युवती का किडनैप कर जबरन शादी, पेट्रोल भी छिड़का, अब गिरफ्त में मुख्य आरोपी - RAJNANDGAON CRIME NEWS

राजनांदगांव पुलिस ( ETV Bharat Chhattisgarh )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 21, 2025 at 12:47 PM IST | Updated : May 21, 2025 at 12:54 PM IST 3 Min Read

राजनांदगांव: युवती का अपहरण करने के मामले में राजनांदगांव पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने मुख्य आरोपी अनुप चंद्राकर को दिल्ली से गिरफ्तार किया है. आरोपी गोवा भागने की फिराक में था. डोंगरगांव थाना पुलिस और साइबर सेल की टीम ने यह कार्रवाई की है. टीचर का अपहरण: पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पूरे मामले में प्रेसवार्ता कर खुलासा किया गया. पुलिस ने बताया कि राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत 16 मई को पीड़िता ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह शिक्षिका है. रोज की तरह अपने गांव से पढ़ाने के लिए निकली थी. इसी दौरान एक कार में कुछ अज्ञात व्यक्ति वाहन में आए और जबरदस्ती उसका अपहरण कर ले गए. राजनांदगांव पुलिस (ETV Bharat Chhattisgarh) आरोपी ने अपहरण कर की शादी: पीड़िता ने बताया था कि आरोपियों द्वारा उसके साथ अपहरण कर मुख्य आरोपी अनुप चंद्राकर ने जबरदस्ती शादी की और पीड़िता के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने का प्रयास भी किया. जैसे तैसे पीड़िता अपने घर पहुंची और परिजनों को जानकारी दी. जिसके बाद डोंगरगांव थाने में शिकायत के बाद एसपी कार्यालय पहुंचकर पीड़िता ने गुहार लगाई थी.

