सूर्या हांसदा एनकाउंटरः बीजेपी ने फिर की सीबीआई जांच की मांग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने की है अनुशंसा

सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग बीजेपी ने दोहराई है.

Rajya Sabha MP Deepak Prakash
राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश (Etv Bharat)
ETV Bharat Jharkhand Team

September 16, 2025

रांची: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा की है. आयोग ने राज्य सरकार को जांच में पूर्ण सहयोग देने को कहा है. इसके अलावा पीड़ित पक्ष के परिवार को समुचित सुरक्षा, निशुल्क विधिक सहायता एवं आवश्यक परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराने की अनुशंसा आयोग ने की है.

राज्य सरकार से साक्ष्य सुरक्षित रखने की अपील

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने राज्य सरकार को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि इस प्रकरण से संबंधित सभी साक्ष्य सुरक्षित रहे और उनके साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ ना हो. इधर राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने बताया लिखित शिकायत पर आयोग के द्वारा पिछले दिनों स्थलीय जांच, पीड़ित परिवार से ली गई जानकारी के बाद रिपोर्ट जारी की है.

राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश मीडिया को संबोधित करते हुए (etv bharat)

बीजेपी ने फिर दोहराया फर्जी एनकाउंटर का मामला

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा की गई अनुशंसा की जानकारी देते हुए बीजेपी नेता ने बताया कि राज्य सरकार को अविलंब, इस घटना की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा करनी चाहिए. बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि सूर्या हांसदा एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और माफियाओं के खिलाफ वे लगातार अभियान चलाते रहते थे. उन्होंने पूछते हुए कहा कि 9 अगस्त को गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायालय में 24 घंटे के अंदर क्यों नहीं उपस्थित किया गया. राज्यसभा सांसद ने आरोप लगाया कि जिस तरह से फर्जी एनकाउंटर दिखाकर अधिकारियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उसमें बड़ी साजिश का अंदेशा है.

परिजन भी कर रहे हैं मामले की सीबीआई जांच की मांग

पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार से मामले की जांच सीबीआई से कराने की अपील की है. सूर्य हांसदा के परिजनों द्वारा न्यायालय में सीबीआई जांच को लेकर लगाई गई गुहार को सही बताते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में, मैं और मेरी पार्टी पूरी तरह से समर्थन करती है और जो भी सहयोग होगा, वह दिया जाएगा.

10 अगस्त को हुआ था सूर्या हांसदा का एनकाउंटर

आदिवासी नेता सूर्या हांसदा की मौत को लेकर ढेर सारे सवाल उठ रहे हैं. सूर्या हांसदा को पुलिस ने 10 अगस्त की शाम एनकाउंटर में मार गिराया था. सूर्या हांसदा गोड्डा जिले के बोआरीजोर ब्लॉक स्थित ललमटिया गांव के रहने वाले थे. सूर्या हांसदा के एनकाउंटर को हत्या बताकर परिजन मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए गुहार लगाते रहे हैं.

गांव में स्कूल चलाते थे सूर्या हांसदा

गौरतलब है कि सूर्या हांसदा अपने गांव में आदिवासी बच्चों को फ्री शिक्षा और आवास देने वाला एक स्कूल चलाते थे. 45 साल के हांसदा, कई राजनीतिक दलों के साथ रहे. सूर्या हांसदा पर 25 आपराधिक मामले भी दर्ज थे, जिसमें हत्या, हत्या के प्रयास, फिरौती के लिए अपहरण, जबरन वसूली, दंगा फैलाने के आरोपों से जुड़े मुकदमे शामिल हैं.

सूर्या हांसदा ने 2019 में लड़ा था विधानसभा चुनाव

राजनीतिक जीवन में सक्रिय रहे सूर्या हांसदा दो बार झारखंड विकास मोर्चा और बाद में इसका बीजेपी में विलय होने पर वे बीजेपी में शामिल होकर 2019 में विधानसभा चुनाव लड़े. बहरहाल बीजेपी इसे एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या बताकर सरकार पर सीबीआई जांच का दबाव बनाने में जुटी है.

खोई हुई जमीन अपराधी के सहारे तलाशने का काम कर रही है बीजेपी: राकेश सिन्हा

राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है. कांग्रेस प्रदेश महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि झारखंड में बीजेपी अब अपनी खोई हुई जमीन एक अपराधी के सहारे तलाशने का काम कर रही है. उन्होंने कहा कि दीपक प्रकाश की नजर में या यूं कहें कि पूरी बीजेपी के नजर में अपराधी हो, वो समाज की चिंता करने वाला व्यक्ति होता है.

जानकारी देते कांग्रेस प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा (etv bharat)

सरकार के विकास कार्यों से हताश है बीजेपी: कांग्रेस

कांग्रेस ने कहा कि महागठबंधन सरकार की विकास योजनाओं से विचलित बीजेपी इतनी हताश हो गई है कि अब एक अपराधी के सहारे अपनी नैया पार करना चाहती है. कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा पर भी तंज कसते हुए कहा कि यह पता नहीं चलता कि श्रीमती लकड़ा झारखंड अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य हैं या कुछ और? क्योंकि फ्लाईओवर विवाद का मामला हो या सूर्या हांसदा एनकाउंटर का सिर्फ इसी राज्य में वो भ्रामक राजनीति करने का काम कर रही हैं.

कितनी बार मणिपुर गईं आशा लकड़ा?

कांग्रेस ने पूछा कि आशा लकड़ा बताएं कि वो कितनी बार मणिपुर गईं? जब वो मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता द्वारा एक आदिवासी युवक के चेहरे पर 'पेशाब' किया गया तो अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य होने के नाते उन्होंने क्या संज्ञान लिया और क्या कार्रवाई की?

ये भी पढ़ें- बीजेपी का आक्रोश प्रदर्शन, सूर्या हांसदा एनकाउंटर और रिम्स 2 मुद्दे पर सरकार का घेराव

बाबूलाल मरांडी का सूर्या हांसदा एनकाउंटर और रिम्स-2 को लेकर सरकार पर हमला, बोले- बीजेपी करेगी 11 सितंबर को प्रदर्शन

राज्यपाल से मिला बीजेपी प्रतिनिधिमंडल, कांग्रेस ने पूछा- क्या मणिपुर के आदिवासियों के लिए राजभवन गए थे बाबूलाल मरांडी?

