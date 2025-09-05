ETV Bharat / state

पुल से कालीसिंध नदी में गिरी कार, क्रेन से निकाला बाहर, भाजपा नेता का बेटा लापता

राजगढ़ जिले के सारंगपुर में बड़ा हादसा. पुल से नीचे नदी में गिरी कार. ड्राइविंग कर रहा भाजपा नेता का बेटा लापता.

RAJGRAH CAR FALLS INTO RIVER
सारंगपुर में नदी में गिरी कार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 5, 2025 at 12:27 PM IST

Updated : September 5, 2025 at 12:38 PM IST

राजगढ़: मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के सारंगपुर थाना क्षेत्र से एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया है, जिसने सभी को अचंभित कर दिया है. दरअसल, शुक्रवार सुबह-सुबह सड़क हादसे में एक कार बगैर मुंडेर के पुल से नीचे गिर गई. जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को पानी से बाहर निकाला लेकिन कार चालक का सुराग नहीं लग पाया. बचाव दल पानी में कार चालक की तलाश कर रहा है. लापता युवक स्थानीय भाजपा नेता का बेटा बताया जा रहा है.

असंतुलित होकर ब्रिज से नीचे गिरी कार
सारंगपुर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, पानी में गिरी कार को संडावता गांव निवासी महेश सोनी का पुत्र विशाल सोनी चला रहा था. जो अपने घर से इंदौर जाने का कहकर निकला था. लेकिन ब्रिज पर उसकी कार असंतुलित हुई और सीधे कालीसिंध नदी में गिर गई. पुलिस गोताखोरों की मदद से विशाल को ढूंढने का प्रयास कर रही है.

पुल से कालीसिंध नदी में गिरी कार (ETV Bharat)

लापता युवक की तलाश में जुटी पुलिस, बचाव दल
घटना की सूचना देखते ही देखते पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई और पुल के दोनों और लोगों का जमावड़ा लग गया. वहीं, मध्य प्रदेश शासन के स्वतंत्र प्रभार मंत्री गौतम टेटवाल भी घटनास्थल पर पहुंच गए. जहां उन्होंने मौजूद परिवार के सदस्यों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया. फिलहाल पुलिस लापता युवक की तलाश कर रही है.

CAR FOUND KALISINDH RIVER RAJGARH
क्रेन की मदद से कार को निकाला बाहर (ETV Bharat)

(खबर अपडेट हो रही है)

