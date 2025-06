ETV Bharat / state

रेत खनन रोकने पर माफियाओं ने चलाई गोली, गांव में तनाव - RAJNANDGAON SAND MAFIA

राजनांदगांव रेत माफिया ( ETV Bharat Chhattisgarh )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : June 12, 2025 at 10:52 AM IST | Updated : June 12, 2025 at 11:39 AM IST 2 Min Read

राजनांदगांव: बसंतपुर थाना अंतर्गत आने वाले मोहड़ गांव में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद है. शिवनाथ नदी से रेत निकालने के दौरान हुए विवाद में रेत माफियाओं ने ग्रामीणों पर गोली चला दी. जिसमें कई ग्रामीण घायल है. जिला अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है. गांव में तनाव का माहौल है. ग्रामीणों पर गोली चलाने का आरोप: ग्रामीणों का कहना है कि गांव में शिवनाथ नदी से अवैध रूप से रेत निकाली जा रही थी. जिसका विरोध करने गांव के बुजुर्ग पहुंचे तो रेत माफियाओं ने उन पर गोली चला दी. चार लोगों को गोली मारी गई. ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया. कुछ ग्रामीणों ने पार्षद संजय रजक पर आरोप लगाया है.

Last Updated : June 12, 2025 at 11:39 AM IST