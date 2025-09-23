ETV Bharat / state

नूंह में नशे के खिलाफ जंग की अनोखी पहल, युवा मैदान में बहा रहे पसीना, सूने पड़े खेल परिसर की बदल रही तस्वीर

नूंह के युवाओं को नशा और क्राइम से दूर रखने के लिए ग्रामीणों ने अच्छी पहल की शुरुआत की है.

नूंह में ग्रामीणों की पहल
नूंह में ग्रामीणों की पहल
Published : September 23, 2025

Published : September 23, 2025 at 5:35 PM IST

3 Min Read
नूंह: हरियाणा में बढ़ते नशे पर लगाम लगाने के लिए नूंह में राजीव गांधी खेल परिसर पिनगवां में सरपंच व अन्य ग्रामीणों की मदद से खेल गतिविधियां शुरू की गई है. अब यहां कुश्ती में अपना भविष्य बनाने वाले युवा पसीना बहाते नजर आने लगे हैं. करीब 15 साल पहले खेलों को बढ़ावा देने के लिए अधिकतम उपमंडल में राजीव गांधी खेल परिसर बनाए गए थे.

करोड़ों खर्च कर भी सूने रहे खेल परिसर: दरअसल, हुड्डा सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च कर ये परिसर बनाए थे. लेकिन इन खेल परिसरों में खेल गतिविधि शुरू होना तो दूर, इनके उद्घाटन तक नहीं हो पाए. कोच और खेल सुविधा मुहैया कराना खेल विभाग भूल गया था. तत्कालीन एसपी नरेंद्र बिजारणिया के सहयोग से इन खेल परिसरों पर ग्रामीणों ने ध्यान देना शुरू किया, तो कुछ चहल-पहल बढ़ने लगी.

युवाओं का जीवन सुधारने की पहल: जानकारी के मुताबिक, साइबर अपराध और नशे जैसी बुराइयों से बचाव के लिए युवाओं ने ये बीड़ा उठाया है. मेवात के मशहूर पहलवान तस्लीम युवाओं को कुश्ती के गुर सिखाने में पसीना बहा रहे हैं. पहलवान तस्लीम इलाके के युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं. उनका मकसद है कि युवा नशा, साइबर अपराध जैसी कुरीतियों से दूर रहे और अपने भविष्य में सुधार करें.

मैदान में दिख रही मेहनत: तस्लीम पहलवान ने कहा कि "नूंह के युवा बेहद बुद्धिमान और ताकतवर हैं. समस्या यह है कि उनकी ऊर्जा गलत दिशा में जा रही है. अब हमारे द्वारा शुरू की गई खेल गतिविधियों से उन्हें सही राह मिल रही है. इस पहल के नतीजे अब मैदान पर दिखने लगे हैं. दर्जनभर युवा पहलवानी सीखने अखाड़े में आ चुके हैं. जो कड़ी मेहनत कर ओलंपिक में मेडल लाने की होड़ में तैयारी कर रहे हैं." उन्होंने बताया कि "अगर इसी तरह युवा मेहनत करते रहे तो मेवात के लिए ओलंपिक मेडल लाने से इंकार नहीं किया जा सकता."

युवा मैदान में बहा रहे पसीना (Etv Bharat)

"तमाम सुविधाए दी जाएंगी": सरपंच मनोज ने कहा कि "इलाके के युवा साइबर क्राइम और नशे जैसी बुराइयों से जुड़ रहा है, जिससे मेवात इलाका बदनाम हो रहा है. अब हमारी कोशिश है कि युवा पीढ़ी इन आपराधिक गतिविधियों को छोड़कर हमारे द्वारा शुरू किए गए अखाड़े में अपना भविष्य सुधारें". सरपंच ने कहा कि "राजीव गांधी खेल स्टेडियम पिनगवां में अखाड़ा शुरू किया गया है. जिसमें टीन शेड भी बनाया जाएगा और सभी तरह की सुविधाएं युवाओं को उपलब्ध कराई जाएंगी".

युवाओं ने दिया संदेश: वहीं, युवाओं ने बताया कि "पिनगवां में अखाड़ा शुरू हो गया है, वैसे ही हमने यहां आकर अभ्यास शुरू किया. यहां पर 8-10 खिलाड़ी पहुंचते हैं. धीरे-धीरे यहां बच्चों की संख्या भी बढ़ने लगी है. यहां पर सभी सुविधाएं मिल रही हैं". उन्होंने अन्य युवाओं को भी संदेश दिया कि "वे साइबर फ्रॉड और नशे जैसी लत को छोड़कर खेलों में हिस्सा लें और अपना भविष्य संवारे."

