कुरुक्षेत्र : 5 सितंबर को टीचर्स डे है. ऐसे में हम आपको एक ऐसी टीचर के बारे में बताएंगे जिन्होंने गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी अच्छी-ख़ासी नौकरी तक छोड़ दी और आज वे गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ा रही हैं. साथ ही वे स्थानीय महिलाओं को रोज़गार देने का काम भी कर रही है.

खुद नौकरी छोड़ी : रजनी ने एमएससी मास कम्युनिकेशन किया हुआ है और उसके बाद उन्होंने नोएडा में 2 साल तक मीडिया संस्थान में काम किया है लेकिन काम करने के दौरान ही उनके अंदर गरीब महिलाओं के लिए काम करने की इच्छा थी जिसके चलते उन्होंने नोएडा में ही गरीब महिलाओं को और गरीब बच्चों को शिक्षित करने का काम शुरू किया लेकिन उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि अपनी नौकरी के चलते वे कम समय दे पा रही थी. इसलिए ऐसे में उन्होंने नौकरी छोड़ी और नोएडा से वो कुरुक्षेत्र अपने घर आ गई और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया.

कुरुक्षेत्र की रजनी गरीब बच्चों को दे रही फ्री शिक्षा (Etv Bharat)

कलारागिनी नाम से बनाई संस्था : रजनी ने बताया कि "कुरुक्षेत्र आकर उन्होंने बच्चों को शिक्षा देने का काम शुरू कर दिया जिसके लिए उन्होंने कलारागिनी नाम से एक संस्था बनाई. फिर उन्होंने गरीब बच्चों को यहां पर फ्री में पढ़ाना शुरू कर दिया."

"भविष्य" बनाती रजनी (Etv Bharat)

12वीं कक्षा तक के बच्चों को देती है शिक्षा : रजनी ने बताया कि "वे पहली से लेकर 12वीं कक्षा के बच्चों को शिक्षा देने का काम करती है. जो बच्चे स्कूल जाते हैं, वे शाम को 4 बजे उनके घर पर आ जाते हैं और अपने घर पर ही वो उनको फ्री में कोचिंग देती है. साथ ही जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनको भी वे अपने घर पर पढ़ाती हैं ताकि वे पढ़ना-लिखना सीख सकें."

कई बच्चों की लग चुकी नौकरी : रजनी ने बताया कि "वे अब तक 600 से ज्यादा बच्चों को शिक्षा दे चुकी हैं और उनमें से करीब 40 ऐसे बच्चे हैं जो 12वीं पास करने के बाद अच्छे संस्थान में पढ़ाई कर रहे हैं. इतना ही नहीं उनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे नौकरी पर भी लग चुके हैं, तीन ऐसे बच्चे हैं जो नौकरी कर रहे हैं. उनमें से एक हाल ही में नोएडा में नौकरी लगा है. उन्होंने बताया कि उनके पढ़ाए गए कुछ और बच्चों की भी जल्द ही प्लेसमेंट होने वाली है. वे यहां पर बच्चों को कंप्यूटर की भी पढ़ाई करवाती हैं."

कुरुक्षेत्र की रजनी गरीब बच्चों को दे रही फ्री शिक्षा (Etv Bharat)

महिलाओं को ट्रेनिंग देने लगी : रजनी ने आगे बताया कि "बच्चों को पढ़ाने के दौरान ही उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास पढ़ने वाले बच्चों के परिवार का बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है. ऐसे में उन्होंने ठाना कि ऐसी गरीब महिलाओं के लिए भी वे कुछ करेंगी और फिर उन्होंने गरीब महिलाओं को हैंडमेड छोटे-छोटे आइटम्स बनाने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी ताकि उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके."

करीब 400 महिलाओं को दिया रोजगार : रजनी ने कहा कि " वे अब तक 400 से ज्यादा महिलाओं को सिखा चुकी है और करीब 100 ऐसी महिलाएं हैं जो यहां से सीखने के बाद अभी उनके साथ जुड़ी हुई है और वे उनके बनाए गए सामान को कहीं पर प्रदर्शनी लगाकर बेचने का काम करते हैं ताकि जो उनसे आमदनी हो उससे महिलाओं के घर का गुजारा चल सके."

रिटायर्ड प्रिंसिंपल भी रजनी के साथ बच्चों को पढ़ा रहे (Etv Bharat)

खुद के पैसे से चला रही कला रागिनी संस्था : रजनी ने बताया कि "नौकरी में उन्होंने जितना पैसा कमाया था, वो सब उन्होंने अपनी संस्था के ऊपर खर्च कर दिया है. बच्चों को शिक्षा देना, स्टेशनरी देना या कुछ अन्य एक्टिविटी करना, सभी में वे अपना ही पैसा खर्च करती है. इसमें उनके परिवार का सहयोग रहता है. हालांकि शुरुआत में वे केवल अपने से ही पैसा लगाती थी लेकिन अब धीरे-धीरे उनके साथ और भी लोग जुड़ने लगे हैं जो उनका थोड़ा-थोड़ा सहयोग करते हैं. वे गरीब लड़कियों की शादी भी करवाती है. हालांकि सरकार की ओर से उन्हें अभी तक कोई मदद नहीं मिली है."

बड़े कार्यक्रम में हो चुकी सम्मानित : रजनी ने बताया कि "उन्होंने महिलाओं के तैयार किए गए सजावटी सामान को AI ग्लोबल फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में प्रदर्शनी लगाई थी जिसमें 25 देश के लोगों ने हिस्सा लिया था. वहां पर विदेशी लोगों ने भी उनके सामान की खूब तारीफ की जिससे उनका मनोबल बढ़ा है. वहां पर उनको अवार्ड भी दिया गया है. उन्होंने कहा कि महिलाओं के द्वारा तैयार किए गए सजावटी सामान के लिए इंफोसिस और स्टर्लिंग जैसी कंपनी के साथ भी उनकी बातचीत चल रही है अगर बात बन जाती है तो निश्चित तौर पर महिलाएं और भी ज्यादा पैसा कमा सकती है."

400 महिलाओं को भी दे चुकी रोज़गार (Etv Bharat)

रिटयर्ड प्रिंसिपल भी पढ़ाने आ रहे : रजनी के काम से प्रभावित होकर सरकारी स्कूल से रिटायर्ड प्रिंसिपल नरेश कुमार भी वहां पर पढ़ाने आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि " वे 3 साल पहले स्कूल से रिटायर हो गए हैं, लेकिन उन्होंने रिटायर होने के बाद रजनी के काम को देखा और उन्होंने भी उनका सहयोग करने की सोची. अब वे शाम के समय इन बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके."

रजनी के पढ़ाए गए बच्चे हैं स्टेट लेवल के खिलाड़ी : रजनी के यहां पढ़ाई कर रही काजोल ने बताया कि " वे दसवीं क्लास से यहां पर आ रही है. अब वे ग्रेजुएशन कर रही हैं. रजनी ने ही उनको पढ़ाया है और उनका एडमिशन करवाया है. वे समय-समय पर उनको मोटिवेट करती रहती है जिसके चलते उनका मनोबल बढ़ता है. वे स्टेट लेवल की हैंडबॉल की खिलाड़ी है और इसमें भी उनका काफी सहयोग रहा है."

बच्चों को पढ़ाती रजनी (Etv Bharat)

रजनी की वजह से सीबीएसई स्कूल में हो पाया दाखिला : छात्रा शालिनी ने बताया कि "वो नौवीं कक्षा में पढ़ाई कर रही है. छठी कक्षा से वो यहां पर आ रही है और रजनी ही उसको पढ़ाती है. आठवीं में उसने सीबीएसई में एडमिशन के लिए टेस्ट दिया जिसके बाद अब वो सीबीएसई स्कूल में पढ़ रही है."

पहले सीखा, अब दूसरों को सिखा रही : ट्रेनर के तौर पर काम कर रही प्रतिभा ने कहा कि " वो स्टार्टिंग में यहां पर सीखने के लिए आई थी और वो काफी एक्सपर्ट हो गई है. लेकिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना रजनी के साथ ही मिलकर गरीब परिवारों का साथ दिया जाए और उन्होंने महिलाओं को हाथ से बने हुए सामान बनाने के लिए ट्रेनिंग देना शुरू किया और अभी वो वालंटियर के तौर पर यहां काम कर रही है."

गरीब बच्चों को कंप्यूटर भी सिखाती है रजनी (Etv Bharat)

फ्री में सीखते हैं : रजनी के पास हैंडमेड आइटम्स बनाने के लिए सीखने आई अंजना ने बताया कि "रजनी ने उसे यहां फ्री में हैंडमेड आइटम्स बनाना सिखाया है और अब इससे उसे रोज़गार मिला है." वहीं यहां पर हैंडमेड आइटम्स बनाने का काम सीखने वाली महिला गीता ने बताया कि "उनके तीन बच्चे हैं और वे तीनों पिछले कई सालों से रजनी के पास से ट्यूशन ले रहे हैं." वहीं यहां आ रहे स्टूडेंट शेखर ने बताया कि "वो रजनी के पास से रेगुलर ट्यूशन ले रहे हैं. दसवीं के बाद अब उन्होंने आईटीआई में दाखिला लिया है. रजनी ने उनकी काफी मदद की है और अब वे आईटीआई में साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई कर रहे हैं."

5 सालों से सिलाई बुनाई का काम : वहीं यहां आने वाली ममता ने बताया कि "वे गरीब हैं और उनके पति दिहाड़ी करते हैं. लेकिन यहां पर वे फ्री में सिलाई और बुनाई का काम सीख पाई हैं, जिसके बाद वो अब यहीं पर रजनी के साथ काम कर रही है और जो भी यहां पर सामान तैयार किया जाता है, उसको बेचकर वो अपने घर का रोजगार चला रही है."

रजनी को मिल चुका अवॉर्ड (Etv Bharat)

हर सब्जेक्ट की देती हैं ट्यूशन : यहां पढ़ने के लिए पहुंची सुरभि ने कहा कि "यहां पर रजनी सभी सब्जेक्ट्स की ट्यूशन देती हैं. वॉलिंटियर्स समय-समय पर उनको पढ़ाते हैं, जिससे वे अच्छी शिक्षा हासिल कर पा रही हैं." वहीं विकास ने बताया कि "वे मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं. पहले उनका परिवार दिल्ली में रहता था, लेकिन अब वे पिछले काफी समय से कुरुक्षेत्र में रह रहे हैं. उनके माता-पिता मजदूरी करते हैं, लेकिन वे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, जिसकी वजह से अब वे ट्यूशन लेने के लिए यहां आते हैं."

रजनी बनी मिसाल : रजनी ने बताया कि "यहां पर जितने बच्चे आते हैं, सभी गरीब परिवारों से हैं. महिलाएं भी गरीब परिवारों से हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते, लेकिन वे पढ़ाई के लिए यहां पर आते हैं. वे हर साल करीब 15 बच्चों का दाखिला स्कूल में करवाती है." साफ है कि रजनी ने दूसरों के भविष्य को संवारने के लिए एक नायाब पहल की है और वे आज मिसाल बन चुकी हैं.

रजनी को मिल चुका सम्मान (Etv Bharat)

