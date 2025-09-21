गोड्डा में हेमंत सरकार पर बरसे पर राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, बोले- यहां बिना रिश्वत के नहीं होता कोई काम
गोड्डा पहुंचे राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने हेमंत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड में हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है.
गोड्डा: राज्यसभा से बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड में हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है क्योंकि यहां बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है. इसके ही सांसद आदित्य साहू ने बताया कि जब ट्रांसफर पोस्टिंग के लोग पैसा देकर आएंगे तो ऐसे चीजों को बढ़ावा मिलना लाजिमी है.
हर सांसद को सौंपी गई है झारखंड में खेलों को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी
राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने बताया कि झारखंड में खेलों को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी हर सांसद को अपने अपने क्षेत्र में दी गई है और जिस जगह पर उनके सांसद नहीं है, वहां पर उनके पराजित उम्मीदवार या फिर स्थानीय विधायक इस मुहीम को आगे बढ़ाएंगे, इसकी शुरुआत नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी करेंगे.
सूर्या हांसदा एनकाउंटर की हो सीबीआई जांच
इसके साथ ही राज्यसभा सांसद ने गोड्डा में हुए सूर्या हांसदा एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए बताया कि उन्होंने इस मुद्दे को राज्यसभा में भी उठाया था. इससे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा भी इस मामले को उठा चुके हैं. ऐसे में आदिवासी हितैषी होने का दावा करने वाली राज्य सरकार को सूर्या हांसदा एनकाउंटर की जांच सीबीआई से करानी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए.
उन्होंने आखिर में आगामी दीनदयाल उपाध्याय जयंती और महात्मा गांधी जयंती पर पार्टी कार्यकर्ता को आवश्यक दिशा निर्देश दिए है. इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष बालमुकुंद सहाय मौजूद रहे.
