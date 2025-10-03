ETV Bharat / state

बीजेपी ने झारखंड में नियुक्त किया नया कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, रवींद्र राय की जगह सौंपी गई जिम्मेदारी

राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को भाजपा ने झारखंड का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है.

राज्यसभा सांसद आदित्य साहू (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 3, 2025

रांची: भाजपा ने झारखंड प्रदेश इकाई के लिए नए कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है. रवींद्र कुमार राय की जगह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को भाजपा झारखंड प्रदेश का कार्यकारी नियुक्त किया गया है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर यह नियुक्ति की गई है. भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह के हस्ताक्षर से जारी पत्र के अनुसार यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है.

गौरतलब है कि कोडरमा के पूर्व सांसद डॉ. रविन्द्र कुमार राय को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी विधानसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले दी गई थी. इधर, आदित्य साहू के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद प्रदेश भाजपा कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह के साथ बैठक कर रहे हैं. इस बैठक में राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा भी मौजूद हैं.

जानिए कौन हैं आदित्य साहू?

कभी पूर्व सांसद रामटहल चौधरी का बेहद करीबी रहकर राजनीति करने वाले आदित्य साहू पार्टी के लिए हमेशा समर्पित कार्यकर्ता के रूप में बने रहे. 2019 तक रामटहल चौधरी कॉलेज में प्रोफेसर रहने के बाद 2022 में राज्यसभा सदस्य के रूप में चयनित हुए. प्रदेश महामंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे आदित्य साहू की छवि साफ सुथरी रही है.

बेहद ही सौम्य और सरल स्वभाव के माने जाने वाले आदित्य साहू ओबीसी समाज से आते हैं. पार्टी को उम्मीद है कि इसका लाभ मिलेगा. जानकारों का मानना है कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ घनिष्ठता होने का लाभ कहीं ना कहीं उन्हें मिला है. इधर, आदित्य साहू को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद बधाई देने का तांता लगा हुआ है.

