ETV Bharat / state

गोड्डा में हेमंत सरकार पर बरसे पर राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, बोले- यहां बिना रिश्वत के नहीं होता कोई काम

गोड्डा पहुंचे राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने हेमंत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड में हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है.

Rajya Sabha MP Aditya Sahu
राज्यसभा सांसद आदित्य साहू (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 21, 2025 at 7:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गोड्डा: राज्यसभा से बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड में हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है क्योंकि यहां बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है. इसके ही सांसद आदित्य साहू ने बताया कि जब ट्रांसफर पोस्टिंग के लोग पैसा देकर आएंगे तो ऐसे चीजों को बढ़ावा मिलना लाजिमी है.

हर सांसद को सौंपी गई है झारखंड में खेलों को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी

राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने बताया कि झारखंड में खेलों को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी हर सांसद को अपने अपने क्षेत्र में दी गई है और जिस जगह पर उनके सांसद नहीं है, वहां पर उनके पराजित उम्मीदवार या फिर स्थानीय विधायक इस मुहीम को आगे बढ़ाएंगे, इसकी शुरुआत नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी करेंगे.

हेमंत सरकार पर हमलावर सांसद आदित्य साहू (Etv Bharat)

सूर्या हांसदा एनकाउंटर की हो सीबीआई जांच

इसके साथ ही राज्यसभा सांसद ने गोड्डा में हुए सूर्या हांसदा एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए बताया कि उन्होंने इस मुद्दे को राज्यसभा में भी उठाया था. इससे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा भी इस मामले को उठा चुके हैं. ऐसे में आदिवासी हितैषी होने का दावा करने वाली राज्य सरकार को सूर्या हांसदा एनकाउंटर की जांच सीबीआई से करानी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए.

उन्होंने आखिर में आगामी दीनदयाल उपाध्याय जयंती और महात्मा गांधी जयंती पर पार्टी कार्यकर्ता को आवश्यक दिशा निर्देश दिए है. इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष बालमुकुंद सहाय मौजूद रहे.

ये भी पढ़ें- भाजपा का बड़ा आरोप: स्वास्थ्य विभाग में टेंडर के नाम पर चल रहा है बड़ा स्कैम, पेश किए सबूत

रांची में आयोजित 'अनुसूचित जाति संगोष्ठी' में शामिल हुए कांग्रेस प्रभारी के राजू, बोले- दलित लीडरशिप को आगे बढ़ाएगी पार्टी

दुमका में बाबूलाल मरांडी का बयान, कहा-एसीबी ने भ्रष्टाचार से जुड़े सबूत मिटाए

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJYA SABHA MP ADITYA SAHUMP ADITYA SAHU REACHED GODDAहेमंत सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोपझारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंगRAJYA SABHA MP ADITYA SAHU IN GODDA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.