राजगढ़: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ नगर में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे. जहां उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया. वहीं, प्रदेश की 1 करोड़ 27 लाख लाड़ली बहनों के खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि ट्रांसफर की. वहीं, उज्ज्वला योजना में पंजीकृत 28 लाख से अधिक लाड़ली बहनों के खाते में 43.90 करोड़ रुपए की सहायता राशि का अंतरण किया. साथ ही प्रदेश के भाइयों को भी जल्द ही 5 हजार की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है.

रक्षाबंधन के शगुन सहित 1500 रुपए मिले

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि, "लाड़ली बहनों को अगस्त में 250 रुपए के शगुन के साथ 1500 रुपए भेजे गए हैं. दीपावली के बाद लाड़ली बहनों को हर माह 1500 रुपए दिए जाएंगे. अगले तीन साल में 2028 तक 3000 रुपए बहनों के खाते में आएंगे. प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प से स्वसहायता समूह की कई बहनें लखपति हो गई हैं. राज्य सरकार बहनों को रोजगार आधारित उद्योगों में काम करने पर 6 हजार रुपए की सहायता देगी. भाईयों को भी 5 हजार की सहायता देंगे. बहनों के लिए कार्यस्थल पर हॉस्टल बना रहे हैं. बहनों को गौपालन योजना के अंतर्गत 35 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है. प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है.''

मोहन यादव ने राजगढ़ में की घोषणाएं (ETV Bharat)

लड़कों को 5 हजार रुपए महीना देगी सरकार

बता दें की लाड़ली बहना योजना की तरह सरकार लड़कों के लिए भी एक योजना लेकर आई है. दरअसल, मध्य प्रदेश में रोजगार की तलाश करने वाले युवक -युवतियों की संख्या 25.68 लाख हो गई है. ऐसे युवक-युवतियों को रोजगार की राह दिखाने के साथ-साथ सरकार इन्हें हर माह इंसेंटिव भी देगी. यह इंसेंटिव 5 हजार रुपए महीने का होगा. इंटर्नशिप करने के दौरान लड़कों को 5 हजार रुपए महीना मिलेगा. जबकि लड़कियों को 6 हजार रुपए महीने की राशि मिलेगी. वहीं नौकरी लगने पर उन्हें केंद्र सरकार की ओर से 15 हजार रुपए दिए जाएंगे.

भाई-बहन के अमिट रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि, ''रक्षाबंधन केवल एक पर्व नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति में भाई-बहन के अमिट रिश्ते का प्रतीक है. भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि हर रिश्ता परिभाषित और पूज्यनीय होता है.'' उन्होंने द्रौपदी और श्रीकृष्ण की रक्षाबंधन कथा का उल्लेख करते हुए इसे भाई-बहन के रिश्ते की शक्ति का प्रतीक बताया.

महिलाओं से रखी बंधवाते सीएम मोहन यादव (ETV Bharat)

भांजी का विवाह बेटी के विवाह से बढ़कर

साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि, ''हजारों साल से भारतीय कुटुम्ब परंपरा में सभी रिश्तों का महत्व है. भांजी का विवाह करना, बेटी का विवाह करने से बढ़कर माना गया है. भारतीय संस्कृति में भांजे-भांजियों को अपने बच्चों से बढ़कर माना जाता है. बहनों की राखी और आशीर्वाद से शक्ति मिलती है. भारतीय संस्कृति में भाइयों ने सदैव बहनों की रक्षा की है.''

मोहन यादव का भाईयों को 5 हजार देने का ऐलान (ETV Bharat)

हम भारत को माता मानते हैं

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आगे कहा कि, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व से देश में आतंकी घटनाएं बंद हो गई हैं. ऑपरेशन सिंदूर चलाकर दुश्मन को खत्म किया है. भाई अपनी जान की परवाह किए बिना बहन के सिंदूर की रक्षा करते हैं. बहनों का सुहाग उजाड़ने वालों को सबक सिखाया. इस बार 15 अगस्त ऑपरेशन सिंदूर के नाम होगा. जब देश सुरक्षित रहेगा तो भाई-बहन का रिश्ता सुरक्षित रहेगा. दुनिया के 200 से अधिक देशों में कोई देश को माता की तरह नहीं मानता है. हम अपने देश को माता की तरह देखते हैं. इसीलिए भारत माता की जय बोलते हैं.''

नेवज नदी को पार्वती-कालीसिंध-चंबल रियोजना से जोड़ेंगे

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नरसिंहगढ़ के बैजनाथ धाम के जीर्णोद्धार की घोषणा की. धाम परिसर के चार भव्य द्वारा भी निर्मित किए जाएंगे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि, ''कुरावर में छात्र-छात्राओं की उच्च शिक्षा की बेहतर व्यवस्था के लिए शासकीय महाविद्यालय खोला जाएगा. क्षेत्र में सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए नेवज नदी को पार्वती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी) परियोजना से जोड़ा जाएगा. निकट भविष्य में राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ और ब्यावरा भी मेट्रोपोलिटन सिटी का हिस्सा होंगे.''