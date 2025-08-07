Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

विदेशी गिफ्ट का लालच देकर साइबर ठगी, तीन नाइजीरियाई और दक्षिण अफ्रीकी ठग गिरफ्तार, महिलाओं को बनाते थे निशाना - RAJNANDGAON POLICE

राजनांदगांव पुलिस ने ठगी करने वाले तीन शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है.

CYBER THUGS
छत्तीसगढ़ पर विदेशी ठगों की नजर (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 7, 2025 at 10:15 PM IST

3 Min Read

राजनांदगांव: छत्तीसगढ़ में साइबर ठगी के नए नए वारदात सामने आ रहे हैं. देश की भोली भाली महिलाओं को विदेशी गिफ्ट का झांसा देकर ठगी करने वाले तीन विदेशी ठगों को राजनांदगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया है. ये तीनों ठग नाइजीरिया और दक्षिण अप्रीकी मूल के हैं. राजनांदगांव पुलिस ने इसका खुलासा किया है.

विदेशी गिफ्ट का झांसा देकर ठगी: बीते 5 मई को राजनांदगांव की एक महिला ने चिचोला पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई थी. उसने शिकायत में यह बताया कि सोशल मीडिया के जरिए उसके साथ कुछ लोगों ने दोस्ती की. खुद को आर्थिक रूप से संपन्न बताया और विदेशी नागरिक होने की बात कही. उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके लिए विदेश से गिफ्ट आया है. उसे एयरपोर्ट पर कस्टम वालों ने पकड़ लिया है. जिसे छुड़ाने के लिए पैसों की जरूरत है.

Rajnandgaon SP Press Conference
राजनांदगांव एसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV BHARAT)

कुल 1 लाख रुपये से ज्यादा की ठगी: पीड़िता ने बताया कि आरोपियों ने गिफ्ट छुड़वाने के नाम पर कुल 1 लाख 23 हजार रुपये की ठगी की वारदात को अंजाम दिया. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने जांच तेज की. आईपी एड्रेस और अन्य लोकेशन को खंगाला गया. जिसमें यह पता चला कि आरोपियों का लोकेशन दिल्ली है. उसके बाद पुलिस ने मोबाइल नंबर का लोकेशन पता करना शुरू कर दिया.

दिल्ली से तीन विदेशी ठग अरेस्ट: राजनांदगांव पुलिस ने इस केस में तीन शातिर ठगों को दिल्ली से गिरफ्तार किया. इसमें से दो आरोपी नाइजीरिया और एक आरोपी दक्षिण अफ्रीका मूल का निवासी है.पूरे मामले में साइबर सेल और चिचोला पुलिस की संयुक्त टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है.

आरोपियों के पास से दो लैपटॉप,14 मोबाइल फोन,6 पेन ड्राइव,5 बंद मोबाइल,5 एटीएम कार्ड और 32 सिम जप्त किए गए हैं. पकड़े गए आरोपी स्टीफेन उर्फ लक्की, किंग्सले दक्षिण अफ्रीका का रहने वाला है. जबकि जॉर्ज चुकचुमेका नाइजीरिया देश का निवासी है. आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने साइबर अपराध की विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही की है.- मोहित गर्ग, एसपी, राजनांदगांव

राजनांदगांव एसपी मोहित गर्ग ने बताया कि तीनों आरोपी विदेश से महंगे गिफ्ट और विदेशी मुद्रा भेजने का लालच देते थे. जिसके बाद वे ठगी की वारदात को अंजाम देते थे. राजनांदगांव पुलिस ने अपील की है कि सोशल मीडिया पर ऐसे ठगों से लोग सतर्क और सावधान रहे.

शोएब ढेबर से अब 3 माह मुलाकात बंद, जेल सुरक्षा में बाधा डालने का मामला

छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर मवेशियों की तस्करी, दो तस्कर गिरफ्तार, 90 पशु आजाद

अवैध तंबाकू और गुटखा जब्त, 30 लाख आंकी गई कीमत, ऑपरेशन आघात के तहत एक्शन

राजनांदगांव: छत्तीसगढ़ में साइबर ठगी के नए नए वारदात सामने आ रहे हैं. देश की भोली भाली महिलाओं को विदेशी गिफ्ट का झांसा देकर ठगी करने वाले तीन विदेशी ठगों को राजनांदगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया है. ये तीनों ठग नाइजीरिया और दक्षिण अप्रीकी मूल के हैं. राजनांदगांव पुलिस ने इसका खुलासा किया है.

विदेशी गिफ्ट का झांसा देकर ठगी: बीते 5 मई को राजनांदगांव की एक महिला ने चिचोला पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई थी. उसने शिकायत में यह बताया कि सोशल मीडिया के जरिए उसके साथ कुछ लोगों ने दोस्ती की. खुद को आर्थिक रूप से संपन्न बताया और विदेशी नागरिक होने की बात कही. उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके लिए विदेश से गिफ्ट आया है. उसे एयरपोर्ट पर कस्टम वालों ने पकड़ लिया है. जिसे छुड़ाने के लिए पैसों की जरूरत है.

Rajnandgaon SP Press Conference
राजनांदगांव एसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV BHARAT)

कुल 1 लाख रुपये से ज्यादा की ठगी: पीड़िता ने बताया कि आरोपियों ने गिफ्ट छुड़वाने के नाम पर कुल 1 लाख 23 हजार रुपये की ठगी की वारदात को अंजाम दिया. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने जांच तेज की. आईपी एड्रेस और अन्य लोकेशन को खंगाला गया. जिसमें यह पता चला कि आरोपियों का लोकेशन दिल्ली है. उसके बाद पुलिस ने मोबाइल नंबर का लोकेशन पता करना शुरू कर दिया.

दिल्ली से तीन विदेशी ठग अरेस्ट: राजनांदगांव पुलिस ने इस केस में तीन शातिर ठगों को दिल्ली से गिरफ्तार किया. इसमें से दो आरोपी नाइजीरिया और एक आरोपी दक्षिण अफ्रीका मूल का निवासी है.पूरे मामले में साइबर सेल और चिचोला पुलिस की संयुक्त टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है.

आरोपियों के पास से दो लैपटॉप,14 मोबाइल फोन,6 पेन ड्राइव,5 बंद मोबाइल,5 एटीएम कार्ड और 32 सिम जप्त किए गए हैं. पकड़े गए आरोपी स्टीफेन उर्फ लक्की, किंग्सले दक्षिण अफ्रीका का रहने वाला है. जबकि जॉर्ज चुकचुमेका नाइजीरिया देश का निवासी है. आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने साइबर अपराध की विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही की है.- मोहित गर्ग, एसपी, राजनांदगांव

राजनांदगांव एसपी मोहित गर्ग ने बताया कि तीनों आरोपी विदेश से महंगे गिफ्ट और विदेशी मुद्रा भेजने का लालच देते थे. जिसके बाद वे ठगी की वारदात को अंजाम देते थे. राजनांदगांव पुलिस ने अपील की है कि सोशल मीडिया पर ऐसे ठगों से लोग सतर्क और सावधान रहे.

शोएब ढेबर से अब 3 माह मुलाकात बंद, जेल सुरक्षा में बाधा डालने का मामला

छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर मवेशियों की तस्करी, दो तस्कर गिरफ्तार, 90 पशु आजाद

अवैध तंबाकू और गुटखा जब्त, 30 लाख आंकी गई कीमत, ऑपरेशन आघात के तहत एक्शन

For All Latest Updates

TAGGED:

FOREIGN CYBER THUGSCYBER THUGS IN DELHIअफ्रीका और नाइजीरिया के ठगराजनांदगांव एसपी मोहित गर्गRAJNANDGAON POLICE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

छत्तीसगढ़ की 'सूपा आर्ट' का विस्तार न्यूजीलैंड तक, कोरबा ने दी नयी पहचान; देखिए कमाल की चित्रकारी

चंदा कर गांव वालों ने बनाया नया स्कूल, कांकेर के पोडगांव की हो रही तारीफ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.