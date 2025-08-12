राजनांदगांव: डिजिटल क्रांति और संचार युग की चुनौतियों में बच्चों के मोबाइल एडिक्ट होने की घटनाएं सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है. भारत में भी लोग इस समस्या से ज्यादा परेशान है. इस परेशानी को देखते हुए छत्तीसगढ़ के एक ग्राम पंचायत ने एक सख्त फैसला लिया है. छुरिया ब्लॉक के ग्राम गहिराभेड़ी में ग्रामीणों ने एक अनोखी पहल की है.

बच्चा खेलेगा मोबाइल गेम तो परिजनों पर फाइन: छुरिया ब्लॉक के ग्राम गहिराभेड़ी की पंचायत ने एक अलग तरह का फैसला किया है. बच्चों के वीडियो गेम की लत छुड़वाने के लिए गांव में बैठक कर मुनादी कराई गई. इसके तहत यह कहा गया कि अगर आपके बच्चे मोबाइल पर वीडियो गेम खेलते पाए जाते हैं तो बच्चों के माता पिता पर 3 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा.

छत्तीसगढ़ के गहिराभेड़ी पंचायत का बड़ा फैसला (ETV BHARAT)

हम सब ग्राम वासियों ने बच्चों के मोबाइल गेम की बढ़ती बुरी लत से परेशान होकर एक फैसला किया है. इसके तहत जो बच्चे मोबाइल गेम खेलते पाए जाते हैं तो उनके परिजनों पर 3 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. इसकी शुरुआत के साथ ही हमें सफलता मिल रही है. एक सप्ताह पहले हमने इसकी शुरुआत की. अब इसके फायदे दिख रहे हैं- बेदबाई पोर्ते ,संरपच, ग्राम गहिराभेड़ी

राजनांदगांव छुरिया ब्लॉक का गहिराभेड़ी गांव (ETV BHARAT)

वीडियो गेम खेलने की सूचना देने वालों को इनाम: इसके साथ ही ग्राम पंचायत गहिराभेड़ी ने यह भी फैसला किया है कि बच्चों के वीडियो गेम खेलने की सूचना देने वाले शख्स को 1 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा. गांव वाले और गांव के सरपंच का कहना है कि आने वाले समय में इस फैसले के बेहतर नतीजे देखने को मिलेंगे.