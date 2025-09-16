ETV Bharat / state

राजीव गुप्ता मर्डर मामले में आरोपी सिमरन गिरफ्तार, सोशल मीडिया के जरिए प्रेमी को मिलने बुलाया, फिर मर्डर कर दफनाया

पंचकूला: पिंजौर में हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी युवती सिमरन को गिरफ्तार किया है. वारदात के बाद से आरोपी युवती को डिटेक्टिव स्टाफ ने गिरफ्तार किया है. सिमरन 21 साल की है और चंडीगढ़ स्थित मनीमाजरा की रहने वाली है. पुलिस ने आरोपी महिला को कोर्ट में पेश के 3 दिन के रिमांड पर लिया है.

इंस्टाग्राम पर हुआ संपर्क: एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज ने बताया कि जांच में सामने आया है कि आरोपी सिमरन ने ही इंस्टाग्राम के माध्यम से मृतक राजीव गुप्ता से सम्पर्क कर उसे मिलने बुलाया था. इसके बाद युवती के परिजनों ने उसकी हत्या कर दी.

खाई में मिला शव: गौरतलब है कि बीती 22 अगस्त को पुलिस को शव मिलने की सूचना मिली थी. पिंजौर-नालागढ़ बाईपास पर गांव सुखोमाजरी के समीप सड़क किनारे खाई में करीब दो सप्ताह पुराना दबा हुआ शव बरामद हुआ. मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की. मृतक राजीव गुप्ता के पिता ने पुलिस को बताया कि "उसके बेटे ने 2 अप्रैल को प्रेम विवाह किया था. लेकिन इसके बाद भी उसका एक अन्य युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था".

पुलिस को दी मामले की शिकायत: मृतक के पिता ने बताया कि "प्रेम प्रसंग के चलते युवती (प्रेमिका) के भाई व मामा ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी, जिसकी शिकायत चंडीगढ़ पुलिस को पहले ही दे दी गई थी. इसके बाद 9 अगस्त को राजीव गुप्ता अपने घर से एक्टिवा पर निकला और उसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया और अंतिम लोकेशन पिंजौर की मिली थी".