कूच के लिए निकले थे. सभी किसानों को पुलिस ने हरिद्वार के बहादराबाद टोल पर रोक लिया था. किसान देहरादून जाने की जिद पर अड़े हुए थे, लेकिन पुलिस उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही थी. इसी बात को लेकर किसानों और पुलिस को बीच नोकझोंक भी हुई. इस दौरान पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज भी किया. उसके बाद से ही किसानों ने टोल प्लाजा पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया था. वहीं आज किसानों के समर्थन में राकेश टिकैत हरिद्वार पहुंचे.

राकेश टिकैत ने कहा कि पुलिस को बताना चाहिए कि उन्होंने किसानों को क्यों रोका और उन पर किस लिए लाठीचार्ज किया. राकेश टिकैत ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है. हमारा उसका ही विरोध है. उनकी सरकार से यही मांग है कि पुलिस ने किसानों पर जो लाठीचार्ज किया है, पहले उसका हिसाब दिया जाए. उसके बाद किसानों की जो मांग है, उस पर सरकार बात करें. राकेश टिकैत ने विपक्ष पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि इस देश में विपक्ष ढीला है. विपक्ष जब तक एसी में सोता रहेगा ये देश बर्बाद होता रहेगा. विपक्ष की रैलियों से कुछ होने वाला नहीं है.

गौरतलब है कि कल डोईवाला से भी किसान बड़ी संख्या में देहरादून कूच के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें पुलिस ने लच्छीवाला टोल प्लाजा पर रोक लिया था. इसके बाद वहां भी किसान धरने पर बैठ गए थे. हालांकि वहां पर पुलिस और किसानों के बीच किस भी तरह का कोई तनाव नहीं हुआ.

Last Updated : August 22, 2025 at 8:57 PM IST

