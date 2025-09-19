ETV Bharat / state

काली सिंध नदी में कार गिरने की घटना में यू-टर्न, नेतापुत्र ने ही रची खुद की मौत की कहानी

एक करोड़ का लोन माफ कराने युवक ने गहरी साजिश रची. पुलिस को परिजनों के बयानों पर शक हुआ. पड़ताल की तो साजिश का पर्दाफाश.

Rajgarh youth conspiracy
नेतापुत्र ने रची खुद की मौत की कहानी, गिरफ्तार (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 1:20 PM IST

3 Min Read
राजगढ़ : राजगढ़ जिले के सारंगपुर पुलिस थाना क्षेत्र में 5 सितंबर को उस समय हड़कंप मच गया, जब कथित रूप से एक कार कालीसिंध नदी के पुल के नीचे पानी गिर गई. इस प्रकार की सूचना पुलिस को लोगों ने दी. पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि कार नदी में आधी-अधूरी नजर आ रही है. पुलिस ने कार निकालने के साथ ही कार सवार की खोज शुरू की. इसके लिए एसडीईआरएफ की टीमें नदी में उतारी गईं. काफी सर्चिंग की गई लेकिन कुछ नहीं मिला.

रजिस्ट्रेशन के आधार पर कार मालिक का पता चला

पुलिस ये जानने का प्रयास करती रही कि आखिर कार में केवल ड्राइवर था या और लोग भी. बड़ी बात ये है कि पुलिस को एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने कार को नदी में गिरते देखा हो. सवाल वहीं अटका था कि आखिर ये कार पानी में कैसे गिरी और इसमें कौन सवार था. कार में रखे दस्तावेज और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर पुलिस को पता चला कि ये कार नेतापुत्र विशाल सोनी की है.

काली सिंध नदी में कार गिरने की घटना में यू-टर्न (ETV BHARAT)

नदी में सर्चिंग के बाद भी कार सवार नहीं मिला

इस घटना में यही एंगल चल रहा था कि कार अनियंत्रित होकर पुल के नीचे गिरी होगी. लेकिन इसमें कौन सवार था, ये सवाल गंभीर था. कार मालिक विशाल सोनी का पता नहीं चल रहा था. अगर विशाल कार में था तो क्या वह बह गया. जब नदी में सर्चिंग के बाद कोई कार सवार नहीं मिला तो पुलिस अपनी जांच का एंगल बदला. इधर, विशाल के परिजनों के संपर्क में पुलिस लगातार रही. पुलिस ने जब परिवार से बार-बार सवाल किए तो कुछ बातें संदिग्ध लगी.

ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता था कार सवार

परिजनों ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया "विशाल ट्रांसपोर्ट का काम करता है. उसके पास 6 लोडिंग और 2 पैसेंजर वाहन हैं. उस पर करीब एक करोड़ का कर्ज है." यहीं से पुलिस को शक होने लगा. दूसरी तरफ, दो दिन पहले महाराष्ट्र के फ़र्दपुर थाने में विशाल ने सरेंडर कर दिया. उसने पुलिस को बताया "उसे किसी ने किडनैप किया था और वे लोग ही उसे महाराष्ट्र लेकर आए थे." सारंगपुर पुलिस ने जब विशाल से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपनी साजिश का खुलासा कर दिया.

साजिश में और कौन-कौन शामिल, जांच जारी

सारंगपुर एसडीओपी अरविंद सिंह ने बताया "विशाल ने बताया कि साजिश के तहत ही उसने अपनी कार नदी में उतारी और खुद गायब हो गया. वह इस कोशिश में था कि ऐसा लगने लगे कि कार नदी में गिरी और उसकी मौत हो गई. क्योंकि उसके ऊपर एक करोड़ का कर्ज है. अगर मेरे मौत की पुष्टि हो जाती तो ये लोन माफ हो जाता. इसके बाद विशाल को गिरफ्तार कर लिया गया. इस मामले की जांच जारी है, अगर किसी और के इस साजिश में शामिल होने की पुष्टि होती है तो उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा."

