बड़ा चमत्कारी है राजगढ़ का जालपा माता मंदिर, बिना मुहूर्त निर्विघ्न संपन्न होती है शादी

मध्य प्रदेश में माता रानी के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, इनमें से एक राजगढ़ का जालपा माता मंदिर है. यह मंदिर करीब 1100 साल पुराना है. यह जितना प्राचीन है, उनता ही खास है. जालपा माता का मंदिर राजगढ़ जिला मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर की दूर पहाड़ी पर स्थित है. यहां माता के दर्शन करने के लिए पूरे साल दूर-दराज से भक्त आते हैं. मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में भक्त आते हैं. यहां की खासियत है कि जिन दूल्हा-दुल्हन की शादी के मुहूर्त में अड़चन आती है. उनके परिजन जालपा मंदिर पहुंचकर, यहां से लग्नपत्रि लेकर बच्चों के निर्विघ्न विवाह संपन्न करवाते हैं.

राजगढ़: आज से ठीक 3 दिन बाद शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है, जिसकी तैयारियां देश भर में चालू हो गई हैं. इस बार 22 सितंबर यानी सोमवार से शारदीय नवरात्रि के पर्व की शुरुआत होगी. यह पर्व 9 दिनों तक चलता है, इन 9 दिनों में मां के अलग-अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है. इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु राजगढ़ के जालपा माता मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना करते हैं. वैसे तो यहां साल भर भक्तों के आने का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन नवरात्रि के मौके पर रोजाना लाखों भक्त पहुंचते हैं.

बड़ा चमत्कारी है राजगढ़ का जालपा माता मंदिर (ETV Bharat)

नवरात्रि में मंदिर में पांव रखने के नहीं रहती जगह

जालपा माता मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय सचिव शिवनारायण विजयवर्गीय ने बताया, "सोमवार से शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाली हैं. मंदिर में उस की तैयारियां चल रही हैं. इसको लेकर ट्रस्ट के अध्यक्ष राजगढ़ कलेक्टर मीटिंग ले चुके हैं. क्योंकि यहां मध्य प्रदेश के अलावा, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से भक्त बड़ी संख्या में जालपा माता के दर्शन करने आते हैं. नवरात्रि के पर्व में इतनी भीड़ होती है कि यहां पांव रखने के लिए जगह नहीं रहती है."

जालपा मंदिर का प्रवेश द्वार (ETV Bharat)

सालों से निरंतर जारी है मंदिर का निर्माण कार्य

शिवनारायण बताते हैं कि "भील राजाओं के समय से यहां जालपा माता का मंदिर स्थित है. उस समय माता एक ओटले (चबूतरा) पर विराजमान थी, जिस पर कोई छाया नहीं थी. भील राजा ने मंदिर का निर्माण कराने के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन माता ने छत स्वीकार नहीं किया और मंदिर का निर्माण नहीं हो सका. लंबे अरसे के बाद जब दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने एक कन्या से भूमिपूजन कराकर मंदिर का निर्माण कराया. उसके बाद से मंदिर के निर्माण कार्य का सिलसिला थमा नहीं है. भले ही रोज एक ईंट लगे, लेकिन निर्माण कार्य यहां निरंतर चल रहा है."

मंदिर परिसर में लगी दुकानें (ETV Bharat)

उल्टा स्वास्तिक बनाकर मन्नत मांगते हैं लोग

इस मंदिर को लेकर भक्तों में अटूट आस्था है. शिवनारायण ने बताया, "जिस लड़के-लड़की की शादी का शुभ मुहूर्त नहीं निकलता है. यहां उनकी लग्न पत्रिका लिखी जाती है. जिसके बाद उनका विवाह संपन्न कराया जाता है. विवाह संपन्न होने के बाद नया जोड़ा जलापा माता के मंदिर पहुंचकर मां के दर्शन करता है और पत्रिका मंदिर में वापस करता है. इस मंदिर की मान्यता है कि यहां लोग उल्टा स्वास्तिक बनाकर मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर भक्त दोबारा मंदिर पहुंचकर फिर सीधा स्वास्तिक बनाते हैं."

नवरात्रि पर भक्तों का लगता हैं तांता (ETV Bharat)

अष्टमी-नवमी को होता है माता का विशेष श्रृंगार

नवरात्रि पर जालपा माता मंदिर पर कई कार्यक्रम आयोजित होंगे. इसमें कलेक्टर और ट्रस्ट के तमाम जिम्मेदार लोगों के साथ भक्तगण भी मौजूद रहेंगे. घटस्थापना के साथ 9 दिनों तक निरन्तर कार्यक्रम चलते रहेंगे. इसमें दुर्गा संस्कृति का पाठ, अष्टमी और नवमी को स्वर्ण आभूषण से माता का विशेष श्रृंगार आदि शामिल है.