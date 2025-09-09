ETV Bharat / state

राजनांदगांव: हत्या के 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने निकाला जुलूस

राजनांदगांव में पारिवारिक विवाद में युवक की हत्या कर दी गई. आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल है.

RAJNANDGAON CRIME
Etv Bharat (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 9, 2025 at 8:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

राजनांदगांव: रविवार रात चिखली पुलिस चौकी अंतर्गत आने वाले बजरंगपुर नवागांव में चाकूबाजी की घटना सामने आई. इस घटना में एक युवक की मौत हो गई. एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसका इलाज रायपुर में चल रहा है.

पारिवारिक विवाद में युवक की हत्या: बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते मामूली विवाद के बाद बजरंगपुर नवागांव में तनाव की स्थिति हो गई. एक घटना में एक युवक राकेश ढीमर को चाकू मार दिया गया. जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. घटना के बाद अज्ञात लोगों ने आरोपियों की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया. पूरे वार्ड में आक्रोश फैल गया. तनाव की स्थिति को देख चिखली पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में लिया.

राजनांदगांव में हत्या के आरोपियों का जुलूस (ETV Bharat Chhattisgarh)

2 नाबालिग सहित 9 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार: युवक की मौत के बाद आक्रोशित वार्ड वासियों ने थाने पहुंचकर शिकायत की. जिसके बाद कोतवाली थाना पुलिस, चिखली चौकी और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने इस पूरे मामले में 9 आरोपियों को सोमवार को गिरफ्तार किया. आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल है. आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कोतवाली थाना से कोर्ट तक उनकी रैली निकाली.

Rajnandgaon Crime
हत्या के आरोपियों का जुलूस (ETV Bharat Chhattisgarh)

घटना में शामिल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. जिन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है. किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड पता नहीं चला है. पारिवारिक रंजिश में विवाद की बात सामने आ रही है-पुष्पेंद्र नायक, सीएसपी, राजनांदगांव

पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में प्रयोग दो धारदार चाकू भी बरामद किया है. राजनांदगांव पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

होटल और ढाबों पर रेड, राजस्व और फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की कार्रवाई
कोर्ट से दुष्कर्म का आरोपी फरार, एसपी ने 2 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड
चंद्रग्रहण में पत्नी ने की पति की हत्या, जांजगीर चांपा में पत्नी ने खेला खौफनाक खेल

For All Latest Updates

TAGGED:

राजनांदगांव क्राइमRAJNANDGAON MURDERRAJNANDGAON POLICEराजनांदगांव हत्याRAJNANDGAON CRIME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.