राजनांदगांव: हत्या के 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने निकाला जुलूस
राजनांदगांव में पारिवारिक विवाद में युवक की हत्या कर दी गई. आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 9, 2025 at 8:44 AM IST
राजनांदगांव: रविवार रात चिखली पुलिस चौकी अंतर्गत आने वाले बजरंगपुर नवागांव में चाकूबाजी की घटना सामने आई. इस घटना में एक युवक की मौत हो गई. एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसका इलाज रायपुर में चल रहा है.
पारिवारिक विवाद में युवक की हत्या: बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते मामूली विवाद के बाद बजरंगपुर नवागांव में तनाव की स्थिति हो गई. एक घटना में एक युवक राकेश ढीमर को चाकू मार दिया गया. जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. घटना के बाद अज्ञात लोगों ने आरोपियों की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया. पूरे वार्ड में आक्रोश फैल गया. तनाव की स्थिति को देख चिखली पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में लिया.
2 नाबालिग सहित 9 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार: युवक की मौत के बाद आक्रोशित वार्ड वासियों ने थाने पहुंचकर शिकायत की. जिसके बाद कोतवाली थाना पुलिस, चिखली चौकी और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने इस पूरे मामले में 9 आरोपियों को सोमवार को गिरफ्तार किया. आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल है. आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कोतवाली थाना से कोर्ट तक उनकी रैली निकाली.
घटना में शामिल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. जिन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है. किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड पता नहीं चला है. पारिवारिक रंजिश में विवाद की बात सामने आ रही है-पुष्पेंद्र नायक, सीएसपी, राजनांदगांव
पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में प्रयोग दो धारदार चाकू भी बरामद किया है. राजनांदगांव पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.