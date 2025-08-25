ETV Bharat / state

खिलचीपुर: 11 मील का सफर हो या प्रेम नगर, यहां मोहब्बत है असली पहचान, - RAJGARH KHILCHIPUR HISTORY

खिलचीपुर को 11 मील और प्रेम नगर के नाम से भी जाना जाता है. यह सिर्फ जगह नहीं अपनापन और सादगी की है मिसाल.

RAJGARH KHILCHIPUR HISTORY
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 25, 2025 at 4:31 PM IST

राजगढ़: मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के अलग-अलग कस्बों के कई रोचक किस्से और कहानियां हैं, जिनके बारे में नई जनरेशन बहुत कम जानती है. कुछ ऐसी ही कहानी राजगढ़ जिले के छोटे से शहर खिलचीपुर की भी है. जिसे 11 मील और प्रेमनगर के नाम से भी जानते हैं. लेकिन ये सब क्यों और किसलिए कहा जाता है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं.

खिलचीपुर को क्यों कहा जाता है प्रेम नगर
इसी बात की जानकारी हासिल करने के लिए ईटीवी भारत की टीम राजगढ़ जिला मुख्यालय से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खिलचीपुर शहर में पहुंची. जहां हमारी मुलाकात कई स्थानीय लोगों से हुई. लेकिन हमे हमारे सवाल का सटीक जवाब नहीं नहीं मिला. रिसर्च के दौरान हमारी मुलाकात शहर के बुजुर्ग व्यक्ति व सीनियर एडवोकेट श्रीनाथ दास गुप्ता से हुई. जिन्हें एसबी गुप्ता के नाम से भी जाना जाता है. उन्होंने बताया खिलचीपुर को 11 मील और प्रेमनगर के नाम से क्यों जाना जाता है.

खिलचीपुर के नाम के पीछे की कहानी (ETV Bharat)

11 मील के अंदर हैं कई इलाके
ईटीवी भारत से बात करते हुए एसबी गुप्ता कहते हैं कि, ''मेरी उम्र 86 वर्ष हैं और में भी बचपन से यही सुनता हुआ आया हूं कि, खिलचीपुर शहर को 11 मील और प्रेमनगर के नाम से भी संबोधित किया जाता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सेंटर में है और इसके आसपास लगने वाले क्षेत्र राजगढ़, जीरापुर, छापीहेड़ा और भोजपुर ये सभी 11 मील के आसपास ही हैं.

''शुरुआत में भी ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ था जिसमें हंसी मजाक में यहां का कोई व्यक्ति चिढ़ गया था. इसलिए ये शब्द खिलचीपुर के लिए ज्यादा इस्तेमाल होने लगा और लोग इस नाम से चिढ़ाने भी लगे. लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और अब इस नाम से कोई नहीं चिढ़ाता.''

khilchipur known as 11 mile
11 मील के अंदर हैं कई इलाके (ETV Bharat)

खिलचीपुर में सबको मिलता है सम्मान
वहीं प्रेमनगर कहने को लेकर एसबी गुप्ता बताते हैं कि, ''यहां महाजन और ब्राह्मण समाज के लोग ज्यादातर निवास करते हैं. यहां के दरबार का भी आवाम के साथ ऐसा व्यवहार था, जैसे वो उनके परिवार से ही हों. साथ ही खिलचीपुर में बाहर से आने जाने वाले हर एक व्यक्ति से इज्जत और तमीज के साथ प्रेम से बातचीत और व्यवहार किया जाता रहा है. इसलिए इसे प्रेमनगर के नाम से भी जाना जाता है. ये सब कुछ में भी जन्म से ही सुनता हुआ आ रहा हूं.''

khilchipur known as prem nagar
खिलचीपुर को 11 मील और प्रेम नगर के नाम से भी जाना जाता है (ETV Bharat)

11 मील का अनोखा किस्सा
11 मील को लेकर एक किस्सा सुनाते हुए एसबी गुप्ता कहते हैं कि, हमारे यहां के कुछ सेठ लोग अपने साथ बॉक्स लेजर फिल्म देखने के लिए इंदौर गए. जब उन्हें टिकेट नहीं मिला तो उन्होंने कोई और टिकट के बारे में पूछा तो उन्हें बॉक्स के टिकट के बारे में बताया गया. जिस पर यहां के लोगों ने कहा कि, बॉक्स तो हमारे पास है, आप हमें टिकट दे दीजिए. कुछ इस तरह के हंसी मजाक के किस्से भी खिलचीपुर के लिए प्रसिद्ध हैं. खैर अब परिदृश्य बदल चुका है और अब सभी प्रेम भाव से ही इन शब्दों को स्वीकार करते हैं, कोई भी नाराज नहीं होता है.''

गौरतलब है कि, खिलचीपुर राजगढ़ जिले की विधानसभा सीट है, जहां से पूर्व विधायक प्रियव्रत सिंह खिंची भी वर्ष 2018 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार में ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं. हाल ही में बीजेपी के हजारीलाल दांगी खिलचीपुर से विधायक हैं.

