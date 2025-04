ETV Bharat / state

भालू ने राजसमंद में बुजुर्ग पर किया हमला, बुरी तरह नोंचा, हुई मौत - BEARS KILLED OLD MAN

भालुओं के हमले का शिकार बुजुर्ग ( ETV Bharat Rajsamand )

राजसमंद: जिले में गजपुर पंचायत के थोरिया गांव के पास भाली बस्ती में घर के बाहर तड़के टॉयलेट करने निकले वृद्ध पर दो भालू ने हमला कर दिया. भालू बुजुर्ग को घसीटकर खेत में ले गए. वृद्ध की चीख सुनकर परिजन व ग्रामीण खेत पर आए और वृद्ध को छुड़ाया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी. घटना से गांव व इलाके में डर व दहशत है. केलवाड़ा थाने के सहायक उप निरीक्षक रोशनलाल ने बताया कि थोरिया के पास भाली निवासी 75 वर्षीय सवालाल बलाई तड़के चार बजे घर के बाहर टॉयलेट के लिए निकला. तभी दो भालूओं ने हमला कर दिया. वृद्ध के चीखने व मवेशियों के आवाज पर परिजन व पड़ोसी जागे. भालू वृद्ध को घसीटकर खेतों की तरफ ले गए. सवालाल के परिजन प्रकाश, सोहनलाल, भूरालाल व पन्नालाल दौड़कर खेतों की तरफ गए, मगर दोनों भालू वृद्ध को नोंच रहे थे और नहीं हटे. ग्रामीणों ने लाठियां फटकारी व टॉर्च जलाई तो भालू जंगल की तरफ भाग गए. सवालाल को भालुओं ने बुरी तरह नोंच दिया था. सुवालाल को लेकर परिजन घर पहुंचे. सूचना पर 108 एम्बुलेंस पहुंची और उसे केलवाड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन तब तक दम तोड़ु चुका था. शव मोर्चरी में रखवाया. घटना के बाद थोरिया व वाली भाली बस्ती के ग्रामीणों में डर व दहशत फैल गई.

पढ़ें: खेत में करंट की चपेट में आने से वृद्ध की मौत, मोटर बंद करते समय हुआ हादसा - करंट से वृद्ध की मौत भाली निवासी प्रकाश सालवी ने बताया कि गजपुर-अंटालिया क्षेत्र के पहाड़ों में एक पखवाड़े से आग लग रही है. इसके चलते जंगली जानवर परेशान हैं और भटकते हुए आबादी क्षेत्र में पहुंच रहे हैं. गुस्साए जानवरों का आए दिन ग्रामीणों से आमना सामना हो रहा है.

