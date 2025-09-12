नेताओं के संरक्षण में डीएमएफटी फंड की राशि से अपनी तिजोरी भर रहे अधिधिकारी: राज्यसभा सांसद आदित्य साहू
राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने नेताओं के संरक्षण में डीएमएफटी फंड की राशि को अपनी तिजोरी में भरने का आरोप अधिकारियों पर लगाया है.
Published : September 12, 2025 at 9:00 PM IST
पाकुड़: बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू पाकुड़ पहुंचे. उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और पीएम नरेंद्र मोदी के 17 सितंबर को जन्मदिन के मौके पर चलाये जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी और इसे सफल बनाने का सभी से आग्रह किया.
जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की राशि का अधिकारी कर रहे हैं गबन
राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने आरोप लगाया प्रदेश में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की राशि गरीबों के लिए खर्च नहीं हो रही है, बल्कि पदाधिकारी अपने लिए खर्च कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि इसकी लूटपाट हो रही है. राज्यसभा सांसद ने आगे बताया कि इस फंड की लूटपाट में यहां के राजनेता तक साथ दे रहे हैं, जिसकी वजह से पदाधिकारी अपनी तिजोरी भर रहे हैं और राशि को जिन खर्चों के लिए पूरा किया जाना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है.
राज्यसभा सांसद ने बताया कि हमारे नेता बाबूलाल मरांडी इस मुद्दे को लेकर आवाज उठा रहे हैं. पूरी बीजेपी इसका विरोध करने के साथ लूटपाट में शामिल अधिकारी और नेताओं के खिलाफ जांच कर आवश्यक कार्रवाई की मांग करती है और वैसे भ्रष्ट राजनेता व अधिकारी को जेल भेजना चाहती है.
एनकाउंटर की सीबीआई से जांच होगी तो सच्चाई सामने आ जाएगी
सांसद आदित्य साहू ने कहा कि गोड्डा जिले में सूर्या हांदसा एनकाउंटर की सीबीआई से जांच होगी तो सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी. उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि वर्तमान सरकार सीबीआई से जांच कराने से घबरा रही है कि कहीं पूरा काला चिट्ठा ना खुल जाए. उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार घटना की सच्चाई को छुपाने के लिए सीआईडी से जांच करवा रही है.
आज पाकुड़ जिला के #अपर्णा_मार्केट_हॉल में, जिला अध्यक्ष श्री अमृत पांडेय जी की अध्यक्षता में आयोजित #सेवा_पखवाड़ा_अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यशाला में सम्मिलित हुआ।— Aditya Sahu (@AdityaPdSahu) September 12, 2025
इस अवसर पर वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं मोर्चों के जिला/मंडल अध्यक्ष उपस्थित रहे।@BJP4India @blsanthosh pic.twitter.com/AvtftJjWRZ
बसंत सोरेन का काम जजमेंट करना नहीं: आदित्य साहू
वहीं झामुमो विधायक बसंत सोरेन द्वारा बीजेपी के सूर्या हांसदा पर टिप्पणी किये जाने पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि बसंत सोरेन आदिवासियों के बीच जाकर कहें कि सूर्या हांसदा एक अपराधी था. उन्होंने कहा कि सूर्या हांसदा कई बार चुनाव लड़े थे. इसके साथ ही वे समाज के लिए अच्छे कार्य करने के साथ गलत नीतियों का विरोध करते थे. राज्यसभा सांसद ने आगे बताया कि आज 80 प्रतिशत नेताओं पर प्राथमिकी दर्ज है तो क्या वे अपराधी हैं. उन्होंने कहा कि बसंत सोरेन का काम जजमेंट करना नहीं है यह काम न्यायालय का है.
