ETV Bharat / state

बच्चा खेलेगा मोबाइल गेम तो माता -पिता पर लगेगा जुर्माना, छत्तीसगढ़ के एक पंचायत का फैसला - RAJNANDGAON GAHIRABHEDI PANCHAYAT

छत्तीसगढ़ के एक ग्राम पंचायत ने बच्चों के मोबाइल गेम की लत छुड़वाने के लिए बड़ा फैसला लिया है.

GAHIRABHEDI GRAM PANCHAYAT
गहिराभेड़ी ग्राम पंचायत (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 12, 2025 at 7:33 PM IST

Updated : August 12, 2025 at 8:52 PM IST

2 Min Read

राजनांदगांव: डिजिटल क्रांति और संचार युग की चुनौतियों में बच्चों के मोबाइल एडिक्ट होने की घटनाएं सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है. भारत में भी लोग इस समस्या से ज्यादा परेशान है. इस परेशानी को देखते हुए छत्तीसगढ़ के एक ग्राम पंचायत ने एक सख्त फैसला लिया है. छुरिया ब्लॉक के ग्राम गहिराभेड़ी में ग्रामीणों ने एक अनोखी पहल की है.

बच्चा खेलेगा मोबाइल गेम तो परिजनों पर फाइन: छुरिया ब्लॉक के ग्राम गहिराभेड़ी की पंचायत ने एक अलग तरह का फैसला किया है. बच्चों के वीडियो गेम की लत छुड़वाने के लिए गांव में बैठक कर मुनादी कराई गई. इसके तहत यह कहा गया कि अगर आपके बच्चे मोबाइल पर वीडियो गेम खेलते पाए जाते हैं तो बच्चों के माता पिता पर 3 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा.

छत्तीसगढ़ के गहिराभेड़ी पंचायत का बड़ा फैसला (ETV BHARAT)

हम सब ग्राम वासियों ने बच्चों के मोबाइल गेम की बढ़ती बुरी लत से परेशान होकर एक फैसला किया है. इसके तहत जो बच्चे मोबाइल गेम खेलते पाए जाते हैं तो उनके परिजनों पर 3 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. इसकी शुरुआत के साथ ही हमें सफलता मिल रही है. एक सप्ताह पहले हमने इसकी शुरुआत की. अब इसके फायदे दिख रहे हैं- बेदबाई पोर्ते ,संरपच, ग्राम गहिराभेड़ी

Gahirabhedi village of Rajnandgaon Churiya block
राजनांदगांव छुरिया ब्लॉक का गहिराभेड़ी गांव (ETV BHARAT)

वीडियो गेम खेलने की सूचना देने वालों को इनाम: इसके साथ ही ग्राम पंचायत गहिराभेड़ी ने यह भी फैसला किया है कि बच्चों के वीडियो गेम खेलने की सूचना देने वाले शख्स को 1 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा. गांव वाले और गांव के सरपंच का कहना है कि आने वाले समय में इस फैसले के बेहतर नतीजे देखने को मिलेंगे.

Rajnandgaon Collectorate Office
राजनांदगांव कलेक्टर ऑफिस (ETV BHARAT)

मोबाइल फोन की खातिर छात्र ने दी जान, चला गया परिवार का सहारा, पूरे गांव में मातम

गुम हुए 1 करोड़ के मोबाइल बरामद, रायपुर पुलिस ने मालिकों को लौटाएं

संचार साथी ऐप ने 6 महीनों में पूरे किए 50 लाख डाउनलोड, 5 लाख से ज्याजा खोए हुए फोन्स को ढूंढा!

राजनांदगांव: डिजिटल क्रांति और संचार युग की चुनौतियों में बच्चों के मोबाइल एडिक्ट होने की घटनाएं सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है. भारत में भी लोग इस समस्या से ज्यादा परेशान है. इस परेशानी को देखते हुए छत्तीसगढ़ के एक ग्राम पंचायत ने एक सख्त फैसला लिया है. छुरिया ब्लॉक के ग्राम गहिराभेड़ी में ग्रामीणों ने एक अनोखी पहल की है.

बच्चा खेलेगा मोबाइल गेम तो परिजनों पर फाइन: छुरिया ब्लॉक के ग्राम गहिराभेड़ी की पंचायत ने एक अलग तरह का फैसला किया है. बच्चों के वीडियो गेम की लत छुड़वाने के लिए गांव में बैठक कर मुनादी कराई गई. इसके तहत यह कहा गया कि अगर आपके बच्चे मोबाइल पर वीडियो गेम खेलते पाए जाते हैं तो बच्चों के माता पिता पर 3 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा.

छत्तीसगढ़ के गहिराभेड़ी पंचायत का बड़ा फैसला (ETV BHARAT)

हम सब ग्राम वासियों ने बच्चों के मोबाइल गेम की बढ़ती बुरी लत से परेशान होकर एक फैसला किया है. इसके तहत जो बच्चे मोबाइल गेम खेलते पाए जाते हैं तो उनके परिजनों पर 3 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. इसकी शुरुआत के साथ ही हमें सफलता मिल रही है. एक सप्ताह पहले हमने इसकी शुरुआत की. अब इसके फायदे दिख रहे हैं- बेदबाई पोर्ते ,संरपच, ग्राम गहिराभेड़ी

Gahirabhedi village of Rajnandgaon Churiya block
राजनांदगांव छुरिया ब्लॉक का गहिराभेड़ी गांव (ETV BHARAT)

वीडियो गेम खेलने की सूचना देने वालों को इनाम: इसके साथ ही ग्राम पंचायत गहिराभेड़ी ने यह भी फैसला किया है कि बच्चों के वीडियो गेम खेलने की सूचना देने वाले शख्स को 1 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा. गांव वाले और गांव के सरपंच का कहना है कि आने वाले समय में इस फैसले के बेहतर नतीजे देखने को मिलेंगे.

Rajnandgaon Collectorate Office
राजनांदगांव कलेक्टर ऑफिस (ETV BHARAT)

मोबाइल फोन की खातिर छात्र ने दी जान, चला गया परिवार का सहारा, पूरे गांव में मातम

गुम हुए 1 करोड़ के मोबाइल बरामद, रायपुर पुलिस ने मालिकों को लौटाएं

संचार साथी ऐप ने 6 महीनों में पूरे किए 50 लाख डाउनलोड, 5 लाख से ज्याजा खोए हुए फोन्स को ढूंढा!

Last Updated : August 12, 2025 at 8:52 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

GAHIRABHEDI PANCHAYAT NEW RULEछुरिया ब्लॉकडिजिटल क्रांति और संचार युगबच्चों में मोबाइल गेम की लतRAJNANDGAON GAHIRABHEDI PANCHAYAT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ की बेटी खुशबू नाग कैसे बनी इंटरनेशनल चैंपियन, जानिए ट्राइबल गर्ल से पावर गर्ल बनने की कहानी

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.