बिहार में दारोगा ने की आत्महत्या, सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली

नालंदा: बिहार के नालंदा जिले के राजगीर थाने में पदस्थापित एएसआई सुमन तिर्की ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है. यह घटना थाना परिसर स्थित बैरक में हुई, जहां गोली की आवाज सुनते ही अन्य पुलिसकर्मी दौड़ पड़े. मौके पर पहुंचे सहकर्मियों ने सुमन को खून से लथपथ अवस्था में जमीन पर पड़ा देखा. आनन-फानन में उन्हें राजगीर अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

डीएसपी का बड़ा खुलासा: घटना की प्रारंभिक जांच में पारिवारिक कलह को आत्महत्या का मुख्य कारण माना जा रहा है. राजगीर डीएसपी सुनील कुमार ने बताया कि सुमन तिर्की झारखंड के गुमला जिले के धाबरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बिहार भटौली गांव के निवासी थे. वे सुशील तिर्की के पुत्र थे और डायल 112 आपातकालीन सेवा में कार्यरत थे. पिछले एक वर्ष से राजगीर थाने में तैनात सुमन की उम्र करीब 30 वर्ष बताई जा रही है. डीएसपी ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह पारिवारिक विवाद से प्रेरित लग रहा है.

राजगीर में आत्महत्या (ETV Bharat)

बैरक क्षेत्र को किया गया सील: घटना की सूचना मिलते ही जिला पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया. वरीय अधिकारियों को सूचित करने के बाद मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य संग्रह का कार्य शुरू कर दिया. सुमन का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बिहारशरीफ भेज दिया गया है. थाने के बैरक क्षेत्र को सील कर दिया गया है, ताकि कोई महत्वपूर्ण सुराग न छूटे. पुलिस ने सर्विस रिवॉल्वर और अन्य सामान को जब्त कर लिया है. डीएसपी सुनील कुमार ने कहा कि जांच पूरी निष्पक्षता से की जाएगी.

"प्रथम दृष्टया सुमन तिर्की की आत्महत्या का कारण पारिवारिक कलह प्रतीत हो रहा है. वे डायल 112 में कार्यरत थे और पिछले एक वर्ष से राजगीर में तैनात थे. मामले की गहन जांच की जा रही है और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर सटीक कारणों का पता लगाया जाएगा."-सुनील कुमार, डीएसपी, राजगीर