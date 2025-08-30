नालंदा: पंच पहाड़ियों के बीच प्राकृतिक गुणों से लबरेज बिहार की ऐतिहासिक भूमि राजगीर में पहले राजा-महाराजाओं का वास हुआ करता था. अब ये भूमि पर्यटन के साथ-साथ खेल के क्षेत्र में भी वैश्विक पटल पर नया इतिहास रचने जा रही है. ये इतिहास यहां के स्थानीय लोगों को रोजगार तो उपलब्ध कराएगा ही. साथ ही प्रदेश और देश में आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में भी मददगार साबित होगा.

क्या कहते हैं अर्थशास्त्री?: इस संबंध में ईटीवी भारत की टीम पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी अंतर्गत आने वाले नालंदा कॉलेज पहुंची, जहां हमारे संवाददाता महम्मूद आलम ने अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉ. सर्वदमन कश्यप से खेल के जरिए आर्थिक प्रगति पर बात की.

रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे : अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉ. सर्वदमन कश्यप ने बताया कि विश्वपटल पर पर्यटन के क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुका राजगीर अब खेल के माध्यम से आर्थिक प्रगति की एक नई कहानी लिखने को तैयार है. यहां स्थापित हुए खेल विश्वविद्यालय और लगातार हो रहे राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय आयोजनों से ना केवल राजस्व में वृद्धि हो रही है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं.

राजगीर खेल से बनेगा अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी (ETV Bharat)

CM नीतीश की तारीफ: सर्वदमन कश्यप ने आगे बताया कि एक अनुमान के मुताबिक, अकेले एशिया कप हॉकी जैसे आयोजन से ही 5 से 10 हजार लोगों को अस्थायी रोजगार मिलेगा. जिससे बिहार के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी. उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि CM नीतीश की दूरगामी सोच का ही नतीजा है कि बिहार अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी कर रहा है.

एशिया कप हॉकी के आयोजन से लाभ: डॉ. सर्वदमन कश्यप ने बताया कि 29 अगस्त से शुरू हुए एशिया कप हॉकी में आठ देशों की टीमें और उनके समर्थकों ने भाग लिया है. इससे विदेशी मेहमानों के आने से टिकट बिक्री, खान-पान और स्थानीय हस्तशिल्प (हैंडलूम) के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा.

हॉकी का एसट्रोटर्फ स्टेडियम (ETV Bharat)

देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ेगा: विदेशी मेहमान केवल मैच देखने नहीं आएंगे, बल्कि वे राजगीर और आसपास के बौद्ध स्थलों का भी भ्रमण करेंगे. जिससे होटल, रेस्टोरेंट, रिटेल स्टोर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में रोजगार के अवसर पैदा होंगे. ऐसे आयोजनों से बिहार की छवि एक सुरक्षित और विकसित राज्य के रूप में स्थापित होगी. जिससे भविष्य में और अधिक निवेश आएगा. विदेशी पर्यटकों के आने से देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ेगा.

''सबसे बड़ा सामाजिक-आर्थिक प्रभाव यह होगा कि बिहार के युवाओं का माइंडसेट बदलेगा कि केवल सरकारी नौकरी ही एकमात्र करियर विकल्प नहीं है. अब वे खेल को भी एक गंभीर करियर के रूप में देखेंगे. राजगीर में बन रहा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और इनडोर स्टेडियम जब पूरी तरह तैयार हो जाएगा, तो यहां टूरिस्ट गाइड से लेकर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट (ओला-उबर) और होटल इंडस्ट्री में रोजगार की अपार संभावनाएं पैदा होंगी.''- डॉ. सर्वदमन कश्यप, अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष, नालंदा कॉलेज

क्या कहते हैं स्थानीय जानकार: नालंदा कॉलेज के अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉ. सर्वदमन कश्यप से बातचीत करने के बाद हमारी टीम ने स्थानीय जानकार और पत्रकार राम विलास से मुलाकात की और उनसे भी खेल के जरिए आर्थिक प्रगति पर बातचीत की.

खेल विश्वविद्यालय से मिल रही पहचान: पत्रकार राम विलास ने बताया कि कभी कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करके नालंदा को शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक पहचान दिलाई थी. आज नीतीश कुमार राजगीर में खेल विश्वविद्यालय सह अकादमी की स्थापना करके खेल की दुनिया में अलग पहचान दिला रहे हैं.

खेल विश्वविद्यालय राजगीर (ETV Bharat)

एशिया रग्बी का भी हो चुका है आयोजन: उन्होंने आगे बताया कि राजगीर खेल विश्वविद्यालय और खेल अकादमी का निर्माण करीब ₹1100 करोड़ की लागत से कराया गया है. इससे पहले पिछले साल विमेंस हीरो एशिया कप का आयोजन हो चुका है. साथ ही पिछले महीने में ही एशिया रग्बी का शानदार आयोजन भी हुआ था.

आईपीएल होने की संभावना: राष्ट्रीय स्तर पर खेलो इंडिया गेम का भी सफल आयोजन हो चुका है. आने वाले सालों में जब इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा तो आईपीएल होने की प्रबल संभावना है. इस तरह से राजगीर खेल की दुनिया में वैश्विक पहचान बनाने के लिए कदम दर कदम आगे बढ़ता जा रहा है, जिसकी नींव विमेंस हीरो एशिया कप ने रखी थी.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

प्रतिभाओं को तराशा जा रहा: पत्रकार राम विलास ने बताया कि खेल विश्वविद्यालय ने खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय शिक्षा और शोध की सुविधा देना शुरू कर दिया है. साथ ही खेल अकादमी प्रतिभाओं को तराशकर उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर रही है.

पूरे देश में बिहार की होगी अलग छवि: ग्रामीण पृष्ठभूमि से होनहार खिलाड़ियों को यहां अवसर और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं. राजगीर का भौगोलिक वातावरण, सांस्कृतिक धरोहर और अब खेल सुविधाएं इस होस्टलिटीक स्पोर्ट्स हब बनाएगी. खेल, शिक्षा और पर्यटन का यह एक अनूठा संगम ना केवल बिहार बल्कि पूरे देश की छवि को नया आयाम देगा.

राजगीर से निकलेंगे विश्वस्तरीय खिलाड़ी: आने वाले समय में जब राजगीर से विश्वस्तरीय खिलाड़ी निकलेंगे तो यह शहर केवल प्राचीन गौरव के लिए नहीं, बल्कि आधुनिक खेल प्रतिभा की जन्मस्थली और पाठशाला के रूप में भी जाना जाएगा. लोग तो चर्चा में यह भी कहते हैं कि एक आईपीएल राजगीर में होगा तब राजगीर के लोग 6 महीने तक बैठकर खाएंगे?.

