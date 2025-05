ETV Bharat / state

राजगढ़ के व्यावसायिक कॉलेज में कागजों में एडमिशन, ऑफिस-ऑफिस खेल रहे अधिकारी! - RAJGARH VOCATIONAL COLLEGE

व्यावसायिक कॉलेज राजगढ़ में टहल रहीं बकारियां ( ETV Bharat )

राजगढ़ (अब्दुल वसीम अंसारी): मशहूर टेलीविजन शो ऑफिस-ऑफिस के बारे में अपने जरूर सुना होगा. जिसमें मुसद्दीलाल का किरदार निभाने वाले पंकज कपूर एक आम व्यक्ति होते हैं, जो अपने काम करवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते हुए नजर आते हैं. राजगढ़ में मुसद्दीलाल का किरदार उन छात्र छात्राओं का भविष्य है, जो 12 वीं कक्षा पास करने के बाद प्रोफेशनल कोर्स करने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनके भविष्य के साथ भी ऑफिस-ऑफिस ही खेला जा रहा है. वो भी पत्रों के माध्यम से. राम भरोसे प्रदेश का व्यावसायिक कॉलेज राजगढ़ में 26 करोड़ रुपए की लागत से व्यावसायिक कॉलेज का भवन बनकर तैयार है, लेकिन हैंडओवर न होने के कारण गुमनामी का दंश झेल रहा है. इसमें छात्र छात्राओं की सुविधाओं के लिए लगभग 2 छात्रावास भी बनाए गए हैं. आलम यह है कि यहां करोड़ों की लागत की मशीनरी धूल खा रही है. यहां छात्र छात्राएं तो नहीं बल्कि बकरियां जरूर पहुंच रही हैं. बच्चों के भविष्य से ऑफिस ऑफिस खेल रहे अधिकारी (ETV Bharat) पिछले 2 साल से कागजों में एडमिशन भी हो रहे हैं, लेकिन जिन छात्र छात्राओं ने यहां एडमिशन लिया है. वे कभी कॉलेज आए ही नहीं हैं. क्योंकि यहां तक आने के लिए ना तो रोड बनाया गया है और ना ही यहां उन्हें पढ़ाने के लिए फैकल्टी प्रदान की गई है. यहां हिंदी, इंग्लिश और खेल के अध्यापक के तौर पर केवल एक शिक्षक पदस्थ हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं.

यहां सब फर्जी है! कागजों में चल रहे कॉलेजों की डिग्री चाहिए तो आइए चंबल छात्र-छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ बता दें कि "गरीब व मध्यमवर्गीय परिवारों से ताल्लुक रखने वाले उन छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है, जो प्रशासनिक पत्रों में उलझे हुए है. क्योंकि कंप्यूटर व अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम में रुचि रखने वाले छात्र इस महाविद्यालय के माध्यम से लगभग 3500 रुपए सालाना शुल्क के साथ बीबीए, बीसीए विषय के साथ इंटीरियर डिजाइनिंग, रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट, फूड प्रोसेसिंग एवं टेक्नोलॉजी के साथ साथ फैशन डिजाइन स्ट्रीम की पढ़ाई राजगढ़ में ही आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अफसोस यहां पहुंचने के लिए रोड और उन्हें पढ़ाने वाली फैकल्टी की व्यवस्था करने के लिए पत्राचार का सहारा लेकर ऑफिस-ऑफिस खेला जा रहा है.

