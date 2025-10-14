ETV Bharat / state

राजगढ़ में पंजाब के शाही इमाम ने दिया मोहब्बत का पैगाम, सुनने पहुंचे कई सिख

राजगढ़ : मध्यप्रदेश के राजगढ़ में पंजाब के लुधियाना से तशरीफ लाए शाही इमाम मौलाना उस्मान रहमानी लुधियानवी पहुंचे. शनिवार रात कोठारी कलां गांव में आयोजित जलसे में शाही इमाम ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की. यहां शाही इमाम का इस्तकबाल सिर्फ मुस्लिम धर्म का अनुसरण करने वालों ने ही नहीं बल्कि सिख पंथ के लोगों ने भी किया.



शाही इमाम का इस्तकबाल करने सिख पंथ का अनुसरण करने वाले सुरजीत सिंह भी अपनी टीम के साथ पहुंचे. सुरजीत ब्यावरा शहर में खुशियों का ओटला नामक संस्थान संचालित करते हैं,और गरीब तबके के बीच खुशियां भी बांटते हैं.

हम मौलाना को सुनने आए हैं : सुरजीत

ईटीवी भारत से खासतौर पर ही बातचीत के दौरान सुरजीत ने कहा, '' मेरे लिए ये बेहद खास पल है, जब पंजाब की धरती से वहां के शाही इमाम राजगढ़ जिले में तशरीफ लाए है, जिनका इस्तकबाल करने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ. मौलाना बड़े ही नर्म दिल के हैं और इंसानियत की बात कहते हैं. इसलिए मैं भी मौलाना की बात को सुनने के लिए में कार्यक्रम में लगभग दो घंटे मौजूद रहा और उनकी बातों पर गौर किया.''