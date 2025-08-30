राजगढ़: ब्यावरा तहसील के अंतर्गत चमारी गांव में युवक को नागिन के सामने होशियारी दिखाना भारी पड़ गया है. सांप पकड़कर जंगल में छोड़ने की बजाय लोगों की डिमांड पर सर्प मित्र नागिन से डांस कराने की कोशिश करने लगा. फिर क्या था नागिन ने सर्प मित्र की सारी होशियारी निकाल दी. उसे लापरवाही इतनी भारी पड़ी कि कि गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा. यहां सर्प मित्र को तुरंत इलाज मिल गया और उसकी जान बच गई है, लेकिन जिंदगीभर का सबक जरूर मिल गया. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है.

नागिन ने डसा, युवक की निकली चीख (ETV Bharat)

नागिन को छेड़ना युवक को पड़ा भारी

पाडली महाराजा गांव निवासी गोविंद वर्मा की गिनती सर्प विशेषज्ञों में होती है. उनके गांव के आसपास व ग्रामीण इलाकों में जब भी किसी के घर में सांप या जहरीला जीव घुस आते हैं, तो गोविंद को याद किया जाता है. कुछ ऐसा ही मामला चमारी गांव से सामने आया. जहां प्रेम वर्मा के घर में एक नागिन घुस गई. परिवार के लोगों ने सर्प विशेषज्ञ गोविंद वर्मा को घर बुलाया. वह साथ में एक डिब्बा लेकर मौके पर पहुंचा. गोविंद ने नागिन को अपने बस में तो कर लिया, लेकिन उसे डिब्बे में बंद करने की बजाय लोगों की डिमांड पर नागिन को डांस कराने के चक्कर में पड़ गया.

स्नेक कैचर अस्पताल में भर्ती (ETV Bharat)

गोविंद ने सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ने के बजाय उसके साथ खेलना शुरू कर दिया. साथ ही नागिन का वीडियो बनाने लगे. नागिन फुफकारते हुए खड़ी हो रही थी. इसके बावजूद गोविंद ने उसे अपने इशारे पर नचाने का प्रयास जारी रखा. तभी नागिन को गुस्सा आ गया और उसने गोविंद को बाएं हाथ में डस लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई. तबीयत बिगड़ती देख मौके पर मौजूद लोग गोविंद को लेकर ब्यावरा के सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के पश्चात उसे राजगढ़ जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया.

ईटीवी भारत की टीम शनिवार को राजगढ़ जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में पहुंची. जहां स्नेक बाइट से पीड़ित गोविंद वर्मा का उपचार चल रहा था. फिलहाल समय पर उपचार मिलने से युवक का जान बच गई है. इस पर जिला अस्पताल के एमडी मेडिसिन डॉक्टर सुधीर कलावत ने बताया, "स्नेक बाइट का एक केस ब्यावरा से रेफर होकर राजगढ़ आया था, जिसका उपचार हमारे यहां चल रहा है. जब ये हमारे यहां आया था तो ये गंभीर स्थिति में था, लेकिन अब ये पूर्ण रूप से सुरक्षित है."

बाल-बाल बची सर्पमित्र की जान (ETV Bharat)

गोविंद के लगे एंटी स्नेक वेनम के 30 डोज

डॉक्टर सुधीर कलावत ने कहा, "पीड़ित को लगभग 30 एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन लगाए जा चुके है. आम तौर पर स्नेक बाइट के केस में 10 इंजेक्शन ही लगते है. युवक को जब यहां लाया गया था, तब उसकी स्थिति बेहद चिंताजनक थी." स्नेक कैचर गोविंद वर्मा ने बताया, "आसपास खड़े हुए लोगों की डिमांड थी कि में नागिन को डांस कराउं. उसी दौरान यह सब कुछ हुआ, लेकिन अब कभी ऐसा नहीं करूंगा."