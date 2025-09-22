ETV Bharat / state

'सरकार चाहती है कि किसान खेती करना छोड़ दें', राकेश टिकैत का सरकार पर हमला

आईटीबीपी जवान के परिजनों से मिलने फिरोजाबाद पहुंचे थे, कई मुद्दों पर सरकार को घेरा.

राकेश टिकैत
राकेश टिकैत (Photo Credit; ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 22, 2025 at 1:44 PM IST

फिरोजाबाद: भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत सोमवार को फिरोजाबाद पहुंचे. इसके बाद वह ढोलपुरा गांव जाकर आईटीबीपी जवान राम नरेश यादव के परिवार वालों से मिले. बता दें कि 14 सितंबर को राम नरेश यादव हिमाचल प्रदेश में ड्यूटी के दौरान लापता हो गए थे. 18 सितंबर को कुल्लू में ब्यास नदी के किनारे उनका शव मिला था. राकेश टिकैत ने परिजनों को सांत्वना दी. इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए यूपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया.

किसान कर्जदार हो रहा है: राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से किसान कर्जदार हो रहा है और खुदकुशी कर करने पर मजबूर हो रहा है. बरसात के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है और किसान कर्ज से घिर जाता है. सरकार मुआवजा नहीं देती है. इसके चलते किसान खुदकुशी कर लेता है. उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि किसान खेती करना छोड़ दे. किसानों के लिए एमएसपी (Minimum Support Price) कानून बने. पूरे देश में किसानों को खाद नहीं मिल रही, सरकार सिर्फ दावे कर रही. साथ ही उन्होंने आईटीबीपी जवान के सम्मान में ढोलपुरा गांव में लाइब्रेरी बनाने का सुझाव दिया.

सामाजिक मीटिंग होती रहनी चाहिएः मेरठ की गुर्जर महापंचायत पर हुए लाठीचार्ज को लेकर टिकैत ने कहा कि सामाजिक मीटिंग होती रहनी चाहिए. वहीं, उन्नाव जुलूस विवाद पर उन्होंने राष्ट्रविरोधी नारे लगाने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की.

योगी सरकार की सेटेलाइट व्यवस्था पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जमीन कब्जाने में सबसे ज्यादा लोग सरकार से ही जुड़े हैं. हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करने वाले ही अपने वादे पूरे नहीं कर रहे हैं.

