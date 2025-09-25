ETV Bharat / state

चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के संस्थापक चांसलर संधू पहुंचे अजमेर दरगाह, पीएम मोदी के लिए मांगी दुआ

राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू ने अजमेर दरगाह में चादर पेश की. जीएसटी सुधारों को जनता और व्यापारियों के लिए बड़ा तोहफा बताया.

अजमेर दरगाह में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के संस्थापक चांसलर (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 25, 2025 at 7:41 AM IST

अजमेर: राज्यसभा सांसद एवं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के संस्थापक चांसलर सतनाम सिंह संधू ने बुधवार रात अजमेर शरीफ दरगाह में हाजिरी देकर चादर पेश की. इस अवसर पर उन्होंने सूफी संत हजरत ख्वाजा मोईनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर पीएम नरेंद्र मोदी के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की दुआ की. उन्होंने दरगाह में ख्वाजा गरीब नवाज से भारत की शांति, समृद्धि और अनेकता में एकता की परंपरा को मजबूत करने के लिए विशेष दुआ की.

सेवा पखवाड़ा और शुक्राने के रूप में दरगाह में विश्व की सबसे बड़ी देग (शाकाहारी लंगर) भी तैयार की गई, जिसे गुरुवार सुबह सभी धर्मों के लोगों में वितरित किया गया. इंडियन माइनॉरिटी फेडरेशन के प्रतिनिधियों संग पहुंचे सांसद संधू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी आयु, अच्छी सेहत और उनके विकसित भारत के विजन को पूरा करने के लिए भी दुआ मांगी.

सतनाम सिंह संधू ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Ajmer)

इस मौके पर उन्होंने कहा कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर सभी धर्मों के लोग भाईचारे के साथ जुटकर देश की तरक्की और शांति की प्रार्थना कर रहे हैं. सांसद संधू ने पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए हाल ही में किए गए जीएसटी सुधारों को जनता और व्यापारियों के लिए बड़ा तोहफा बताया.

पढ़ें : नसीरुद्दीन चिश्ती ने की RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान की तारीफ, बताया 'दुनिया के लिए संदेश'

अजमेर पहुंचे सतनाम सिंह संधू का दरगाह के खुद्दामें ख्वाजा ने भव्य स्वागत किया और सूफियाना कव्वाली का एक कार्यक्रम भी आयोजित किया, जहां इस कव्वाली की महफिल में हर कोई झूमता नजर आया और नूरानी रंग में खो गया. इसी दौरान दरगाह शरीफ में मुगलिया अकबरी देग में 'खास ओ आम' के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की खुशी में शाही अंदाज में शुद्ध शाहकाहारी मीठा लंगर का आयोजन किया गया. प्रधानमंत्री मोदी के लिए शाहजिनि मस्जिद में विशेष दुआ हुई. दरगाह के बाहर निजाम गेट और दरगाह बाजार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सतनाम सिंह का फूल-माला पहनाकर स्वागत किया.

