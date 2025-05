ETV Bharat / state

बेटियों के शोषण का हथियार नातरा! शादी तोड़ने पर नहीं मिला पैसा, लड़की के पिता को धमकी - RAJGARH NATRA JHAGDA PRATHA

कलेक्ट्रेट जनसुनवाई में शिकायत की ( ETV Bharat )

राजगढ़: जिले में नातरा झगड़ा कुप्रथा के मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है. इस मामले में कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है. ताजा मामला जीरापुर थाना क्षेत्र से सामने आया है. आरोप है कि एक युवक को नातरा झगड़ा के तहत पैसे नहीं दिए जाने पर लड़की और उसके परिवार को धमकी दे रहा है. पीड़ित ने मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में मामले की शिकायत की है. 7 लाख रुपए की मांग पीड़ित ने आरोप लगाते हुए कहा, "मेरी लड़की का रिश्ता कुंडीखेड़ा गांव में तय हुआ था, लेकिन लड़के ने शादी से इनकार कर दिया. दोनों परिवार की पंचायत में आपसी सहमति बनी कि कोई लेने-देन नहीं है. साथ ही दोनों परिवार एक दूसरे से कुप्रथा के तहत झगड़े की मांग नहीं करेंगे. लेकिन, इन सब के बावजूद लड़के पक्ष के लोग झगड़े के 7 लाख रुपए मांग रहे हैं."

