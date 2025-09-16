ETV Bharat / state

युवा महोत्सव के जरिए राज्य के युवाओं को सशक्त बनाने में जुटा आयोग, बनाई गई कार्य योजना

झारखंड राज्य युवा आयोग ने राज्य के युवाओं को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है. इसके तहत युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा.

झारखंड राज्य युवा आयोग का दफ्तर. (फोटो-ईटीवी भारत)
Published : September 16, 2025 at 7:13 PM IST

रांचीः राज्य में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए झारखंड राज्य युवा आयोग आने वाले समय में कौशल विकास से लेकर युवा महोत्सव के जरिए युवाओं को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है. आज 16 सितंबर 2025 को आयोग के अध्यक्ष कुमार गौरव की अध्यक्षता में हुई बैठक में राजीव युवा आयोग ने युवा महोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया है. आयोग के द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम और इस पर होने वाले खर्च संबंधी प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है.

आगामी कार्यक्रमों की योजना बनाई गई

इसके अलावा आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में होने वाले युवाओं से संबंधित कार्यक्रम खासकर युवा सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम, युवा नशा मुक्ति जागरुकता कार्यक्रम, एचआईवी जागरुकता कार्यक्रम, युवा उद्यमी विकास सेमिनार, युवा नेतृत्व विकास कार्यक्रम, युवा नेचर एवं एडवेंचर ट्रेनिंग कैंप जैसे कार्यक्रमों के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है.

जानकारी देते राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष कुमार गौरव. (वीडियो-ईटीवी भारत)

राजीव युवा आयोग के अध्यक्ष ने दी जानकारी

बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए राजीव युवा आयोग के अध्यक्ष कुमार गौरव ने कहा कि आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों की स्वीकृति दी गई है. जिसके तहत राज्य में प्रचलित सभी खेलों को पर्याप्त महत्व देने के उद्देश्य से क्रीड़ा निदेशालय के प्रतीक चिन्ह में संशोधन हेतु अनुशंसा की गई है. इसके अलावा आयोग के कार्यक्रमों के संचालन में सहायता हेतु राज्य में सक्रिय सुयोग्य स्वयं सेवी संस्थाओं में से 13 को आयोग के साथ सूचीबद्ध करने की मंजूरी प्रदान की गई है.

युवा आयोग का बनाएं प्रतीक चिन्ह, पाएं इनाम

यदि आपको प्रतीक चिन्ह बनाने में महारत हासिल है तो आप राज्य युवा आयोग के लिए बिना देर किए प्रतीक चिन्ह बनाएं. यदि आपका प्रतीक चिन्ह चयनित हो जाता है तो राज्य युवा आयोग न केवल आपको नगद इनाम देगा, बल्कि प्रशस्ति पत्र देकर आपको सम्मानित भी किया जाएगा.

राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष कुमार गौरव ने बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि प्रतीक चिन्ह तैयार करने वाले ऐसे युवाओं को 25000 रुपये का नगद इनाम और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा. युवा आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य के 10 सर्वश्रेष्ठ युवा सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर को सम्मानित करने का निर्णय लिया है. बैठक में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार दैनिक कर्मियों के पारिश्रमिक में संशोधन आदि बिंदुओं पर निर्णय लिया गया है.

