कानपुर/बस्ती/गाजीपुर : पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा शनिवार को जिला पंचायत अध्यक्ष स्वप्निल वरुण के आवास पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने प्रेसवार्ता कर विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में द्वंद छिड़ा हुआ है. 2014 के पहले भारत का कंपटीशन कांग्रेस के समय पाकिस्तान से होता था, जबकि अब भारत का कंपटीशन अमेरिका से माना जाता है.

कानपुर में प्रेसवार्ता के दौरान राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा. (Video credit: ETV Bharat)

'तीसरे पायदान पर पहुंचने वाला है भारत' : उन्होंने कहा कि वैसे तो भारत का किसी से कंपटीशन नहीं है. सबसे सर्वश्रेष्ठ भारत है, लेकिन फिर भी मानने वाले भारत का कंपटीशन अमेरिका से मानते हैं. उन्होंने कहा कि भारत आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहा है, हमारे निर्यात बढ़ रहे हैं. विश्व में बहुत तेजी से भारत की जीडीपी बढ़ रही है. आर्थिक रूप से भारत की बात की जाए तो भारत चौथे पायदान पर है और तीसरे पायदान पर पहुंचने वाला है.





उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीरो टॉलरेंस के लिए कार्य कर रहे हैं. लोकसभा और राज्यसभा में बिल आये हैं जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री हो या जनप्रतिनिधि हो अगर भ्रष्टाचार करते हुए जेल जाते हैं तो उनकी सदस्यता रद कर दी जाएगी. इस पर संयमित कानून भारत सरकार ने रखा है. आज जब भारत सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कदम उठा रही है तो कांग्रेस और तृण मूल कांग्रेस इसका विरोध कर रही है. उन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचार का विरोध करेगा सपा, कांग्रेस और तृण मूल कांग्रेस उसके दुश्मन होंगे.

उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सट्टा जो बचपन से ही बच्चे खेलने लगे थे उस पर भी एक्ट भारत सरकार लाई. यह जो ऑनलाइन गेम है अब यह शैक्षिक गेम हो जाएंगे, इससे बच्चों को पढ़ाई में लाभ मिलेगा. ऑनलाइन से बच्चे शिक्षा प्राप्त करें, वीरगाथाएं सुनें, नौकरी पाएं और उसको डेवलप करें, जो भी ऑनलाइन गेम जुआ-सट्टे से संबंधित थे उन पर एक्ट लाकर भारत सरकार ने बैन कर दिया गया है. ऑनलाइन सट्टे का जो गेम 40 हजार करोड़ रुपये का था और वह बढ़कर 70 हजार करोड़ रुपये का होने वाला था.

उन्होंने कहा कि लोगों का आरोप है कि ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाली कंपनियां विरोध करने वाली इन पार्टियों को चंदा देती थीं. आज उनके बंद होने पर पार्टी सड़कों पर उतर रही हैं और भारत सरकार के इस एक्ट का विरोध कर रही हैं. उन्होंने कहा कि आज जो युवा का भविष्य है वह मोदी जी के हाथों में है और सुरक्षित है.

बस्ती में मंत्री ओपी राजभर ने विपक्ष पर साधा निशाना : सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर बस्ती पहुंचे. इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि यह उनकी हताशा बोल रही है. राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली हारे और बिहार भी हारेंगे. यह लोग अभी से मान गए हैं कि बिहार हार गए हैं, इसलिए अभी से माहौल बना रहे हैं कि हारने के बाद क्या बोलेंगे. उन्होंने कहा कि उदाहरण के तौर पर सीएए है, जिसमें कहा गया कि मुस्लिमों की नागरिकता छीनना चाहते हैं, दो साल से ऊपर हो गए एक भी मुस्लिम की नागरिकता गई क्या?

गाजीपुर में मंत्री असीम अरुण ने सपा पर साधा निशाना : जिले में एक निजी पैलेस में अनुसूचित युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री असीम अरुण शामिल हुए. कार्यक्रम में अनुसूचित जाति के युवाओं ने अपनी समस्याएं रखीं. इस दौरान मंत्री असीम अरुण ने कहा कि सरकार इन मुद्दों का समाधान कर रही है और आगे भी हर समस्या का निस्तारण किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग, छात्रावास और युवा उद्यमी योजना से युवाओं को नई दिशा मिल रही है. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को अपने आरोपों का प्रमाण देना चाहिए. उनकी सरकार में 'वन जिला वन माफिया' की योजना चलती थी, जबकि योगी जी ने उसे खत्म करके वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्ट शुरू किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं बहन पूजा पाल का पूरा समर्थन करता हूं. उनकी पीड़ा इस बात का उदाहरण है कि किस तरह माफिया आम आदमी को प्रताड़ित करता रहा है, लेकिन आज योगी जी की सरकार में किसी की मजाल नहीं है कि आंख उठाकर देख सके. अगर कोई ऐसा करेगा तो उसका वही हाल होगा, जैसा माफियाओं का पूरे प्रदेश में हुआ है.





