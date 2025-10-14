ETV Bharat / state

राजगढ़ में पंजाब के शाही इमाम ने दिया मोहब्बत का पैगाम, सुनने पहुंचे कई सिख

राजगढ़ के समाजसेवी सुरजीत सिंह बोले, पंजाब से मोहब्बत का पैगाम लाए थे शाही इमाम.

Punjab Shahi Imam in Rajgarh
पंजाब के शाही इमाम के साथ सिख पंथ के लोग (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 14, 2025 at 3:49 PM IST

राजगढ़ : मध्यप्रदेश के राजगढ़ में पंजाब के लुधियाना से तशरीफ लाए शाही इमाम मौलाना उस्मान रहमानी लुधियानवी पहुंचे. शनिवार रात कोठारी कलां गांव में आयोजित जलसे में शाही इमाम ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की. यहां शाही इमाम का इस्तकबाल सिर्फ मुस्लिम धर्म का अनुसरण करने वालों ने ही नहीं बल्कि सिख पंथ के लोगों ने भी किया.

शाही इमाम का इस्तकबाल करने सिख पंथ का अनुसरण करने वाले सुरजीत सिंह भी अपनी टीम के साथ पहुंचे. सुरजीत ब्यावरा शहर में खुशियों का ओटला नामक संस्थान संचालित करते हैं,और गरीब तबके के बीच खुशियां भी बांटते हैं.

हम मौलाना को सुनने आए हैं : सुरजीत

ईटीवी भारत से खासतौर पर ही बातचीत के दौरान सुरजीत ने कहा, '' मेरे लिए ये बेहद खास पल है, जब पंजाब की धरती से वहां के शाही इमाम राजगढ़ जिले में तशरीफ लाए है, जिनका इस्तकबाल करने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ. मौलाना बड़े ही नर्म दिल के हैं और इंसानियत की बात कहते हैं. इसलिए मैं भी मौलाना की बात को सुनने के लिए में कार्यक्रम में लगभग दो घंटे मौजूद रहा और उनकी बातों पर गौर किया.''

RAJGARH MUSLIMS AND SIKHS TOGETHER
शाही इमाम का स्वागत करते समाजसेवी सुरजीत (Etv Bharat)

मौलाना ने दिया इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम

सुरजीत कहते आगे कहते हैं, '' हजारों की तादाद में वहां लोग मौजूद थे,लेकिन जो अनुशासन वहां देखने को मिला,वो काबिल-ए-तारीफ है. मौलाना ने जब अपनी बात शुरू की तो उन्होंने सिर्फ इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम दिया, जो बाते पैगम्बर साहब सिखाकर गए हैं केवल उन्हीं बातों का जिक्र उन्होंने किया.''

punjab shahi imam in rajgarh madhya pradesh
राजगढ़ में पंजाब के शाही इमाम (Etv Bharat)

कोठरी कलां में बड़ी तादाद में शामिल हुए मुस्लिम

पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान रहमानवी राजगढ़ जिले की धरती पर पहली बार तशरीफ़ लाए थे. उन्हें सुनने और दीदार के लिए राजगढ़ वा आसपास के क्षेत्र के मुस्लिम धर्म के लोग बड़ी तादाद में कोठरी कलां में आयोजित जलसे में शामिल हुए.

