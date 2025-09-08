ETV Bharat / state

राजगढ़ में दिया पर्यावरण संरक्षण का मंत्र, छात्राओं ने रंगोली बना बताया कैसे हवा में फैलता है जहर

राजगढ़ में नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक और रंगोली बनाकर लोगों को दिया पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश.

RAJGARH ENVIRONMENTAL AWARENESS
राजगढ़ में दिया गया पर्यावरण संरक्षण का मंत्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 8, 2025 at 8:50 AM IST

2 Min Read

राजगढ़: पर्यावरण की रक्षा करना हर नागरिक का नैतिक कर्तव्य है, लेकिन अपने स्वार्थ के चलते अक्सर हम अपना कर्तव्य भूल जाते हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के साथ उसको प्रदूषित भी करते हैं. पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी को जन-जन तक पहुंचाने के लिए राजगढ़ में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक और रंगोली के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण से बचाव का संदेश दिया.

नुक्कट नाटक और रंगोली से दिया जागरूकता संदेश

'क्लीन एयर फॉर स्काई वीक' के अंतर्गत रविवार को राजगढ़ नर्सिंग कॉलेज और जिला अस्पताल में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. नर्सिंग कॉलेज में जहां छात्राओं ने रंग-बिरंगी रंगोलियों के माध्यम से वायु प्रदूषण और उसके दुष्प्रभावों को रेखांकित किया. वहीं जिला अस्पताल में मौजूद लोगों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक करने का काम भी किया. कॉलेज में बनाई गईं इन रंगोलियों में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ वायु हेतु कई रचनात्मक संदेश भी उकेरे गए थे.

नुक्कट नाटक और रंगोली से दिया जागरूकता संदेश (ETV Bharat)

पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने का सशक्त प्रयास

इस मौके पर राजगढ़ की मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शोभा पटेल कॉलेज पहुंचीं और छात्राओं द्वारा बनाए गए कलात्मक रंगोली चित्रों तथा नारे पोस्टरों की सराहना की. उन्होंने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि "ऐसे प्रयास न केवल रचनात्मकता को दर्शाते हैं, बल्कि आमजन को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का सशक्त माध्यम भी हैं."

RAJGARH ENVIRONMENTAL AWARENESS
क्लीन एयर फॉर स्काई वीक के तहत दिया गया संदेश (ETV Bharat)

डॉ. पटेल ने बताया कि "वातावरण में प्रदूषण के कई घटक होते हैं, जैसे- धूलकण, वाहनों से निकलने वाला धुआं, उद्योगों से उत्सर्जित गैसें, आदि. उन्होंने इन प्रदूषकों से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभावों की भी जानकारी दी और युवाओं से अपील की कि वे इस विषय पर समाज में जागरूकता फैलाएं."

RAJGARH RANGOLI ENVIRONMENT MESSAGE
छात्राओं ने रंगोली बनाकर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश (ETV Bharat)

छात्राओं ने पर्यावरण स्वच्छता की ली शपथ

कार्यक्रम के अंत में छात्राओं ने स्वच्छ वायु हेतु शपथ ली और प्रदूषण कम करने के उपायों जैसे पेड़ लगाना, साइकिल चलाना, कचरा न जलाना आदि को अपनाने का संकल्प लिया. कॉलेज प्रशासन ने इस पहल को छात्रों के सर्वांगीण विकास और सामाजिक योगदान से जोड़कर देखा. इस अवसर सिविल सर्जन डॉ नितिन पटेल, डॉ महेंद्र पाल सिंह और कॉलेज प्रिंसिपल मनीषा हटीला और छात्राएं मौजूद थीं.

