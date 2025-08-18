ETV Bharat / state

राजगढ़ में क्लासरूम की LED स्क्रीन पर छात्रों ने चला दिया अश्लील वीडियो, मच गया भारी बवाल - RAJGARH CLASSROOM ADULT VIDEO

राजगढ़ के पीएम श्री स्कूल के क्लासरूम की एलईडी पर छात्रों ने चलाया अश्लील वीडियो, एक छात्र ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल.

क्लासरूम की स्क्रीन पर छात्रों ने चलाई अश्लील वीडियो (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 18, 2025 at 2:32 PM IST

राजगढ़: मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां के एक पीएम श्री स्कूल के क्लासरूम में लगी एलईडी स्क्रीन पर छात्रों ने अश्लील वीडियो चला दिया. किसी बच्चे ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया. जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन कर दिया है. हालांकि स्कूल के प्राचार्य ने इसको पुराना वीडियो बताया है.

छात्रों ने क्लासरूम में लगी स्क्रीन पर चलाया अश्लील वीडियो

मामला राजगढ़ के ब्यावरा डिवीजन के अंतर्गत आने वाले सुठालिया के पीएम श्री बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का है. वायरल वीडियो के मुताबिक कुछ बच्चे क्लासरूम में लगी एलईडी स्क्रीन पर अश्लील वीडियो देख रहे हैं. स्कूल के ही एक छात्र ने इस घटनाक्रम को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय आमजन व जनप्रतिनिधियों ने स्कूल प्राचार्य के खिलाफ नाराजगी जताई. उन्होंने प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की.

वीडियो वायरल न करने के लिए प्राचार्य से हुई थी पैसों की डिमांड

इस पूरे मामले पर स्कूल के प्राचार्य हेमंत यादव का कहना है कि "ये वीडियो 6 महीने से अधिक पुराना है. उस समय वो स्कूल के प्राचार्य नहीं थे. एक युवक द्वारा इस वीडियो को वायरल करने की धमकी दी गई थी और ऐसा न करने के एवज में उनसे पैसों की डिमांड की गई थी. इसकी शिकायत वो पुलिस में करने वाले थे कि इससे पहले ही युवक ने वीडियो वायरल कर दिया. हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद प्राचार्य ने युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है."

मामले की जांच के लिए जांच टीम का गठन

स्कूल के पूर्व प्रभारी प्राचार्य अशोक कुमार गुप्ता ने भी इस मामले पर अपना पक्ष रखा है. उनका कहना है कि "उन्हें इस वीडियो के बारे में उस समय कोई जानकारी नहीं थी. यदि जानकारी होती तो वे उस समय जिस टीचर का पीरियड था, उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई करते. वे अब भी हर तरह की सहयोग के लिए तैयार हैं." मामला जिला शिक्षा अधिकारी करण सिंह भिलाला के पास पहुंचा तो उन्होंने फौरन मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन कर दिया. उनका कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

जिम्मेदारों की जिम्मेदारी पर लगे सवालिया निशान

गौरतलब है कि भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई पीएम श्री योजना का उद्देश्य देश भर के लगभग 14,500 से अधिक स्कूलों में स्वच्छ व सुरक्षित वातावरण प्रदान कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई का स्तर बेहतर बनाकर उन्हें मॉडल के रूप में प्रदर्शित करना है, लेकिन उक्त स्कूल में अश्लील वीडियो दिखाए जाने का मामला सामने आने के बाद जिम्मेदारों की जिम्मेदारी संदेह के घेरे में है.

