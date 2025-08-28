पंचकूला: जिला पुलिस ने पिंजौर क्षेत्र में हुई राजीव गुप्ता की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. यह वारदात योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दी गई थी. पकड़े गए आरोपियों में मृतक की प्रेमिका का भाई और उसके दो मामा शामिल हैं. पुलिस ने तीनों आरोपियों को अदालत में पेश कर दो दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया है ताकि वारदात में इस्तेमाल हथियार और अन्य साक्ष्य बरामद किए जा सकें.

चुन्नी से गला घोंटकर बेरहमी से की हत्या

डीसीपी क्राइम मनप्रीत सिंह सूदन ने बताया कि जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने साजिश रचकर राजीव गुप्ता को फोन के जरिए पिंजौर बुलाया. वहां पहले उस पर सुएं से हमला किया गया. इसके बाद चुन्नी से गला घोंटने और गर्दन तोड़कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई. हत्या के बाद शव को गड्डे में दबाकर छिपा दिया गया. आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपना ठिकाना बदलते रहे, लेकिन पुलिस की विशेष टीम ने लगातार उनकी गतिविधियों पर नजर रखी और 27 अगस्त को मनीमाजरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सामने से तीनों को दबोच लिया.

पत्नी के भाई और मामा इस बात से थे नाराज

पुलिस जांच में मृतक की पहचान यूपी के हरदोही के रहने वाले और वर्तमान में चंडीगढ़ की न्यू इंदिरा कॉलोनी सेक्टर-13 में रह रहे 28 वर्षीय राजीव गुप्ता के रूप में हुई. मृतक के पिता ने पुलिस को बताया कि राजीव एक कंपनी में सुपरवाइजर था और उसने 2 अप्रैल को प्रेम विवाह किया था. लेकिन विवाह के बाद भी उसका एक अन्य युवती से प्रेम संबंध था. इसी वजह से युवती के भाई और मामा उससे नाराज थे और उन्होंने पहले भी जान से मारने की धमकी दी थी. इस संबंध में शिकायत चंडीगढ़ पुलिस को भी की गई थी.

परिजनों के मुताबिक 9 अगस्त को राजीव घर से अपनी एक्टिवा पर निकला था और इसके बाद उसका फोन बंद हो गया. उसकी आखिरी लोकेशन पिंजौर क्षेत्र में मिली. इसी दौरान पिंजौर-नालागढ़ बाईपास के पास शव मिलने की सूचना आई. परिजनों ने शव की पहचान राजीव गुप्ता के रूप में की.

ऐसे मिली राजीव की लाश

एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज ने बताया कि 22 अगस्त को पुलिस को सूचना मिली कि पिंजौर-नालागढ़ बाईपास के पास गांव सुखोमाजरी के सामने सड़क किनारे खाई में एक शव दबा हुआ है. सूचना मिलने पर डिटेक्टिव स्टाफ इंचार्ज इंस्पेक्टर मनदीप सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव बरामद किया गया. अगले दिन 23 अगस्त को पिंजौर थाने के एसएचओ बच्चू सिंह और उनकी टीम मौके पर पहुंचे और सीन ऑफ क्राइम टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए. शव को पोस्टमार्टम के लिए सेक्टर-6 नागरिक अस्पताल, पंचकूला भेजा गया.

ये है गिरफ्तार आरोपियों की पहचान

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कमलदीप उर्फ कुंदन निवासी पिपलीवाला, मनीमाजरा (युवती का भाई), सत्यनारायण उर्फ सत्ता निवासी गांव रिसालू, जिला पानीपत और विनोद उर्फ बोडा निवासी नग्गल खेड़ी, जिला पानीपत (दोनों युवती के मामा) के रूप में हुई है. जांच में सामने आया कि सत्यनारायण और विनोद पर पहले से भी हत्या का मामला दर्ज है.

केस दर्ज और जांच शुरू

मृतक के पिता की शिकायत पर पिंजौर थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 103(1), 238(1), 61(2) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया. केस की आगामी जांच सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार कर रहे हैं. पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है ताकि हत्या में इस्तेमाल हथियार और अन्य सबूत बरामद किए जा सकें.

यह पूरा मामला प्रेम प्रसंग और पारिवारिक रंजिश से जुड़ा प्रतीत हो रहा है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों को अदालत से मिले रिमांड के दौरान कई अहम खुलासे होने की संभावना है.

इसे भी पढ़ें- गुरुग्राम में फाजिलपुरिया को मारने आए शूटर्स का एनकाउंटर, पांच गैंगस्टर गिरफ्तार, चार के पैरों में लगी गोली