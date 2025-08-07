Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

राजिम मेला होगा और भव्य, 20 करोड़ से ज्यादा स्वीकृत, बनेगा गंगा आरती घाट, शाही स्नान कुंड - RAJIM MELA

राजिम कुंभ मेला में अब श्रद्धालुओं को आधुनिक सुविधाएं मिलेगी.

RAJIM MELA
राजिम मेला के लिए राशि स्वीकृत (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 7, 2025 at 7:45 AM IST

2 Min Read

रायपुर: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर विकासखंड स्थित प्रसिद्ध राजिम मेला अब और भी भव्य रूप लेने जा रहा है. राज्य शासन के जल संसाधन विभाग ने 20 करोड़ 23 लाख 50 हजार रुपए की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी है. इसके तहत महानदी तट पर श्रद्धालुओं के लिए अत्याधुनिक और सुव्यवस्थित सुविधाएं विकसित की जाएंगी.

छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम के अध्यक्ष चंदूलाल साहू ने बताया कि इस परियोजना में 480 मीटर लंबाई में स्नान प्लेटफार्म, गंगा आरती घाट, शाही स्नान कुंड और सीढ़ियों का निर्माण शामिल है. यह पूरा विकास कार्य चौबेबांधा पुल तक फैलेगा. राशि राज्य योजना के बजट 'महानदी परियोजना' के अंतर्गत खर्च होगी.

राजिम मेला के लिए राशि स्वीकृत (ETV Bharat Chhattisgarh)

राजिम अब ना सिर्फ आकर्षक होगा बल्कि राजिम मेला का भव्य आयोजन होगा. पर्यटन का भी विकास होगा -चंदूलाल साहू, अध्यक्ष,राज्य भंडार गृह निगम, छत्तीसगढ़

राजिम मेला, छत्तीसगढ़ का कुंभ: राजिम मेला को छत्तीसगढ़ का कुंभ मेला भी कहा जाता है. हर साल माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक यहां विशाल धार्मिक आयोजन होता है. त्रिवेणी संगम, महानदी, पैरी और सोंढूर नदियों के पवित्र मिलन स्थल पर आस्था की डुबकी लगाने हजारों साधु-संत, नागा साधु, अखाड़े और लाखों श्रद्धालु यहां जुटते हैं. राजिम को “छत्तीसगढ़ का प्रयागराज” भी कहा जाता है, जहां राजीव लोचन मंदिर सहित अनेक प्राचीन मंदिरों में पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं.

राजिम के विकास का उद्देश्य: राज्य शासन का लक्ष्य राजिम मेले को अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है. गंगा आरती घाट के निर्माण से यहां हर शाम भव्य गंगा आरती का आयोजन संभव होगा, जो धार्मिक पर्यटन को नई पहचान देगा. वहीं शाही स्नान कुण्ड और विस्तृत स्नान प्लेटफार्म से श्रद्धालुओं को स्नान के दौरान भीड़ और असुविधा से राहत मिलेगी.

स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा: इन विकास कार्यों से न सिर्फ श्रद्धालुओं की सुविधाएं बढ़ेंगी, बल्कि स्थानीय व्यापार, हस्तशिल्प और पर्यटन उद्योग को भी सीधा लाभ मिलेगा. धार्मिक आयोजनों के दौरान होटल, परिवहन और स्थानीय बाजारों में आर्थिक गतिविधियों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होने की उम्मीद है.

किसानों को लाभ दिलाने के लिए सिंचाई परियोजनाओं का जल्द पूरा होना जरूरी: विष्णुदेव साय
सनातन धर्म और संतों पर आपत्तिजनक पोस्ट का आरोपी टीचर गिरफ्तार
छत्तीसगढ़ को इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाने की तैयारी, नवा रायपुर में बनेगा सीएफसी

रायपुर: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर विकासखंड स्थित प्रसिद्ध राजिम मेला अब और भी भव्य रूप लेने जा रहा है. राज्य शासन के जल संसाधन विभाग ने 20 करोड़ 23 लाख 50 हजार रुपए की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी है. इसके तहत महानदी तट पर श्रद्धालुओं के लिए अत्याधुनिक और सुव्यवस्थित सुविधाएं विकसित की जाएंगी.

छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम के अध्यक्ष चंदूलाल साहू ने बताया कि इस परियोजना में 480 मीटर लंबाई में स्नान प्लेटफार्म, गंगा आरती घाट, शाही स्नान कुंड और सीढ़ियों का निर्माण शामिल है. यह पूरा विकास कार्य चौबेबांधा पुल तक फैलेगा. राशि राज्य योजना के बजट 'महानदी परियोजना' के अंतर्गत खर्च होगी.

राजिम मेला के लिए राशि स्वीकृत (ETV Bharat Chhattisgarh)

राजिम अब ना सिर्फ आकर्षक होगा बल्कि राजिम मेला का भव्य आयोजन होगा. पर्यटन का भी विकास होगा -चंदूलाल साहू, अध्यक्ष,राज्य भंडार गृह निगम, छत्तीसगढ़

राजिम मेला, छत्तीसगढ़ का कुंभ: राजिम मेला को छत्तीसगढ़ का कुंभ मेला भी कहा जाता है. हर साल माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक यहां विशाल धार्मिक आयोजन होता है. त्रिवेणी संगम, महानदी, पैरी और सोंढूर नदियों के पवित्र मिलन स्थल पर आस्था की डुबकी लगाने हजारों साधु-संत, नागा साधु, अखाड़े और लाखों श्रद्धालु यहां जुटते हैं. राजिम को “छत्तीसगढ़ का प्रयागराज” भी कहा जाता है, जहां राजीव लोचन मंदिर सहित अनेक प्राचीन मंदिरों में पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं.

राजिम के विकास का उद्देश्य: राज्य शासन का लक्ष्य राजिम मेले को अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है. गंगा आरती घाट के निर्माण से यहां हर शाम भव्य गंगा आरती का आयोजन संभव होगा, जो धार्मिक पर्यटन को नई पहचान देगा. वहीं शाही स्नान कुण्ड और विस्तृत स्नान प्लेटफार्म से श्रद्धालुओं को स्नान के दौरान भीड़ और असुविधा से राहत मिलेगी.

स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा: इन विकास कार्यों से न सिर्फ श्रद्धालुओं की सुविधाएं बढ़ेंगी, बल्कि स्थानीय व्यापार, हस्तशिल्प और पर्यटन उद्योग को भी सीधा लाभ मिलेगा. धार्मिक आयोजनों के दौरान होटल, परिवहन और स्थानीय बाजारों में आर्थिक गतिविधियों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होने की उम्मीद है.

किसानों को लाभ दिलाने के लिए सिंचाई परियोजनाओं का जल्द पूरा होना जरूरी: विष्णुदेव साय
सनातन धर्म और संतों पर आपत्तिजनक पोस्ट का आरोपी टीचर गिरफ्तार
छत्तीसगढ़ को इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाने की तैयारी, नवा रायपुर में बनेगा सीएफसी

For All Latest Updates

TAGGED:

राजिम मेलाराजिम मेला के लिए राशिAMOUNT FOR RAJIM FAIRKUMBH OF CHHATTISGARHRAJIM MELA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

छत्तीसगढ़ की 'सूपा आर्ट' का विस्तार न्यूजीलैंड तक, कोरबा ने दी नयी पहचान; देखिए कमाल की चित्रकारी

चंदा कर गांव वालों ने बनाया नया स्कूल, कांकेर के पोडगांव की हो रही तारीफ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.