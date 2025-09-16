ETV Bharat / state

युवा महोत्सव के जरिए राज्य के युवाओं को सशक्त बनाने में जुटा आयोग, बनाई गई कार्य योजना

रांचीः राज्य में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए झारखंड राज्य युवा आयोग आने वाले समय में कौशल विकास से लेकर युवा महोत्सव के जरिए युवाओं को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है. आज 16 सितंबर 2025 को आयोग के अध्यक्ष कुमार गौरव की अध्यक्षता में हुई बैठक में राजीव युवा आयोग ने युवा महोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया है. आयोग के द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम और इस पर होने वाले खर्च संबंधी प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है.

आगामी कार्यक्रमों की योजना बनाई गई

इसके अलावा आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में होने वाले युवाओं से संबंधित कार्यक्रम खासकर युवा सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम, युवा नशा मुक्ति जागरुकता कार्यक्रम, एचआईवी जागरुकता कार्यक्रम, युवा उद्यमी विकास सेमिनार, युवा नेतृत्व विकास कार्यक्रम, युवा नेचर एवं एडवेंचर ट्रेनिंग कैंप जैसे कार्यक्रमों के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है.

राजीव युवा आयोग के अध्यक्ष ने दी जानकारी

बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए राजीव युवा आयोग के अध्यक्ष कुमार गौरव ने कहा कि आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों की स्वीकृति दी गई है. जिसके तहत राज्य में प्रचलित सभी खेलों को पर्याप्त महत्व देने के उद्देश्य से क्रीड़ा निदेशालय के प्रतीक चिन्ह में संशोधन हेतु अनुशंसा की गई है. इसके अलावा आयोग के कार्यक्रमों के संचालन में सहायता हेतु राज्य में सक्रिय सुयोग्य स्वयं सेवी संस्थाओं में से 13 को आयोग के साथ सूचीबद्ध करने की मंजूरी प्रदान की गई है.