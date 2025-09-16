ETV Bharat / state

राजीव गुप्ता मर्डर मामले में आरोपी सिमरन गिरफ्तार, सोशल मीडिया के जरिए प्रेमी को मिलने बुलाया, फिर मर्डर कर दफनाया

पंचकूला में राजीव गुप्ता मर्डर केस में पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार किया है. मामले में तीन आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए गए हैं.

राजीव गुप्ता मर्डर
Rajiv Gupta Murder Case Panchkula (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 16, 2025 at 10:21 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पंचकूला: पिंजौर में हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी युवती सिमरन को गिरफ्तार किया है. वारदात के बाद से आरोपी युवती को डिटेक्टिव स्टाफ ने गिरफ्तार किया है. सिमरन 21 साल की है और चंडीगढ़ स्थित मनीमाजरा की रहने वाली है. पुलिस ने आरोपी महिला को कोर्ट में पेश के 3 दिन के रिमांड पर लिया है.

इंस्टाग्राम पर हुआ संपर्क: एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज ने बताया कि जांच में सामने आया है कि आरोपी सिमरन ने ही इंस्टाग्राम के माध्यम से मृतक राजीव गुप्ता से सम्पर्क कर उसे मिलने बुलाया था. इसके बाद युवती के परिजनों ने उसकी हत्या कर दी.

खाई में मिला शव: गौरतलब है कि बीती 22 अगस्त को पुलिस को शव मिलने की सूचना मिली थी. पिंजौर-नालागढ़ बाईपास पर गांव सुखोमाजरी के समीप सड़क किनारे खाई में करीब दो सप्ताह पुराना दबा हुआ शव बरामद हुआ. मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की. मृतक राजीव गुप्ता के पिता ने पुलिस को बताया कि "उसके बेटे ने 2 अप्रैल को प्रेम विवाह किया था. लेकिन इसके बाद भी उसका एक अन्य युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था".

पुलिस को दी मामले की शिकायत: मृतक के पिता ने बताया कि "प्रेम प्रसंग के चलते युवती (प्रेमिका) के भाई व मामा ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी, जिसकी शिकायत चंडीगढ़ पुलिस को पहले ही दे दी गई थी. इसके बाद 9 अगस्त को राजीव गुप्ता अपने घर से एक्टिवा पर निकला और उसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया और अंतिम लोकेशन पिंजौर की मिली थी".

तीन आरोपी पहले गिरफ्तार: डीसीपी क्राइम ने बताया कि "मामले में डिटेक्टिव स्टाफ की टीम पहले ही तीन आरोपियों कमलदीप उर्फ कुंदन निवासी पिपलीवाला (युवती का भाई), सत्यनारायण उर्फ सत्ता (निवासी पानीपत) और विनोद उर्फ बोडा (निवासी नांगल खेड़ी, जिला पानीपत, दोनों युवती के मामा) को 27 अगस्त को गिरफ्तार कर तीन दिन के पुलिस रिमांड के बाद न्यायिक हिरासत में भेज चुकी है. मामले की गहन जांच सब इंस्पेक्टर राजेश द्वारा की जा रही है".

ये भी पढ़ें: क्रिकेट खेलते हुए हार्ट अटैक से खिलाड़ी की मौत, बॉलिंग करते समय मैदान पर गिरा

ये भी पढ़ें: रोहतक में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी, डेढ़ करोड़ हड़पने वाले तीन गिरफ्तार, गुजरात जेल से लाई पुलिस

For All Latest Updates

TAGGED:

ACCUSED WOMAN ARRESTEDRAJIV GUPTA MURDER CASEपिंजौर राजीव गुप्ता मर्डर केसआरोपी सिमरन गिरफ्तारRAJIV GUPTA MURDER CASE PANCHKULA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अब छूमंतर हो जाएगा घुटनों का दर्द, चंडीगढ़ पीजीआई में रिसर्च से मरीजों को मिल रही राहत

भिवानी के बॉक्सर खानदान का जलवा: अब तीसरी पीढ़ी रिंग में लहरा रही परचम, देश के लिए पदकों का लगाया अंबार

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

चंडीगढ़ के जेबीटी टीचर बने मूकबधिर बच्चों के मसीहा, खुद सीखी साइन लैंग्वेज, झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को फ्री में दे रहे शिक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.