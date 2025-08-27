गोड्डाः सूर्या हांसदा एनकाउंटर को लेकर झामुमो सांसद विजय कुमार हांसदा ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि अपराधियों और हिस्ट्रीशीटर को बीजेपी संरक्षण देती है, न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि देश स्तर पर भी. लोकसभा में चालीस प्रतिशत सांसद आपराधिक चरित्र के हैं और उनपर मामला दर्ज है. इतना ही नहीं अन्य दल से आए भ्रष्ट व आपराधिक चरित्र के लोगों को भी अपने दल में लाकर उन्हें मंत्री व उपमुख्यमंत्री बनाते हैं.

राजमहल सांसद विजय कुमार हांसदा का बयान (Etv Bharat)

सूर्या हांसदा एनकाउंटर प्रकरण पर उन्होंने कहा कि गोड्डा और साहिबगंज सहित कई अलग-अलग थानों में कई संगीन व जघन्य आपराधिक मामले उस पर दर्ज थे. जिसे पहले बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी जेवीएम से और फिर भाजपा से उन्हें टिकट देकर चुनाव लड़ाया.

सूर्या हांसदा से आस पास के लोग त्रस्त थे. अगर इस वास्तविकता को जानना है तो इन इलाकों के व्यवसाई और आम आदमी से बात कीजिये, सच्चाई सामने आ जायेगी.

उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्ती बरत कर अच्छा काम किया है और यदि ऐसे मामलों में विरोध में आवाज उठती है तो इसके लिए सरकार ने सीआईडी जांच शुरू की है. वहीं SIT भी इसकी जांच कर रही है. जो सच्चाई है सामने आ जाएगी. लेकिन भाजपा को ऐसे लोगों को संरक्षण देने से बचना चाहिए.

