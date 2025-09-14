ETV Bharat / state

दो बार बाउंड्री पर हुए आउट, असफलताओं से नहीं मानी हार, 5वें अटेंप्ट में शशांक त्रिपाठी बने DSP

शशांक त्रिपाठी कहते हैं कि "वर्ष 2019 से लोक सेवा की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. वर्ष 2022 और 2023 में हिंदी में वीक होने के कारण बाउंड्री पर रहे. लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. वहीं, सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद भी एग्जाम में भाग लिया और बीमार होने के बाद भी इंटरव्यू देकर 5वें अटेंप्ट में इस मुकाम तक पहुंचे हैं."

राजगढ़: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित फाइनल परीक्षा परिणाम में राजगढ़ निवासी शशांक त्रिपाठी का चयन डीएसपी पोस्ट के लिए हुआ है. उन्होंने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने परिवार के लोगों को दिया है. ईटीवी भारत की टीम ने शशांक से बात की. जिसमें उन्होंने अपनी पढ़ाई और तैयारी को लेकर विस्तार से बताया.

जॉब छोड़ एमपीपीएससी की तैयारी में जुटे थे शशांक

शशांक बताते हैं कि, ''उनके परिवार में उनके अलावा उनके माता पिता, बहन और 2 भाई भी हैं. वे 2018 में एक्सेंचर कंपनी में बतौर सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में कार्यरत थे. लेकिन उन्हें कुछ अधूरा सा लग रहा था तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी. जिसके बाद 2019 से लोक सेवक परीक्षा की तैयारी शुरू की थी.''

2022 में 1 नंबर के चलते नहीं हुआ सेलेक्शन

शशांक कहते हैं कि, "2019 और 2020 में एमपीपीएससी की शुरुआत की थी और कोरोना काल का समय भी था. इसलिए कोविड के कारण कोई कोचिंग वगैरह भी ज्वाइन नहीं कर पाए. लेकिन वर्ष 2022 में मेरा 1 नंबर से और 2023 में 2 नंबर से प्री रुका था, जो मेरे लिए बड़ा ही निराशाजनक समय था. क्योंकि मैं उम्र के उस पड़ाव में पहुंच चुका था, जहां मुझे अपने पैरों पर खड़ा हो जाना चाहिए था.''

परिवार के सपोर्ट से जारी रखी तैयारी

शशांक ने बताया कि "इन असफलताओं के बावजूद भी मेरे परिवार का सपोर्ट मेरे साथ बना रहा और मैंने अपनी तैयारी जारी रखी. मैंने तैयारी के पैटर्न को भी बदला और कॉपी चेकिंग ज्वाइन की. जिससे मुझे काफी मदद मिली और मैंने उससे सीखा कि मेंस के आइडियल आंसर कैसे लिखे जा सकते हैं. जिसका मुझे अच्छा परिणाम मिला और 2024 में मैंने प्री एग्जाम क्लियर किया. इसके बाद फिर मेंस का रिजल्ट अच्छा रहा. वहीं, इंटरव्यू के समय मैं बीमार था और बीमारी से उठने के बाद ही मैंने इंटरव्यू भी दिया, जिसका रिजल्ट आप सभी के सामने है."

स्टूडेंट्स की मदद के लिए हमेशा तत्पर

वहीं, लोक सेवक परीक्षा की तैयारी कर रहे राजगढ़ जिले के छात्र छात्राओं के लिए शशांक कहते हैं कि "यदि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको किस तरह से मेरी मदद चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं. हमेशा मैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए तत्पर हूं."

परिवार में है खुशी की लहर

शशांक की बड़ी बहन सीमा त्रिपाठी कहती हैं कि "मुझे अपने भाई की काबिलियत पर पूरा भरोसा था. 4 साल लगातार असफल होने के बाद लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया था कि पहले नहीं हुआ तो अब क्या होगा. लेकिन न तो उसने हिम्मत हारी और न हमने उसे हारने दी. हमारा पूरा परिवार इसकी सफलता पर बहुत खुश है. क्योंकि लंबे समय के बाद ही सही लेकिन उसे सफलता मिली है."

दोस्त, रिश्तेदार शशांक को दे रहे बधाई

शशांक की इस सफलता के बाद लगातार उनके रिश्तेदार बधाई दे रहे हैं. उनके पुराने दोस्तों का भी लगातार उनके घर आना जाना जारी है. बता दें कि शशांक ऐसे लोगों के लिए आइडियल भी हैं, जो असफल होने के बाद अपनी तैयारियां अधूरी छोड़ देते हैं.