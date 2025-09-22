ETV Bharat / state

राजगढ़ में बैंड बाजे के साथ रैली, ज्ञापन लेते वक्त लाल चूनर टीम की महिलाओं साथ थिरकी SDM

मध्यप्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में महिलाओं के लिए संघर्ष करने वाली लाल चूनर टीम ने उठाईं कई मांगें.

Rajgarh Lal Chunar rally
ज्ञापन लेते वक्त महिलाओं के साथ थिरकी राजगढ़ एसडीम (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 22, 2025 at 12:49 PM IST

3 Min Read
राजगढ़ : राजगढ़ जिले में नातरा और झगड़ा जैसी कुप्रथाएं समाप्त करने के लिए काम कर रही महिलाओं की 'लाल चूनर टीम' रविवार को बैंड-बाजे के साथ ज्ञापन देने पहुंची. ज्ञापन में नातरा व झगड़ा जैसी कुप्रथाओं से पीड़ित महिलाओं और युवतियों को न्याय दिलाने की मांग की गई. लाल चूनर टीम की महिलाओं द्वारा बैंड-बाजे के साथ रैली निकाली गई. ये रैली मंगल भवन से शुरू होकर मुख्य बाजार और फिर राजमहल पहुंची. इसके बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन एसडीएम निधि भारद्वाज को सौंपा.

बैंड पर थिरकी लाल चूनर टीम की महिलाएं

राजमहल प्रांगण में पहुंची लाल चूनर समूह की महिलाएं ज्ञापन देने के दौरान बैंड की धुन पर डांस कर रही थी. इसी दौरान एसडीएम से महिलाओं ने साथ में डांस करने की अपील की. ये देखकर एसडीएम बैंडबाजे की धुन पर थिरकने लगी. लाल चूनर टीम की संस्थापक मोना सुस्तानी ने कहा "हमने वर्ष 2021 से एक ऐसे अनोखे इवेंट की शुरुआत की है, जिसमें हम दुनिया के सबसे अहम सास-बहू के रिश्ते को और खास बनाने की कोशिश करते है, जिसे बहूरानी दिवस का नाम दिया गया है. इस दिन सभी सास अपनी बहुओं का सम्मान करती हैं. उन्हें विशेष उपहार दिया जाता है."

बैंड बाजे के साथ लाल चूनर टीम की महिलाओं की रैली (ETV BHARAT)

पूरे देश में बहूरानी दिवस मनाने की मांग

एसडीएम को सौंपे गए ज्ञापन में राष्ट्रपति से मांग की गई "1 अक्टूबर 2021 से जिस तरह से हम मध्यप्रदेश के राजगढ़ व राजस्थान के कुछ जिले में बहूरानी दिवस मनाने की शुरुआत कर चुके हैं, उसे संपूर्ण देश में मनाया जाए. इस मूल उद्देश्य यह है कि एक परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार की जिम्मेदारी संभालकर बहूरानी बनने वाली महिलाओं का भी घरों में मान सम्मान हो. एक दिन बहुओं के लिए भी घोषित किया जाए, ताकि सास और बहु का रिश्ता और अधिक मजबूत हो."

Rajgarh Lal Chunar rally
लाल चूनर टीम ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन (ETV BHARAT)

कई जिलों में काम कर रही है लाल चूनर टीम

नातरा और झगड़ा जैसी कुप्रथा के लिए राजगढ़ जिला बदनाम है. इसी कुप्रथा के खिलाफ लाल चूनर टीम कर रही है. लाल चूनर समूह के प्रयासों के कारण इस कुप्रथा पर अब लगाम लगने लगी है. लाल चूनर समूह की महिलाओं का कहना है कि केवल राजगढ़ नहीं बल्कि हमारी टीम राजस्थान के झालावाड़ और मध्य प्रदेश रतलाम, नीमच, आगर-मालवा व मंदसौर जिले में बीते 4 साल से काम कर रही है. मोटी रकम लेकर लड़की को एक जगह से दूसरी जगह बेचने की गंदी परंपरा बंद होनी चाहिए.

