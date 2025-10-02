ETV Bharat / state

नशे में धुत एसएचओ राजपुर, कई गाड़ियों को मारी टक्कर, SSP ने किया सस्पेंड

निलंबित करने के साथ ही मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश भी एसएसपी ने दिया है.

RAJPUR DHANADHYAKSHA SUSPENDED
राजपुर थानाअध्यक्ष निलंबित (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 2, 2025 at 8:54 AM IST

Updated : October 2, 2025 at 9:16 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: राजपुर रोड पर एक्सीडेंट का एक वायरल वीडियो का एसएसपी देहरादून ने तत्काल संज्ञान लिया है. जिसके बाद एसएसपी देहरादून ने थानाअध्यक्ष राजपुर को निलंबित कर दिया है. साथ ही मामले में जांच के निर्देश भी दे दिये गये हैं. मामला राजपुर क्षेत्र में एक्सीडेंट से जुड़े मामले का था. जिसका वीडियो वायरल रहा था. जिसका एसएसपी देहरादून ने संज्ञान लेते हुए बड़ी कार्रवाई की है.

वायरल वीडियो में एसओ राजपुर प्रथम दृष्टया सरकारी कर्मचारी होते हुए गलत आचरण करते हुए दिखाई दिये. मामले में एक्शन लेते हुए देहरादून एसएसपी ने तत्काल प्रभाव से थानाअध्यक्ष राजपुर को निलंबित किया है. साथ ही उक्त प्रकरण में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर संबंधित के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करने के आदेश भी दिये गये हैं.

उपनिरीक्षक दीपक धारीवाल थानाअध्यक्ष कालसी को थानाध्यक्ष राजपुर के पद पर नियुक्त किया गया. उक्त प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने एसपी सिटी देहरादून को निर्देशित किया गया है कि SO या अन्य लोग जो संलिप्त का मेडिकल कराकर नियमअनुसार कार्रवाई करते हुए समस्त प्रकरण की सीसीटीवी फुटेज, फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी लेते हुए प्रकरण की गहनता से जांच की जाए.

एसएसपी देहरादून ने कहा कानून सबके लिए बराबर है. इसमें किसी को भी किसी तरह की छूट नहीं दी जा सकती है. एसएसपी देहरादून ने मामले में सख्त एक्शन लेते हुए सभी को एक संदेश देने की कोशिश भी की है.

एक अक्टूबर रात नौ बजे राजपुर क्षेत्र में थानाध्यक्ष ने नशे में धुत होकर अपनी कार से एक के बाद कई वाहनों को टक्कर मारी. जिसके बाद मौके पर जमकर हमंगा हुआ. इस दौरान राजपुर थानाध्यक्ष ने मौके से भागने की कोशिश की. मौके पर मौजूग लोगों ने उन्हें पकड़ लिया. इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. जिसका संज्ञान देहरादून एसएसपी मे लिया. देर रात को इस मामले में बड़ा एक्शन लिया.

पढे़ं- देहरादून में देर रात हुआ बवाल, भीड़ ने रोड जाम कर किया हंगामा, पुलिस ने दिखाई सख्ती, मुकदमा दर्ज

पढे़ं- दोस्त ने नहीं लौटाया उधार तो टूट गई बहन की शादी, गुस्से में कर डाली जानलेवा प्लानिंग, फिर....

पढे़ं- डालनवाला मर्डर केस, हत्या में बदली परिवारों की पुरानी रंजिश, 6 घंटे के अंदर पकड़े गये आरोपी

Last Updated : October 2, 2025 at 9:16 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

राजपुर थानाअध्यक्ष निलंबितराजपुर थानाअध्यक्ष वायरल वीडियोदेहरादून एसएसपी अजय सिंहRAJPUR DHANADHYAKSHA SUSPENDED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों पर पैनी नजर, बिना पैकिंग नहीं बिकेगा कुट्टू का आटा

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.